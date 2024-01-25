男士性能力先決條件 宜從體質、飲食、生活習慣著手 提升精子質素

不孕症是指夫妻長期無避孕措施下，一年內未能成功懷孕。然而，不孕並非僅僅是女性的問題，男性的精液質量也可能導致懷孕困難。作為男性，提供高質量的精液對增加懷孕機會至關重要。

本文作者：博愛醫院蕭智揚醫師



從中醫的觀點來看，男性不孕症與腎、心、肝和脾等臟腑密切相關，其中與腎臟的關係尤其密切。根據《素問·上古天真論》描述：「（男子）腎氣盛，天葵至，精氣溢泄，陰陽和，故能有子。」可見，腎臟是精氣的主要儲藏之處，同時也主宰生長、發育和生殖的功能。如果腎氣虛弱或腎陽火衰，就會出現性慾減退、腰膝酸軟、精子數量減少、活力差等問題。嚴重的陽氣虛弱可能導致陽痿、射精困難，進而影響生育能力。

男性不孕症成因「精子異常」和「性功能障礙」

臨床上，中醫將男性不孕症的成因分為兩大類：「精子異常」和「性功能障礙」。精子異常包括精少、精弱、死精、無精、精稠；而「性功能障礙」主要為陽痿（勃起功能障礙）及不射精（射精功能障礙）。

根據世界衛生組織（WHO）第六版的精液分析參考標準，高質量的精液，需要通過以下九項測試：精液量、精子濃度、精子總數、總活動力、前進運動、非前進運動、不動的精子、存活率、正常精子形態。簡而言之，高質量的精液應該包含活力強勁、數量充足且形態正常的精子。

體質或影響男士精子發育情況

中醫認為，體質會影響男士的精子發育情況。例如，濕熱型男士的精液黏稠度較高，降低了精子的穿透力；腎氣虛型男士的精子總數較低；腎陽虛型男士的精子活動力較低；腎陰虛型男士的精子形態較多畸型。

因此，中醫會根據患者的體質和證型，開出不同的中藥處方來改善不孕問題。例如，熟地黃、枸杞、五味子等滋陰補腎的藥物可以增加精子數量和改善形態；肉桂、巴戟天、鹿茸、淫羊藿等溫補腎陽的藥物則可以增強精子的活動度；澤瀉、丹皮、生地等清熱涼血利濕的中藥可以降低精液黏稠度，避免精液不液化而呈團塊狀。

除了「腎虛型」外，大家也需要了解「濕熱下注型」、「肝鬱氣滯型」等實證可能導致不孕。現代人工作繁忙、缺乏休息，生活壓力大，煙酒過多，過食肥甘辛辣燒烤等不良生活習慣會導致體內產生痰濁、濕熱等實邪，阻礙生育。因此，切忌盲目進行壯陽補腎，以免弄巧反拙。

五大生活重點助男士們養「精」蓄銳

1. 營養均衡

身體的營養狀態對精子的發育和存活有重要影響。男士應避免過多攝取高油、高鹽、高熱量的加工食物，這些食物容易損傷脾胃並滋生濕熱。建議盡量選擇原型食物，例如：

- 柑橘類水果（如柚、橙、檸檬等）富含維生素C，維生素C有助於促進精子生成，提高活性。

- 適度日曬可補充維生素D。

- 花生、腰果、開心果等堅果類食物富含維生素E，維生素E能增強精子的活力。

- 瘦肉、海魚、牛肉、雞肉、雞蛋等優質蛋白質是構成精子頭部的主要成分，攝取這些食物有助於精子的活力。

- 芥蘭、花椰菜、菠菜、菜心等深綠色蔬菜含有豐富的鈣和鎂，能提高精子蛋白酶的活性。

- 生蠔、蝦、蟹等海鮮富含鋅和葉酸，有助於增加精子的總數。

- 精液的主要成分是水，保持足夠的水分攝取有助於保護精子，因此每天要確保補充足夠的水份。

2. 規律的作息

熬夜、加班和不定時的作息都會擾亂人體的生理時鐘，影響荷爾蒙水平。中醫認為，「肝藏血」、「精血同源」，晚上11點開始是肝膽經的循行時間，此時氣血集中於肝膽經，早於11點入睡有助於養肝血，提高精子的質量。建議每天保持至少7小時的睡眠時間。

3. 戒煙酒

吸煙會降低精子的總數量，減少精子的活動能力；酒精也會對精子的數量、活動能力、形態和功能造成損害。

4. 避免高溫

精子的發育需要在低溫環境下進行（比體溫低3-4度）。在準備孕育時，建議穿著鬆身、透氣的褲子，避免長時間浸泡在溫泉中或使用熱水洗澡。

5. 心情舒暢，適度運動

中醫認為，情緒不舒暢、憂鬱和少動多坐都會影響肝臟功能，可能導致氣機鬱結，影響精血的正常生化過程。建議多進行適度運動，保持情緒舒暢，有助於維持精子的健康。

男士們做齊以上幾點，並配合女方排卵期進行性交，將有助於提高受孕的機會。如果存在其他疾病或器質性問題導致無法生育，則應該治療原發疾病。建議咨詢專業中醫師以獲取針對性的治療建議。

《本文資料獲博愛醫院蕭智揚醫師提供》

博愛醫院蕭智揚醫師

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