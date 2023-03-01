口罩令取消宜把握機會提升溝通能力言語治療師分享教孩子說話貼士

政府於昨日（1日）宣布取消口罩令，有不少家長都鬆一口氣，但亦有人因健康因素選擇讓孩子繼續戴口罩。言語治療師Miss Carley分享長期戴口罩或會影響兒童語言發展。現在口罩令取消了，家長可以把握機會，透過遊戲、模仿嘴型讓孩子學發音，提升孩子語言能力。

資料來源：言語治療師媽媽Miss Carley



長期戴口罩可能影響兒童語言學習

美國兒科學會指出，目前還沒有任何實質數據証明，戴口罩會對兒童的語言發展產生負面影響。話雖如此，另一方面，也有不少專家指出，長期戴著口罩，的確有可能會影響兒童的語言學習。小朋友是透過觀察和模仿去學習說話和發音，這包括成人的嘴型、嘴唇和舌頭的位置和動作等。

另一方面，口罩遮住了臉部的下半部，有機會令小朋友難以辨別別人的表情和情緒。雖然小朋友仍可透過其他方面如說話內容、眼神等去理解和學習語言，但始終會令溝通效能打了折扣。

當然，是否繼續讓小朋友戴口罩上學也要考慮其他因素，也是個人選擇，沒有對錯。

小朋友是透過觀察和模仿去學習說話和發音，長期戴口罩有可能會影響語言學習。（PhotoAC）

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促進寶寶發聲4大貼士

Miss Carley早前曾分享幼兒需要透過觀察口型來學習發音，現時不用再戴口罩，孩子上學或外出時都可以觀察他人的口型、表情等，對語言學習有莫大幫助。年幼的寶寶可以經常觀察父母的嘴型，對學習發聲有不少益處，以下是促進寶寶發聲的小貼士，家長可以參考：

1. 爸爸媽媽聽到寶寶發出聲音時，記得給予回應如點頭、拍手或稱讚 「係喎」、「好叻喎」等，以正面鼓勵寶寶發聲的行為。

2. 爸爸媽媽可以反過來模仿寶寶發出的聲音，以引起其注意力及彼此間的交流。

3. 與寶寶在鏡子面前說出不同聲音，鼓勵寶寶留意媽媽的嘴型。

4. 以手偶說出不同聲音，如 「爸爸爸爸爸」等，鼓勵寶寶模仿以一個音唱出兒歌，如用 「爸」字唱出整首 Twinkle Twinkle Little Star」 的歌，然後突然停下來，鼓勵寶寶說出 「爸」字。

是否讓小朋友戴口罩上學是個人選擇，沒有對錯。（相片獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉戴）

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6大增加孩子詞彙量秘訣

1. 從嬰兒期開始就和寶寶多互動、多和寶寶說話和多玩親子遊戲。

2. 多以不同類型的詞彙描述幼兒正在進行的事情，如小朋在玩車時，家長可以運用名詞 （如「車」）、動詞（如「揸車」、「上車」）、形容詞 （如「紅色」、「好快」）、位置詞 （如「車裡面」）等詞語作出描述，令小朋友多接觸不同種型的詞語。

3. 多與孩子進行親子閱讀。

4. 多與小朋友談及身邊及之前發生的事情。

5. 多與小朋友玩詞彙遊戲（如鬥講某類別或某特徵的詞彙、請小朋友說出和某詞語有關的詞彙，如雪糕、夏天、雲呢拿味）。

6. 以較深及較多元化的詞彙覆述小朋友的說話（如小朋友說：「我去海洋公園好開心」，家長可以說：「啊，係呀你一定好興奮啦！」）。

資料及相片獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉戴