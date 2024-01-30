專訪｜地利亞修女紀念學校(協和) 提倡多元化課程及推動全人發展

地利亞修女紀念學校（協和）致力教育不同背景的學生，培養學生「積極奮進、逆境自強」。校長林艷玲表示：「學校以學生為本，讓他們有均衡的全人發展，能發展所長，成為善於溝通、富於創見、精於解難，具同理心及責任感的世界公民。」學校提供多元化課程、豐富的英文學習環境，以及多樣化的學習經歷，讓學生建構跨領域的知識和技能，建立正向價值觀。



地利亞協和以學生為本，培養學生的多元智能，提供多樣的發展機會，讓協和人奮進自強，追求卓越，成為有理想、有品德的世界公民。 地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲

地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲（陳葦慈攝）

配合多元文化背景 提供多元出路規劃人生

學與教負責人李秉謙老師指，學校為照顧學生的不同需要，提供多個選修科目。2023/24 學年，中文部及國際部分別開設了 11 及 12 個 選修科。學校為照顧學生海外升學的需求，更籌備於 2024/25 學年開設非本地課程 GCE（IAL）。

為照顧學生的多元文化背景，學校提供多元出路。除了傳統學科，學校也提供應用學習課程，為學生未來投身職場作好準備。升學就業輔導負責人周愛媚老師表示：「學生可根據自己興趣、能力及志向規劃人生。透過不同的職場體驗活動， learning by doing，探索自己嚮往的工作模式，建立目標。」

校內設有西廚廚房，聘請職業訓練局（VTC）導師到校教授製作西式食品，讓選讀西式食品製作的學生學習烹調基礎知識、食品製作等課題。學校更設有模擬酒店設施，選讀酒店營運的學生在校內也能豐富體驗式學習機會。此外，學生可報讀運動科學及體適能、航空學、電腦遊戲及動畫設計等課程。

體驗各地文化 尊重不同種族

學校著重營造英語氛圍，讓學生有更多機會接觸英語，勇於與外籍同學及老師溝通。學校「多元文化節」中，不同族裔的學生會穿着民族服飾，一同製作各地美食並欣賞歌舞表演。學生能從中學會尊重、包容及欣賞多元文化。校方也提供不少境外學習機會，學生可以到內地、日本、南韓、法國及德國等地交流，以擴闊視野，體驗各地的歷史文化。

從巴基斯坦來港的畢業生 Waseem 感激學校為學生提供大量發展興趣和才能的機會，讓他們學會尊重和欣賞多元文化。「我從巴基斯坦來港時，學校提供了很多學習中文的機會，後來更贊助我到中國學習普通話。最後我以優異的成績畢業，並獲香港科技大學錄取。」

學術體藝並重 推動全人發展

學生在公開試成績穩定，入讀大學比率持續上升。2022 年，學校共有 43 名學生入讀本地大學學士學位課程，學校每年頒發的獎學金逾一百萬。周老師補充，近年有不少優秀的畢業生回校與師弟妹分享生涯故事及成功策略，如非華語校友 Sukhdeep，分享了自己如何成為第一名戴頭巾的懲教人員，使同學確信只要好好規劃，他日也能有所成就。

課外活動方面，學校提供多元化活動供學生選擇，包括多個學校代表隊，如銀樂隊、男子板球隊、中文辯論隊等；興趣小組如劍擊班、綜合格鬥小組、溜冰小組等。學生於語文、科學、體育及藝術等範疇都屢獲殊榮，各校隊也於學界比賽中取得優異成績。

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學校資料

地址：九龍觀塘協和街 221 號

地區：觀塘區

電話：2342 3198

傳真：2797 3560

電郵：hw@deliagroup.edu.hk

網址：https://www.deliahw.edu.hk/

學費（每月）

中一至中三：全免

中四至中六：HK$300（全年共交 10 期）