渣打馬拉松｜萬金先生之爭有人歡喜有人愁　萬金小姐：獎金吸引

渣打馬拉松今屆全馬賽事獎金大增，男子Sub3及女子Sub330的跑手獎金由以往的1000港元大增至1萬港元，過往「千金先生/小姐」的稱號也升級成「超級千金先生/小姐」，坊間通常稱之為「萬金先生/小姐」。

有跑手因此一個月跑兩次全馬、也有跑手「飲恨」後極度失落。



成功「Sub3」的跑手做出「3」的手勢慶祝。（夏家朗攝）

隨着終點的大鐘越來越逼近3:00:00，每位成功衝到「Sub3」的男子跑手都顯得非常興奮，紛紛做出「3」的手勢留影。最後30秒倒數，一眾「超級千金先生」都已聚在終點，向仍在衝的跑手們大叫「加油」，最終有人壓線成功，獲得戰友們擁抱道賀；但也有人就是只差那一、兩秒，看着3:00:02的數字衝線後，只得在歡呼的人群背後落寞地伏在柱上。

已經衝線的「超級千金先生/小姐」為後來者加油打氣。（夏家朗攝）

今屆「超級千金先生/小姐」比以往的「千金先生/小姐」人數顯然更多，當中有人明言被獎金吸引。

譚小姐表示為了1萬元獎金，不惜冒險一個月跑兩場馬拉松。（高詩琦攝）

在女子全馬挑戰組跑出3小時25分的譚小姐，坦言能做到「Sub330」很開心，「因為今年有1萬元獎金，達成目標就可以攞錢」，她續說：「因為我三星期後還要跑東京馬拉松，報半馬對備戰東馬會較好，但今次渣馬有獎金十分吸引，考慮了一星期，好掙扎，最後覺得不如當渣馬是最後一課長課，配速不打算太進取，目標3小時30分內完成，既可賺旅費，又可以達到練習的效果，一舉兩得。」

最後一位「Sub3」男子跑手跑抵終點。（夏家朗攝）

談到今日比賽的環境，她說：「今天好濕，幸好不曬、是涼的，去到橋位沒有以往那麼大風。不過濕度真的好高，過了頭三、四公里已經覺得好濕。」

今屆渣馬是疫情後復常之下首屆，譚小姐認為氣氛非常好，「去年起跑一定要保持社交距離隔到好開，今年有返背脊貼背脊的感覺，大家戰意好濃，好想一鳴槍就衝出去，好耐冇試過，之前比賽的人數都好少，今天跑手很多」。