月經｜經痛又痛又嘔？中醫推薦3簡單茶飲調理　無須再依賴止痛藥

許多女性月經來時，多伴隨下腹疼痛，甚至還有冒冷汗及嘔吐等症狀。



一名20多歲女子，就是因為經期疼痛難耐，須於經期第1至3天時，每天服多種止痛劑3至5顆，而至中醫治療。經中藥調理5個月，並調整晚睡、久坐、攝取過多甜食等不合適的飲食及生活方式，經痛狀況改善許多，不需再依賴止痛劑度過生理期，成功擺脫經痛的困擾。

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台灣初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，經痛有許多不同原因，而女生在經期也不只有經痛的不適表現，可能還有嘔吐等症狀，需要中醫師辨證論治，針對體質及整體評估後擬定處方，從根本解決經痛。

而經痛分為兩大類：

1. 原發性經痛：是月經引起的「痙攣性」疼痛，並非源自骨盆腔的疾病，大多與生殖系統的氣血循環不佳有關，或由不良的生活習慣導致，例如壓力大、常吃冰品或吹冷氣、易緊張等

2. 續發性經痛，指的是過去無經痛病史，後因「骨盆腔內生殖系統疾病」造成的經痛，如子宮肌瘤、子宮內膜異位症、腫瘤等



周宗翰說，大多經痛是氣血經絡運行不暢，「不通則痛」造成，臨床大致可分為以下三個類型：

1. 氣滯血瘀，此大多和情緒壓力相關，常見小腹墜脹、刺痛，或伴隨經前乳房脹痛，治療主軸是疏肝理氣、活血化瘀

2. 寒凝胞宮為體質腎陽不足，或常食生冷、環境潮濕、常淋雨等，疼痛常為冷痛、絞痛，特色是熱敷後可緩解，治療方式為溫陽散寒、化瘀止痛

3. 氣血虛弱，由於身體虛弱、過勞或是節食導致，腹痛常為隱隱作痛或伴隨下墜感，且常於月經後仍有不適，治療以補養氣血為主



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患者可能相互合併兩種以上證型，需經專業醫師評估後給予治療方針，不建議自行抓藥，避免症狀加重。

周宗翰說，中醫治療經痛，除了從病因著手，也會運用「月經周期療法」，在不同階段的生理週期給予不同的處方調整子宮、卵巢的氣血循環，必要時加入針灸、穴位按摩、丹田灸等治療，同時修正生活型態，改善體質。調整生理周期約需3至6個月，治療過程需耐心配合，以徹底根治經痛。

周宗翰提醒，日常可以多補充含鎂的食物，如菠菜、皇宮菜、羽衣甘藍、芥菜等深綠色蔬菜，堅果種子類也是不錯的選擇。鎂可以放鬆肌肉，減輕痙攣降低經痛。而Omega-3脂肪酸具有抗發炎效果，能抗「子宮內膜發炎反應」，降低疼痛，三文魚和亞麻籽油是好的來源。最後應避免過度攝取高油高糖、烤炸的食物，這類食物容易引起發炎反應，加重經痛。

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周宗翰推薦經痛茶飲，只有經痛可喝薑母紅糖茶，內含老薑5片，加入適量紅糖，黑糖尤佳，熬成湯汁，月經時服用，可減緩經痛。若經痛伴有腰痠，可以喝乾薑黑豆大棗湯，內容有乾薑6錢，黑豆3兩，大棗1兩半，水適量，加入適量黑或紅糖熬煮。而經前不適可喝玫瑰花茶，內容玫瑰花3錢，加入適量冰糖，沖入約150cc熱水，也可於日常飲用，疏肝解鬱，調理氣血。

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