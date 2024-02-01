專訪｜香港華人基督教聯會真道書院 多元體驗式學習培育未來領袖

香港華人基督教聯會真道書院以「求真行道，達善臻美」為校訓，提供中小學一條龍課程。校長李澤康博士指出學校的辦學目標：讓學生不斷探索、思考、自學、自我解難，能夠迎接轉變，達至豐盛人生。學校一直致力要發展成一所具有特色，可媲美世界各地優秀學府。



求真行道，達善臻美 香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士

香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士（蘇煒然攝）

課程剪裁成三個階段 高中提供 IB 或 DSE 課程

學校按學生成長階段設計十一年課程，特別剪裁成三個階段：基礎階段（兩年制）、拓展階段（五年制）及通達階段（四年制）。在基礎階段，學校希望學生建立好學、樂學的態度，並培養良好的學習習慣；拓展階段重視培養並鞏固學生終身學習的能力，發揮學生的各項潛質，為通達階段作好準備。在通達階段，學生能把知識融會貫通，並應用於課程中。學生可選擇完成國際文憑課程（IB）或香港中學文憑試課程（DSE）。

李校長表示，過去十屆畢業生中共誕生 11 名 IB 狀元，畢業生亦找到適合自己的職業。數據顯示，約6至7成畢業生選擇於本地大學升學， 3 至 4 成畢業學生則選擇到海外升讀學士或研究院，當中不乏名牌大學如牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院等。

培育全方位發展 注重培養閱讀習慣

學校著重學生全方位發展，學生從小學便培育體、美特質，提供多項興趣班予學生選擇，如跳繩、跆拳道、琵琶及烏克麗麗等。另外，為培養學生閱讀習慣，自小學階段設有閱讀時間，同學在操場集合一同閱讀，從小學階段養成自己探索知識的習慣。中學則設有 DEAR Time（Drop Everything And Read），讓學生暫時放下功課及其他事務，專心閱讀。學校更會舉辦不同活動，如閱讀馬拉松、圖書日、書展等讓同學接觸不同類型的書籍，鼓勵學生閱讀。

培育未來領袖 提供多元機會

梁國強副校長指，學校從高中開始推行「服務學習」，致力培育未來領袖。不單在香港服務弱勢社群，更會到內地或東南亞地區服務貧困人士，如教授英語、進行清除郊野垃圾等服務。「學校過往曾組織學生到印尼峇里島幫忙興建小型酒店讓遊客租住，酒店的利潤用以支援當地教育所需。」梁副校長盼望藉這些活動，學生能在畢業後抱持正面樂觀的態度，服務社區，為國家付出。

+ 1

著重國際視野 提供體驗式學習

除了吸收書本裏的知識，學校也希望學生透過體驗式學習擴闊視野，透過親身遊覽和考察，了解世界。梁副校長表示，學生從小學開始已有機會到國內學校與當地學生交流。至中學階段，學校提供更多機會，讓學生到澳洲、英國等地體驗當地文化和學習英語。

就讀香港文憑試課程（HKDSE）的中五學生潘旻妤，她稱學校非常鼓勵同學參與不同活動及比賽，她於 2022 年獲得教育局頒發「傳承 - 想創 - 積極學習中國歷史與中華文化獎」，以表揚她積極參與推廣中國歷史及文化的活動。潘同學指出：「比賽其中一個項目『中史 解碼』，我和其他同學以小組形式到九龍城侯王廟拍攝短片，以介紹香港市區內較罕見的法定古跡及其建築特色。」潘同學又為以忠聞名的侯王楊亮節設計了具時代感的形象，將歷史人物活化。潘同學指這些活動經歷讓她眼界大開之餘，更可發揮創意，將課堂所 學與生活結合，學以致用。

就讀 IB Year 1 課程的吳采恩同學憶述過往參加遊學團的經歷，包括小學時參加廣州交流團，體驗當地課程，發現香港與廣州的教育模式有很大差異。吳同學初中時亦參加澳洲遊學團，她指出：「最令我印象深刻的是與少數民族的互動環節，他們教導我們如何使用狩獵工具，增加了我們對當地文化的了解。」

學校資料

地址：新界將軍澳嶺光街 5 號（第一校舍） 新界將軍澳勤學里 1 號（第二校舍）

地區：西貢區

電話：2337 2126（第一校舍）/ 2337 2123（第二校舍）

傳真：2337 6848

電郵：info@logosacademy.edu.hk

網址：https://www.logosacademy.edu.hk/

學費（每學年）

基階一年級至拓階三年級：HK$28,600（分 10 期繳交）

拓階四年級至通階三年級（香港中學文憑）：HK$32,300（分 10 期繳交）

通階三年級（國際文憑課程第一年）：HK$83,680（分 10 期繳交）

通階四年級（香港中學文憑）：HK$32,300（分 7 期繳交）

通階四年級（國際文憑課程第二年）：HK$83,680（分 7 期繳交）