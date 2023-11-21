秋燥引起肺部及腸道不適 中醫教整7款滋陰潤燥食療 附食譜做法

雖然已是秋季，但還未「秋高氣爽」，感受更多是乾燥、炎熱。「燥」為秋天的主氣，燥邪從口鼻而入，因此秋天以肺部不適的表現居多。同時肺與大腸相表裡，亦會伴隨消化道不適的症狀。肺部感邪後，肺津灼傷出現乾咳少痰、口乾易渴、鼻咽乾、皮膚乾燥等症狀，同時伴有心煩易怒、便秘等症狀——這些表現爲溫燥。長者、小朋友、常熬夜人士、呼吸系統功能較差、鼻敏感等人士較易受到秋燥的影響。

本文作者：博愛醫院劉映彤醫師



「藥補不如食補」此時我們應多加注意飲食，以防溫燥。只要在飲食上多花心細便可清潤養肺。以下為防秋燥的餐單：

早上宜先滋養肺及腸道 附食療推介

秋天到臨，日夜溫差大，我們應順應天地節氣作息，早睡早起。早起後就以一個健康的早餐迎接美好的一天吧！天氣乾燥時，建議起床後先喝一杯滋潤的蜂蜜水。蜂蜜性甘、平，歸肺、大腸，能潤肺止咳、滑腸通便，是秋燥的一大良物。

早餐：山藥雪梨餅配杏仁黑芝麻豆漿



1. 山藥雪梨餅（2人份）

材料：雪梨半個、新鮮淮山20克、低筋麵粉20克、黑芝麻少許 （6個份）

作用： 雪梨性涼，味甘澀，有清心潤肺、降火生津的作用。山藥益氣養陰，補益肺脾的作用。作為早餐，調養脾胃同時亦能潤燥，適合秋燥的時候食用。

做法：

1. 先把新鮮淮山削皮，切成小塊蒸熟

2. 把蒸熟的山藥搗爛成泥

3. 將雪梨削皮去心後切成一絲絲

4. 把雪梨絲加到山藥泥中後加入低筋麵粉20克攪拌均勻

5. 把粉團整理成小餅，撒上黑芝麻

6. 把小餅放到刷油的平底鍋，中火煎至金黃色熟透

2. 杏仁黑芝麻豆漿 （2人份）

材料：杏仁10克、黑芝麻5克、黃豆20克

作用：杏仁，性苦，微溫，有滋養肺陰、潤腸通便的作用。黑芝麻，性甘、平，歸肝、腎、大腸，能潤五臟。豆漿也有滋陰潤燥的作用。這個飲品具養陰潤腸的作用，適合肺燥、便秘的人士飲用。

做法：

1.所有食材清洗乾淨

2. 把食材倒到破壁機加入清水

3. 選擇濃豆漿功能即可

午餐：秋葵蛋卷+ 西芹馬蹄炒肉片+白飯 （2人份）



1. 秋葵蛋卷

材料：秋葵4條、雞蛋3顆、鹽少許、番茄醬少許

作用： 秋葵性寒涼，秋葵中的粘液有養陰的作用，如經常腹瀉患者須加入蒜薑食用。雞蛋性平，味甘，有益力氣，除火熱的作用。

做法：

1. 秋葵提前焯水切掉頭尾，把其餘的切成小顆粒狀

2. 3個雞蛋打入碗中加入適量鹽，攪拌均勻

3. 在平底鍋加入油，開小火倒入一部分雞蛋液，從一邊卷起來往另一邊黏合，並推到鍋邊

4. 倒入雞蛋液待底部凝固，放入3顆切好的秋葵，重複上述步驟

5.最後淋上少許番茄醬即可。

2. 西芹馬蹄炒肉片

材料：西芹半棵、馬蹄50克、豬肉片100克

作用: 西芹性涼，味甘辛，有清熱除煩的作用。馬蹄味甘，性寒，有清熱生津的作用。豬肉味甘咸、性平，具有補腎養血，滋陰潤燥的作用。

做法：

1. 先加入生粉、生抽、鹽少許醃製豬肉片

2. 把馬蹄去皮，切丁焯水備用

3. 西芹清洗乾淨，去葉，斜刀切成小段

4. 起鍋下油，加入豬肉片炒熟，隨後加入西芹、馬蹄翻炒

5. 最後加入少許鹽調味，炒勻出鍋即可

下午茶：桂花蜜餞百合



午餐和晚餐之間如果感到肚餓，可以自製一個簡單又健康的小食。秋燥時火氣旺，切忌過食餅乾、薯片等煎炸辛辣之品。

1. 桂花蜜餞百合（2人份）

材料：蜂蜜2勺、桂花5克、鮮百合2個

作用：蜂蜜甘，平，滋陰潤肺，滑腸通便。百合性甘，微寒，養陰潤肺，清心安神。作為小食既健康又潤燥。

做法：

1. 先把桂花倒到蜂蜜中攪拌均勻

2. 把鮮百合清洗乾淨，掰開一片一片

3. 鍋中倒入清水，煮至水滾，水滾後倒入鮮百合煮熟

4. 撈起煮熟的百合隔水

5. 把百合倒入桂花蜜中即可

晚餐：蓮藕盒 +栗子燜飯（2人份）



1. 蓮藕盒

材料： 蓮藕 1段、免治豬肉100克、雞蛋1隻、生粉適量

作用：蓮藕煮熟後屬性偏溫，可健脾養胃。配合豬肉有補氣養血，養陰潤燥的作用。

做法：

1. 先用生粉、生抽、鹽少許醃製免治豬肉

2. 把蓮藕切片

3. 在蓮藕塊上放上肉餡後壓緊，然後蓋上一片蓮藕塊

4. 熱鍋下油，把蓮藕盒煎至兩邊金黃熟透即可

3. 栗子燜飯

材料：板栗10粒、香菇乾 2顆、大米1勺、生抽少許

作用：「補藥一堆不如栗子一把」，秋季養生中補腎也重要，栗子被稱之為「腎之果」，有補益腎氣的作用。秋天晚上氣溫降低，更適合食一碗栗子燜飯暖暖身體。

做法：

1. 提前半天把香菇乾浸泡

2. 保留香菇浸泡水，把香菇乾切丁

3.把所有材料倒入電飯煲，加入香菇浸泡水和適量水分

4.按正常煮飯模式即可

以上食譜只供參考，如有任何疑問應質詢註冊中醫師之專業意見。

博愛醫院劉映彤醫師

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓