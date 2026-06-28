吹冷氣加劇經痛？醫揭女性夏季養生4大重點：紅豆水薏米水別亂飲

氣溫持續飆升，冷氣、冰飲、水果與聚會應酬，幾乎成了現代人夏季的標配，不過對於女性來說看似消暑的生活習慣、飲食，更可能使經前症候群、經痛與水腫問題加劇！



到底女性夏季養生該注意什麼？日常飲食又有什麼正確觀念須留意？一味清熱、利水到底是利還是弊？這次請教台灣信義馬光中醫診所林姸余醫師，專業解答「女性夏季養生、調理」4大重點。

中醫師專業解答「女性夏季養生、調理」4大重點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女性夏季養生調理4大重點（AI生成圖片；01製圖）

+ 7

1. 現代人夏季久待冷氣房是健康警訊！

夏天濕熱難耐，許多人以為自己沒有長時間曝曬於陽光下，就不會遭受暑氣影響，事實上，現代人更常見的夏季健康問題，反而是「長時間待在冷氣房」！林姸余醫師指出，夏季若同時有喝酒、應酬、聚會，或經常吃重口味、油膩、不好消化的食物，脾胃裡容易累積濕氣與熱氣；此時若又整天待在冷氣房中，就可能形成中醫所說的「外寒凝住、內熱不透」狀態。而這種冷熱調節不適的狀況，最常反映在鼻子過敏、皮膚搔癢、蕁麻疹等症狀上。

2. 女性太依賴冷氣恐加劇「經前症候群」

忽冷忽熱的生活型態不只是引發過敏症狀的關鍵，對體質相對細膩的女性來說，當身體無法適應冷熱環境的調節時，更容易在經期間顯露健康警訊！例如經前症候群變得更明顯、情緒起伏更大、胸悶腹脹、睡眠不穩，或原本經期前的不適感被放大。若是更年期女性，也可能出現燥熱、潮熱感加劇的狀況。

然而多數人面臨上述症狀時，直覺會認為只是天氣太熱，但根本原因有時其實與脾胃濕氣、氣虛，或身體運化能力下降有關。林姸余醫師進一步表示，若只是一昧地吃黃連或苦寒的降火食物，短期或許能壓下熱感，但一段時間後仍可能反覆發作。想真正改善夏季冷熱失衡，關鍵仍是回到脾胃調理，讓身體有能力把濕氣與熱氣代謝出去。

3. 經痛、經期不順夏季水果攝取要注意

夏天水果種類豐富，更盛產諸多水分高、口感清爽的消暑水果，像是火龍果、西瓜等瓜果類；不過若本身有經痛、子宮肌瘤，或月經狀況不穩，食用上就需要更謹慎。林姸余醫師提醒，這類偏寒涼的瓜果若攝取過多，可能讓當次月經更痛，也可能讓子宮內膜剝落與經血排出的過程變得不順。長期下來，部分人可能會發現經血量變少、週期變得不穩定，甚至原本月經會來三到五天，後來卻縮短成兩天左右就結束。

當然，月經量減少也可能與重病後、快速減重、氣血虛弱，或其他器質性問題有關，若狀況明顯改變，仍應尋求專業醫師評估。不過若排除結構性疾病，許多年輕女性的經期問題，其實與長期忽略脾胃照顧有密切關係。因此，女性夏季調養，不只要留意冰飲與寒涼瓜果的攝取頻率，生活作息與飲食習慣也要時刻留心。

4. 女性想消水腫紅豆水、薏仁水不能亂喝

每到夏天，愛美女性們總想穿上背心、短褲與清涼泳裝，因此不少人會靠紅豆水、薏仁水（薏米水）消水腫，甚至把它當作日常保養飲品。林姸余醫師強調，若只看到身體濕氣多，就長期大量喝利水飲品，短期的確可能讓水分排出、浮腫感減輕，但也可能在不知不覺中耗損脾胃功能！

紅豆水、薏仁水屬性偏涼，短期飲用或許會感覺有效，甚至前幾個月都覺得水腫改善，但若連續喝上五年、十年，對不適合的體質來說，反而可能讓脾胃越來越虛，使身體更容易水腫，也更難真正排掉濕氣。因此，消水腫不該只靠單一飲品，若水腫反覆出現，更應該觀察飲食、作息、壓力、運動量與脾胃狀態。

女性夏季養生茶飲推薦：玫瑰、陳皮、炒黑豆

夏季養生別只追求清熱、退火，女性更適合透過溫補的茶飲帶動身體氣血循環。林姸余醫師建議，若平時容易壓力大、胸悶、腹脹，或經前情緒波動，可以選擇一些疏肝理氣的茶飲，例如玫瑰、陳皮，或用一點炒過的黑豆泡水，都是相對溫和的選擇。若飲品本身偏寒，也很推薦加入少量薑片，以達到中和寒性，降低對脾胃的刺激。

不過醫師也特別提醒，與其過度追求特定茶飲，更重要的是先做好兩件事：

第一，夏天每天要讓自己有一點流汗的機會

第二，要補充足夠水分



許多人其實連白開水都喝不夠，就急著喝茶飲調理，但若基礎水分不足，身體代謝與循環也容易受到影響。

女性夏季養生按摩：天樞穴、中脘穴幫助腸胃循環

女性上班族久坐辦公室、壓力大，加上長時間待在冷氣房，腸胃蠕動與腹部氣機容易變差。許多人會發現，平日在辦公室容易便秘，但一到假日放鬆、活動量增加，排便反而比較順，這往往與腹部與腸胃周圍的氣機不通有關。

林姸余醫師進一步說明，平時可以按摩「天樞穴」與「中脘穴」，幫助舒緩腸胃不適與腹部脹悶。天樞穴位於肚臍左右兩側，各旁開約三個指幅的位置；中脘穴則位於胸骨下方與肚臍中間，大約是胃所在的區域。若出現胃脹、消化不良、急性胃痛，或腹部覺得悶悶脹脹時，可以用指腹以溫和力道按壓天樞穴與中脘穴。按摩時不需要過度用力，建議搭配呼吸節奏，讓腹部放鬆。若疼痛劇烈、反覆發作，或伴隨嘔吐、發燒、血便等症狀，則應盡快就醫檢查。

女性夏天養生常見問答

Q1：夏天經前症候群變嚴重，可以怎麼調整日常習慣？ A：若夏天特別容易經前腹脹、胸悶、情緒起伏或睡不好，建議先減少冰飲、酒精、重口味與油炸食物，避免長時間待在過冷的冷氣房。上班時可準備薄外套或披肩，保護腹部與下半身，並每天安排一點流汗機會，例如快走、伸展或爬樓梯，幫助身體調節冷熱與代謝濕氣。 Q2：經期前後可以吃西瓜、火龍果等夏季水果嗎？ A：不是完全不能吃，但若本身容易經痛、腹部怕冷、月經量偏少，或有子宮肌瘤、經期不順等狀況，建議在經前與經期減少西瓜、火龍果、哈密瓜等偏寒涼水果。若想吃水果，可避開冰鎮狀態，並控制份量，觀察是否出現經痛加劇、腹瀉、經血排出不順等反應。 Q3：紅豆水、薏仁水可以每天喝來消水腫嗎？ A：不建議把紅豆水、薏仁水當成每天固定飲品長期飲用。這類飲品雖然短期可能讓浮腫感減輕，但屬性偏涼，若體質不合或長期大量飲用，反而可能耗損脾胃功能，使水腫更容易反覆。若水腫經常出現，應同步檢視睡眠、鹽分攝取、久坐、運動量與經期變化。 Q4：女性夏天想喝養生茶，玫瑰、陳皮、炒黑豆適合什麼人？ A：玫瑰茶較適合壓力大、經前情緒波動、胸悶不舒的人；陳皮可作為飯後茶飲，適合容易腹脹、消化不順者；炒黑豆水則相對溫和，適合想減少生冷飲品、補充日常水分的人。不過茶飲不能取代白開水，夏天仍應先確保水分足夠，再依體質選擇茶飲。 Q5：天樞穴、中脘穴什麼時候按最適合？一次要按多久？ A：若飯後容易脹氣、久坐後腹部悶脹，或辦公室便秘情況明顯，可用指腹溫和按壓天樞穴與中脘穴。建議飯後不要立刻用力按，可間隔約30分鐘後再進行，每次按壓約1至3分鐘，搭配緩慢呼吸即可。若腹痛劇烈、反覆發作，或伴隨發燒、嘔吐、血便，應立即就醫。

同場加映：天氣熱白帶變多要小心 中醫教婦科養生5觀念 1食療茶祛濕減搔癢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

40+上班族抗老靠「5個日常習慣」日本專家揭：每天做有效延緩老化

運動前喝抹茶更燃脂！營養師高敏敏揭抹茶6大美容養生優勢，這4類人要注意

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】