專訪｜天水圍香島中學 多元化校本課程 全面發展德、智、體

天水圍香島中學創立於 2001 年，秉承「以人為本」的辦學理念 希望培養學生在德、智、體全面發展，並具有獨立思考、創新及 續學習的能力，成為愛國愛港、對社會有貢獻的人才。校長吳容輝表示：「學校注重學生在品德方面的教育，希望學生能有正確的價值觀，因此參加了教育局舉辦的『價值觀教育學習圈』」，將價值教育滲透到課堂當中。



心繫家國 德藝雙馨 通古博今 革故鼎新 天水圍香島中學校長吳容輝

天水圍香島中學校長吳容輝（歐嘉樂攝）

推行校本國情教育課程 培養愛國愛港心

香島中學是傳統愛國學校，天水圍香島中學在初中推行校本國情教育課程《中國情．香島心》，全年以「國情教育」、「STEAM及初創教育」、「國安教育」、「校慶教育」及「中華文化」五個主題進行跨學科學習，望能加深學生的愛國情懷，並培養對學校的感恩之情。其中在「中文化」的主題中，學校提供茶道體驗、武術體驗等課程，並讓學生以短片、問答比賽等多元方式呈現學習成果，表達對家國的情懷。

在人文學術週，學校結合國情教育，透過電影、攤位及美食工作坊等活動，提升學生對大灣區的認識。學生透過遊戲等學習方式，認識國家不同城市的特質，擴闊視野，在進行生涯規劃時不再局限於香港，提供多元發展空間。

初創企業課提供多元機會 培養企業家精神

學校在 2018 年增設校本課程初創企業課，讓中四級同學參加。教學研究及學生活動主任沈振業老師指，現今學生除了學習學科知識外，學習二十一世紀技能同樣重要。「課堂以設計思維作引旨，引導學生先了解社會上不同人士的需要，再想辦法解決問題，培養企業家精神。」課程屬跨科學習，由不同科目的老師任教，每名老師都各有專長，可刺激學生思考，並用各種方法實踐理念。除了在校內上課，學生還會參加校外活動，從體驗式活動中引發思考，培養同理心。

沈老師舉例指，過往曾有學生研發一個教學管理應用程式，並與中國境內的補習社合作，吸引逾一萬名用戶試用，成功發展一所真正的公司。該系統設有記錄學生成績的平台，並支援學生點名、發放功課等功能。學生研發的成品未必盡善盡美，但沈老師認為初創企業課能為學生帶來不斷嘗試的機會，讓他們從中建立自信。

STEAM 課堂成品作義賣 將知識技能回饋社會

學校於2015年開始發展STEAM教育，是首批獲得優質教育基金撥款、發展 STEAM 教育的學校。「STEAM For ALL」為學校推行 STEAM 教育的理念，期望學生在課堂內外也能學習有關 STEAM 的技能。該校設有「STEAM 創客教室」，提供實驗室、工作室和機械加工室供學生 使用和探索。學校採用三層模式推行 STEAM 教育：第一層是在常規課堂上教導學生有關 STEAM 的知識；第二層是學校會為喜愛 STEAM 的學生，在課餘時間安排額外課程第三層則是老師會在教學過程中，選取能力較高的學生組成小隊，參加校外比賽。

學校亦積極參與慈善活動，收集學生在 STEAM 課堂製作的物品進行義賣，將善款捐贈予慈善機構，讓學生將所學的知識和技能回饋社會。除了校本課程，學校亦共享資源，與新界西中小學共享「STEAM 創客教室」，並提供體驗課程，促進 STEAM 教育的發展。

學校在 STEAM 教育博覽會2022 榮獲中學組銅獎（圖片由學校提供）

學校資料

地址：天水圍天暉路 8 號

地區：元朗區

電話：2650 0016

傳真：2638 0223

電郵：mail@heungto.net

網址：https://www.heungto.net/

學費（每學年）

中一至中三：HK$5,900（分 10 期繳交）

中四至中五：HK$7,550（分 10 期繳交）

中六：HK $7,550（分 7 期繳交）

堂費（每學年） 全免