專訪｜香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 培養學生高階思維能力

學校創校時已把資訊及通訊科技(InformationandCommunicationTechnology,ICT)作為學生三能(英語、中文及資訊素養)的重要學習範圍。在設計STEAM課程時,通過使用實用的解決方案和創新設計解決問題,加強學生整合和應用他們在科學、資訊素養(Information&ComputerLiteracy,ICL)、視覺藝術、數學和工程方面的知識的能力;基於跨學科方法培養學生在日常生活中的高階思維和決策能力,以及通過協作培養學生自主學習和解決問題的能力。



香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 總校長陳偉佳博士, MH(蘇煒然攝)

培養學生高階思維能力 STEAM 精英海外本地屢獲殊榮

STEAM教學策略及目標

學校把握中小學一條龍的特色,把STEAM教育按常規課程內及常規課程外劃分基礎及進階程度。常規課程內提供基礎級別的STEAM通識教育課程,例如會在綜合科學、ICL/ICT和數學課程中融入小型STEAM活動;並延伸學生在其他學習經歷(OtherLearningExperiences,OLE)接觸的STEAM教育學習;又與專題研習(ProjectBasedLearning,PBL)團隊合作,在PBL學期舉辦以STEAM為主題的PBL項目;開展校本STEAM項目;學校更會提供進階級別的STEAM精英教育,鼓勵有更大興趣和潛力的學生參加校內外舉辦的STEAM活動,例如比賽、工作坊、展覽等,讓同學接受常規課程以外的進階級別課程。

設備先進創新的 InnoLab 讓學生體驗及學習 STEAM 課程(蘇煒然攝)

跨學部STEAM Week 多元化體驗

在浸大附屬學校內其中一項矚目的 STEAM 教學就是跨學部 STEAM Week,為期一周在中小學部舉行不同活動。小學部與不同學科合作,包括綜合科學、視覺藝術、體育等,把STEAM 所學應用於不同學科,並把各項活動以主題貫通,例如「光與影」,使同學對主題有多角度的體會和經歷。

中學部於STEAM Week內每日以STEAM字母相應的學科為主題,例如 Technology Monday 展出 ICL 科 9 年級 AI posture game、MERGE Cube AR 攝影作品;Science Tuesday 及 Wednesday 則有音樂表演、綜合科學科、物理科、化學科及生物科作品展;Mathematics Thursday 舉行初中主題學習展覽及比賽;Engineering Friday 就設有 ICLx 數學 VRxMA 主題公園、micro:bit 遊戲攤位、視藝作品 AR 擴展,以及 Circuit Maze桌遊,並於 OLE 時段舉行跨學社 STEAM 比賽,採用新穎的比賽形式,把同學分組到數學科、科學科及資訊科技科的不同攤位完成比賽項目,收集提示後利用電腦組合成彩色pixel art 圖像。

STEAM Week 節目內容豐富精彩,中小學同學能透過遊戲式的體驗及不同學科作品展覽等活動深化 STEAM 學習。

偌大的 InnoCave 提供沉浸式學習空間予學生與影像互動(圖片由學校提供)

活學活用 科技應用於生活

浸大附屬學校設有專題研習活動(Project Based Learning, PBL),於下學期完結後六個星期,各級學生將進行本地或海外主題式研習,然後分組匯報研習成果。STEAM 往往是 PBL 的主題之一,中學部在上學年參與了中大及賽馬會的「STEM in Action」,主題是設計協助視障人士的裝置,9 年級的同學 在上學期於資訊科技科學習有關科技知識及技能,下學期於 OLE 參與社區服務,了解視障人士生活上的不方便,之後設計 及遞交計劃書,再於 PBL 學期製作設計原型,最突出的兩組今學年更得到中大及公司協助,將設計原型製成產品。小學部 今年的 PBL 將把 STEAM聚焦於 6 年級,以 "How technology impacts our daily life" 為主題,引導學生反思科技在各個範疇對人類生活的影響。

中學部學生代表黃啟翀(左一)遠赴瑞士日內瓦參加第 48 屆日內瓦國際發明展(圖片由學校提供)

校外活動多 海外本地屢獲獎

校方為學生提供的 STEAM 課程全面而廣泛,經常鼓勵學參加校外活動及比賽,將所學的 STEAM 知識活學活用。今個學年繼續積極參與全球及本地多個 STEAM 項目:中學部 學生代表在今年 4 月底遠赴瑞士參加第 48 屆日內瓦國際發明展,其團隊研發的項目獲得銅獎;奧的斯 Made to Move Communities ™全球學生比賽中獲得兩個優異獎及其他逾百 學獲得大小不同的獎項,都足以證明學生的創意無限,就是要有點燃火把的人——老師,及一個鼓勵發揮的平台——學校。

學校資料

地址:新界沙田石門安睦里6號

地區:沙田區

電話:2637 2277

傳真:2637 2077

電郵:a-school-ps@hkbuas.edu.hk

網址:www.hkbuas.edu.hk

學費(每學年)

本地課程:HK$42,430(分 10 期繳交)

國際課程:HK$47,680(分 10 期繳交)