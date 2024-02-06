專訪｜地利亞修女紀念學校(百老匯) 積極奮進 和而不同 因材施教

地利亞修女紀念學校（百老匯）以「積極奮進，和而不同」為校訓，致力為不同族裔、文化的學生提供全英語的學習環境，以及和而不同的校園文化。羅家志校長表示：「學校配合優質的課程，確保學生在學業及品格上有全面和均衡的發展。」



積極奮進 和而不同 地利亞修女紀念學校（百老匯）校長羅家志

因材施教 分層學習

學校提供香港本地課程，學生主要應考香港中學文憑試，學校亦會幫助學生報考 IGCSE 及 GCE 中文科考試，讓學生考取不同資歷。教務主任張詠珊稱：「學校會因應學生的能力提供各種課程，其中中文科設有三種不同程度的課堂，包括本地中文課程、沉浸中文課程及中文第二語言課程，因材施教。」除了中文科，初中年級的數學科亦採用分組上課形式，因應學生的能力差異，配合適當的教學策略，幫助學生學習。

張主任補充，在高中年級方面，學校提供不同選修科，讓學生按能力和興趣修讀。除了傳統的選修科，學校亦與專上院校合作，提供應用學習課程，包括應用學習中文、電影及超媒體、電子商務會計等，為學生提供多元出路。在課後學習輔導方面，學校在常規課程以外亦針對學生的不同需要進行課後輔導，安排校內老師負責課後的拔尖補底課程。

提供各類型活動 培養學生興趣和發揮潛能

為支持和培育學生，學校為他們提供各種學習機會。葛國朝副校長指，由於學校重視培養學生對創新科技的興趣，各級會舉辦各種有關 STEAM 的活動，讓全校學生共同參與。此外，學校積極培育人才，提供不同層次的工作坊予有才華的學生參與，例如虛擬實境工作坊和人工智能工作坊等，讓他們深入了解 STEAM 的知識。學校亦會選出具潛質的學生參與校外比賽，希望在普及 STEAM 的同時，亦能提拔有才能的學生，為他們拓展更廣闊的未來。

為幫助學生充分發揮潛能，學校亦提供不同類型的課外活動，包括運動、音樂、戲劇、藝術、學術和社區服務等，讓學生有發展興趣和才能的機會。學生每年均有機會參加各種比賽或表演，在不同領域盡展潛能，更曾獲得不少獎項。學校透過安排不同的活動和比賽，希望增強學生的自信心，培養他們的成就感和提升自我形象。

全力支援學生 每級設生涯規劃

學校深信每個學生都有其獨特的潛能和學習模式。學生支援小組會及早識別和介入支援有特殊學習需要的學生，並鼓勵老師在常規課堂內採用不同的教學方法，以滿足學生不同的學習需要。此外，學校亦採取各種便利措施，例如個人輔導、培訓課程、治療課程、特定工作坊、特別考試安排、特別家庭作業安排和特別升班準則等以推動學生個人成長及發揮他們的潛能。葛副校長表示：「學校擁有專業的輔導員團隊，包括社工、輔導員、教育心理學家和臨床心理學家，為遇到有個人成長、適應問題，或有情緒困難的學生提供適切輔導。」

為了協助學生認識自我、配合個人興趣訂立目標和規劃未來，學校為中一至中六各級設生涯規劃教育課程。學校的生涯規劃組亦策劃不少活動，如職業選科諮詢、工作實習和職業展覽，讓學生認識升學就業及培訓的途徑，以作出明智的升學及就業選擇。

學生在各種比賽中獲得獎項(蘇煒然攝)

學校資料

地址：九龍美孚新邨百老匯街 80-86 號

地區：深水埗區

電話：2742 2028

傳真：2785 1895

電郵：bw@deliagroup.edu.hk

網址：https://www.deliabw.edu.hk/

學費（每學年）

中一至中三：全免

中四至中五：HK$3,000（分 10 期繳交 )

中六：HK$3,000（分 6 期繳交 )