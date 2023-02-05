家居風水｜家中擺放魚缸、招財貓易發達？玄學師點評9件擺設功效

到底是金蟾蜍比較招財？還是招財貓？還是金魚？擺錯東西不只不能招財，還有可能破財喔～



想發財真的好難，明明都覺得自己很省了卻還是只能當月光族！趁着新年剛開始，在家裏妝點幾個能招財運的小物吧！但哪些是真的有用、哪些卻只是迷信呢？

風水這回事，就算不跟從，參考一下亦無妨：（按圖了解）

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招財小物1. 地毯

地毯是大家常漏掉的招財好物！但別誤以為也要紅色地毯啊～這會造成視覺強烈的震撼，看久了也不舒服，其實白色、象牙白、百合白，地毯盡量挑這種顏色，視覺看了舒服、也能為家裏帶來不同的氣場、招來財運。

招財小物2. 空紅包袋

包完一家老小的紅包，應該還會有剩下的空紅包袋吧？千萬別浪費了，快拿去附近土地公廟加持一下，就可以放在隨身的銀包裏，代表用空空的紅包袋承接無限的財運及祝福喔～

招財小物3. 招財盆栽

盆栽確實是相當好運的招財小物！不僅有空氣清淨的效果，還可以為家裏帶來生氣。但如果要招財的話，台灣民俗易經專家陶文老師特別建議買好種植、不用太費心的植物，像是多肉、蓮花、桂花（招貴人）、福祿桐……等等盆栽植物。

招財小物4. 戴戒指

不同的手指戴戒指，都代表不同的意思。最常見的就是戴尾戒（避小人）、無名指（婚戒），但如果是要招財，就把戒指戴在食指，有食指大動、好運來的意思，戒指材質也最好選擇黃金或銀器，才能有加倍的功效。至於企業家、大老闆則可以把戒指戴在大拇指，會更顯霸氣。

招財小物5. 金魚擺飾

大家認為金蟾蜍能招財，但除了金蟾蜍，更好的招財好物其實是「金魚」，金魚有金色、銀白色、紅色，象徵財源滾滾，但如果家裏不適合買魚缸，也可以買「金魚」擺飾，同樣有招財的效果。

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除此之外，陶文老師還破除了「不是那麼可靠」的招財方式：

招財迷思1. 穿戴紅色單品

過年大家都會穿戴紅色單品替自己開運，想着「鴻運當頭」希望財神爺能照拂自己。但陶文老師卻對這種做法不予置評，認為穿內衣、紅內褲只是一種自我暗示，但也因為不妨礙到別人，所以隨自己高興就好。

但反而不建議大家用紅色錢包，認為紅色在西方心理學上有「熱情」的意思，拿着紅色錢包就代表「花錢沒有節制」，容易造成財庫上的「赤字」。不過居家佈置就可以多用紅色來點綴，帶來喜氣洋洋的感覺，心情看了也會比較好。

招財迷思2. 魚缸

有些人以為魚缸能招財，因此興致沖沖的跑去買魚、買缸，但陶文老師卻強調魚缸不能在家裏亂擺，必須先做功課、請風水老師評估後再擺放，達到最大的效果。

招財迷思3. 五色豆

五色豆指的是綠豆、紅豆、黃豆、花豆、黑豆，認為只要擺了五色豆就有心想事成的效果：不孕也擺、開運也擺、招財也擺，但事實上五色豆真正的用途是在端午節才要用。過年擺五色豆並沒有招財的效果。

招財迷思4. 招財貓

招財貓其實是日本傳來的招財信仰，陶文老師還建議不要擺在家裏當裝飾，免得太「市儈」，擺在店面的櫃檯就好了。

原來妞編輯一直沒辦法發大財都是因為用錯了方式啊！看來今年要換個做法，在錢包裏擺空紅包袋、在家裏客廳鋪地毯、種些花花草草試試看，雖然不知道是不是真的有用，但至少替家裏帶來一些新氣象，看着心情也好一點！大家也來試試看吧～

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