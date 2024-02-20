專訪｜佛教筏可紀念中學 惲校長身體力行教導學生堅持 導向成功

佛教筏可紀念中學重視「有教無類」的精神，校長惲福龍深信只要不放棄，每個學生都會成功。「我們相信每名學生都有不同能力，只是欠缺機會，所以本校希望可以幫助更多學生，提供一個平台，以培養他們的好奇心和對讀書的興趣。」成績固然重要，但學校更重視培養學生的品格。學校強調「克己復禮」，惲校長指，「克己復禮」指非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動，不應做出不合符禮節的言行舉止。



我們的成功，不在於能力有多大，而在於有多堅持。 佛教筏可紀念中學校長惲福龍

佛教筏可紀念中學校長惲福龍（鄭子峰攝）

校園是身心靈成長的土壤——學生敢夢敢試，敢成就每一個夢想發芽學校配備基本設施，除一般教學及多媒體學習配套外、建有崔蒲帆伉儷健身室、禪修室「筏覺」、環保基金資助「夢可圓」綠化區及行禪小徑，創建「正念校園」，以培養身、心、靈健康成長的筏可學生。另外設有名人廊、藝術廊及校史廊等。

佛教筏可紀念中學校舍（鄭子峰攝）

每年舉辦大型音樂會 學生學習互相尊重

學校以 4 大核心價值「GROW」教育學生：Gratitude（感恩）、 Respect（尊重）、Optimism（樂觀）及 Willpower（意志力）。學校認為學生首要學會感恩，惲校長表示：「要讓學生明白所有東西不是必然，今天能健康成長，必須感謝前人、父母、師長。」

學校由 2015 年開始舉辦音樂會，希望學生能在專業的舞台發揮實力。學校留意到非華語學生在唱歌、跳舞方面表現出色，在 2018 年更嘗試於理工大學綜藝館舉行約 2 小時的「一畝心田」音樂會，由同學擔任台前、幕後的工作人員。同學在是次音樂會除了可發揮各項能力外，更學會互相尊重，台前和幕後的同學互相感激所付出的努力，體現感恩的核心價值。

成立 Panda Club 領養狗隻培養責任心和同理心

學校除了強調人與人之間互相尊重，對動物也應存有尊重之心。學校設有狗會「Panda Club」，共有三隻狗隻，其中兩隻曾被遺棄，由「狗 義工」創辦人收養後，再帶到校內協助處理學生的情緒問題。

Panda Club 的三隻狗隻皆由學生負責照顧，學校曾邀請香港警務處「動物守護計劃」的人員來校，與師生分享如何訓練狗隻，提升他們照顧狗隻的技能。Panda Club 成員駱紫鯨同學認為：「Panda Club 讓我學會了如何照顧狗隻，認識牠們後，我的情緒起伏也沒有以前大，減少了情緒問題。」她補充，同學受情緒困擾時會擁抱狗隻，並放心向牠們傾訴。

學生邀請香港警務處「動物守護計劃」人員到訪，教導師生如何訓練「狗義工」。學校成立狗會 Panda Club，學生與「狗義工」一起建立「尊重」文化（鄭子峰攝）

連續十四年，共十五次「毅行者」- 千里之行，始於足下

自 2010 年起，校長每年與家長、校友、教職員生組成隊伍，參加 100 公里「樂施毅行者」活動，透過訓練和團隊精神，以身教感動學生，堅持理想，積極作自我提升。

師生一同參加「樂施毅行者」，在麥理浩徑走過 100 公里的路程，培養意志力（圖片由學校提供）

校長身體力行 踩單車展現意志力

佛教筏可紀念中學的運動發展十分出色，學校單車隊成立於 2018 年 9 月，目的是為鼓勵一名在單車方面很有天分，卻不喜歡上學的學生回校。體育科主任兼課外活動主任范榮臻說：「我們不強逼他回校讀書，而是給他一個任務，讓他帶領校長和老師一起從學校踩單車到北京大學。」該學生帶領校長和老師進行約一年的訓練，最終花了30天，於2019年完成此項壯舉。范主任憶述：「校長踩單車期間曾發生意外，但仍堅持踩到終點。」惲校長身體力行展現意志力，成為學生的榜樣。

支援非華語學生 為未來做好準備

校內有約六成非華語學生，學校為他們提供適切的課程。除了為符合資格的非華語學生報考 GCSE 及 GCE 中文科，中文能力較好的非華語同學還能修讀應用學習中文課程，為日後投身社會做好準備。學校也設計校本課程「職業中文」，安排學生參與由不同機構主辦的「職場體驗課程」，到政府機關、大專院校及不同職場實習，並邀請各行各業專業人士到校介紹入職要求，為非華語學生提供全方位學習機會，協助他們投入社會前作好準備，以融入本地社會。

設經濟援助措施 為有需要學生提供學習機會

學生的社經背景各有不同，遇有家庭支援薄弱或不同需要的學生，學校設學費減免資助計劃及何德心先生緊急援助金及各種支援聯繫，經評審後為有經濟需要的學生提供援助及學費減免。此外，學校並設有各類獎學金，獎勵學行良好的學生參加境內、外活動、購買書籍及校服等。

獲寶蓮禪寺資助 維持低廉學費

寶蓮禪寺以慈悲精神濟世辦學，使佛教筏可紀念中學能夠以全港最低廉的直資學校費用（每月 620 元）收生，同時提供完整的中英文學習活動和多種獎學金機會。另外寶蓮禪寺更贊助學生宿舍建設，宿舍環境清靜、遠離煩囂，有利學生專注學業發展、實踐理想。在舍監的指導下，宿生的學習能力得以提升，獨立個性和自理能力亦得以培養。

佛教筏可紀念中學每年獲得主辦團體寶蓮禪寺全力資助，用以推行佛化教育及多項專項學習計劃。

校獲寶蓮禪寺贊助建設學生宿舍，宿舍遠離市區，有助學生專注學習，同時培養自理能力(圖片由學校提供)

學校資料

地址：新界大嶼山大澳大澳道 99 號

地區：離島區

電話：2985 5365

傳真：2985 5371

電郵：info@eclass.bfhmc.edu.hk

網址：http://www.bfhmc.edu.hk/

學費（每學年）

中一至中五：HK$6,200（分 10 期繳交）

中六：HK$6,200（分 6 期繳交）