生理期吃出好體質　營養師曝飲食「小妙招」輕鬆告別經痛情緒差

生理期食慾差、水腫……各種不適樣樣來？營養師Feibi在Instagram粉絲專頁發布貼文整理生理期會遇上的「六種情形」，分別提供飲食建議，不僅肚子可以舒服一點，飲控人也能在經期期間繼續雕塑體態。



Feibi指出生理期常常出現食慾改變、水腫、經痛、睡不好、情緒起伏大等等，因此分別列出了「教戰手冊」，一起來看看吧！

1. 胃口大開時：

1. 正餐定時定量

2. 提升纖維量

3. 搭配低卡點心

4. 水量2000ml以上



2. 食不下嚥時：

1. 創造舒服用餐環境：合適的溫度，喜歡的餐具、音樂

2. 攝取營養飲品：豆漿、牛奶、燕麥奶、滴雞精、蛋白粉、堅果飲

3. 適量攝取健康零食：蘇打餅乾、堅果



3. 水腫時：

1. 作息規律、充足睡眠：12點前睡，睡滿7小時

2. 避免高鈉食物：清淡、少調味

3. 提升水量：每日2000ml以上

4. 選擇高鉀蔬菜：竹筍、菠菜、紫花椰菜（紫椰菜花）、綠櫛瓜

5. 選擇高鉀水果：榴槤、釋迦、香蕉、甜瓜、土棗、奇異果

6. 選擇高鉀堅果：開心果、腰果、花生、杏仁、芝麻、核桃



4. 經痛時：

補充維他命B6、C、D、E、鈣、鎂、鋅、Omega-3脂肪酸

1. 全穀雜糧類：以非精緻澱粉為主

2. 豆魚蛋肉類：鮭魚（三文魚）、海鮮、紅肉

3. 蔬菜類：深綠色蔬菜、乾香菇

4. 水果類：香蕉、奇異果、釋迦、草莓（士多啤梨）、芭樂（番石榴）

5. 乳品類：鮮乳、優酪乳、優格（乳酪）、起司（起司（芝士））

6. 堅果與油脂類：無調味堅果、植物油



5. 睡不好時：

維他命B群、色胺酸、GABA、鈣、鎂、鉀

1. 全穀雜糧類：糙米、地瓜（番薯）、南瓜、藜麥、大麥、紅豆

2. 豆魚蛋肉類：大豆、納豆、蛋、小魚干、鮭魚（三文魚）、肉類

3. 蔬菜類：深綠色蔬菜、大番茄、蘑菇

4. 水果類：柑橘、葡萄、香蕉

5. 乳品類：鮮乳、優酪乳、優格（乳酪）、起司（芝士）

6. 堅果與油脂類：南瓜籽、芝麻、酪梨（牛油果）



6. 情緒起伏大時：

維他命B群、D、C、鈣、鎂、鐵、鋅

1. 全穀雜糧類：以非精緻澱粉為主

2. 豆魚蛋肉類：小魚干、牡蠣、鮭魚（三文魚）、大豆、紅肉、動物內臟

3. 蔬菜類：深綠色蔬菜、乾香菇

4. 水果類：香蕉、奇異果、釋迦、草莓（士多啤梨）、芭樂（番石榴）

5. 乳品類：鮮乳、優酪乳、優格（乳酪）、芝士

6. 堅果與油脂類：南瓜籽、黑芝麻、腰果、酪梨（牛油果）



