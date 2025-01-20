箱根驛傳｜青學大跑手患癌　盼重返箱根　記錄治療歷程激勵同路人

青山學院大學（青學大）在月初的箱根驛傳（箱根駅伝）再度奪冠，不過該校田徑長跑部日前傳來一則壞消息——三年級的皆渡星七確認去年11月患上淋巴癌，他在個人網站表示會記錄治療與康復過程，希望激勵外界及同路人。



「即使患癌仍想重返箱根」

箱根驛傳（箱根駅伝）在每年1月2日及3日舉行，是日本備受注目的長跑盛事。青學大近十一年八度封王，但上屆為後備成員之一的皆渡星七，今屆名落孫山。他周日下午在個人網站表示，去年11月被診斷有「惡性淋巴腫瘤」，現正接受治療。

皆渡星七在個人網站分享露出笑容的照片：「很好的笑容不是嗎。」（皆渡星七note）

皆渡星七現時19歲，他在個人網站寫下的文章標題為「即使患癌仍想重返箱根」：「我大致想通過這個網站傳達兩樣事情。一：記錄我如何接受治療和康復，並傳達給現在正與癌症作戰、或之後可能患上癌症的運動員；二：我想輸出我的正面思考，以及內心成長。」

望成同路人「路標」

他坦言，在網站書寫的東西，或許對很多人來說事不關己，「但我希望成為正與癌症或其他困難搏鬥的運動員的『路標』。我患上癌症也沒有放棄，即使少許也好，如果能為『你』帶來希望與能量便好了。此外，如果也能傳遞給支持着患病者的家人、朋友以及箱根驛傳支持者，那便最好了」。

皆渡星七（中）的Instagram照片不多，其中一張是他拿着白板，上面寫有「正因為是怪人，所以才有價值」。（皆渡星七Instagram）

入院仍不忘鼓勵隊友

回到一年前的箱根驛傳，青學大在2024年1月2日的比賽日前臨時變陣，本應負責第七區的皆渡星七被列後備，但這未有令他放棄。日本《Sport報知》報道指，皆渡星七去年夏天仍與隊友合宿訓練，到了11月，在16人大名單依然榜上有名；可是，11月後便因入院治療而未再練習，僅能在比賽前，從醫院通過網上參加團隊會議。

青學大的4年級主將田中悠登受訪時形容，皆渡今次公布病情「很有他的風格」：「我相信他一定會回來的。」

皆渡星七大學一年級加入田徑長跑部時的照片，當時他表示「會為成為箱根驛傳接力成員而努力」。（青學大官網）

至於率領青學大獲多次冠軍的原晉監督，則分享團隊之間的溫馨故事：「他鼓勵隊友：『能跑步不是理所當然，大家在箱根驛傳要加油』。大家當然都要鼓勵皆渡，但同時也受到他的鼓勵。毫無疑問，今次我們能奪冠，皆渡也功不可沒。」