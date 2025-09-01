抹茶喝太多會導致月經期間M痛加劇？藥劑師籲女性應避免頻繁飲用

抹茶雖是許多人眼中的養生飲品，但馬來西亞藥劑師Syah（@syahfarmasi）近日提醒，女性若頻繁飲用，可能導致月經周期紊亂，還會加重經前症狀。



在TikTok視頻中，這位藥劑師Syah（@syahfarmasi）指出，年輕女性月經不規律的一個潛在原因，可能是長期過量飲用抹茶。

咖啡因或干擾荷爾蒙平衡

他解釋，抹茶中含有較高的咖啡因，若攝入量過多，可能擾亂荷爾蒙平衡，影響排卵，從而引發周期紊亂。

Syah補充說，

「每杯抹茶大約含有70毫克咖啡因，長期過量攝入可能干擾女性荷爾蒙、影響排卵，並導致月經不規律。」



他同時提醒，除了飲品外，抹茶還常被用於蛋糕、甜點、冰淇淋等食品中，女性可能在不知不覺中已增加了咖啡因的攝入量。

加重經前症狀的風險

Syah表示，除了影響周期，過量咖啡因還可能加重PMS（經前綜合症）症狀，包括經痛、頭痛和情緒波動。

他建議，月經不規律的女性可嘗試暫停飲用抹茶一到兩個月，觀察身體變化，並強調適量飲用抹茶並無問題，但控制攝入量是關鍵。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】