渣打馬拉松2024｜拆解「萬金先生小姐」時間　死線鬥士不計其數

【渣打馬拉松／渣馬2024】維多利亞公園的終點線上，有人歡喜有人愁，事關有全馬跑手在限定時間內衝線，成為「萬金先生／小姐」，獲得一萬元獎金，亦有跑手與獎金擦身而過，「萬金」的人數比上年多一倍，共派446萬。拆解322名萬金先生的時間，與上年一樣，「死線鬥士」多的是。



渣打馬拉松2024｜最強香港市民集結！446名萬金跑手 多去年一倍

渣打馬拉松去年因為25周年，而將「千金」變「萬金」，男跑手造出「Sub 3」（即3小時內完成）及女跑手跑出「Sub 330」（即3小時30分鐘內完成），一萬港元即可袋袋平安。

上年一共151名男跑手及66名女跑手達標，今年「萬金」人數更翻一番，合共446人袋走獎金，產生322名「萬金先生」及124名「萬金小姐」。

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】萬金先生。（楊宇翹攝）

渣打馬拉松｜拆解「萬金先生小姐」時間 死線前5分鐘瘋狂達陣

拆解今年萬金先生的時間，在2小時40分鐘內完成全馬的，只得16人，全是黃尹雋﹑張耀樑﹑莊司暘﹑魏賡﹑謝覺偉﹑黃啟樂等精英跑手，其餘大部分素人跑手也在最後10分鐘衝線。

全馬最後5分鐘的「死線鬥士」與上年有增無減，今年多達196人，限時前4分鐘，每分鐘多達40名跑手回歸，最後1分鐘有49人，而最後10秒壓哨的跑手亦有10人，根據田總的資料，Cheung Lap Ming Nicholas是最後一名合資格獲獎金的跑手，以2小時59分59秒衝線，成功趕上尾班車。翻查資料，這名跑手上年亦在最後1分鐘成為萬金先生，跑出2小時59分33秒。

女子組方面，萬金小姐的數字比往年多近一倍，一共124人，「Sub 330」的達標時間較為鬆動，最後1分鐘有2名跑手趕及「死線」達陣。女子組有5名跑手造出「Sub 3」，分別是姚潔貞﹑司徒兆殷﹑屈旨盈﹑羅映潮及黃美英。

渣打馬拉松2024｜屈旨盈香港首戰全馬跑出驚喜 感謝沿途男士擋風

渣打馬拉松2024｜最強媽媽姚潔貞 產後復出 「港一」後的下一步

超級市民跑手黃美英︱追求每次進步的獎盃獵人 由乜都唔識變精英