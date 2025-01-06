箱根驛傳｜冠軍青學大請學生旅行慶功　日圓疲弱引發有趣討論

每年1月2日、3日舉行的箱根驛傳（箱根駅伝），是日本備受矚目的長跑盛事，青山學院大學（青學大）今年完成連霸，且再次打破賽事紀錄，成為日本媒體追訪對象。

率領青學大取勝的原晉監督承諾若隊伍奪冠，便會請各四年級選手及經理人前往夏威夷旅行作為獎勵。不過近期日圓「低水」，眾人對要否到國外作畢業旅行似乎有保留。



青學大再度在箱根驛傳封王。（青學大官網）

日前率領青學大在近11年第8度封王後，原晉表示：「大學生體育來說，四年級生是主角，今季他們也很努力，會請他們去畢業旅行作為禮物。」

在同日的直播節目《完全密着！箱根驛傳》中，主持重提此事，讓攝影棚內氣氛高漲，同時也問一眾參賽跑手，除夏威夷外，有沒有其他想去的地方。

賽後一眾青學大跑手與原晉監督一同上節目受訪。（Youtube截圖）

負責第七區的白石光星便表示想去「水城」威尼斯：「那裏是《JoJo》（漫畫《JoJo的奇妙冒險》）第5部的聖地。而且我也喜歡地中海料理，所以想去那裏試試。」負責第四區且獲得「區間賞」的太田蒼生，也附和表示想去威尼斯，理由也同樣是《JoJo》和地中海料理。

主持人此時起鬨：「再有兩三人附議的話，說不定就能去威尼斯了哦。」習慣上電視的原晉監督立刻盤起雙手，一臉苦惱地說：「但現在日圓（兌外幣匯率）很便宜呢……」引來哄堂大笑。

青學大在原晉監督帶領下，11年8奪箱根驛傳冠軍。（青學大官網）

日圓疲弱下或留國內 惟一地點不考慮

日本《體育報知》報道，青學生今次參賽的四年級生有8人，加上男女經理人各2人，原晉監督要請去旅行的一共有12人。他表示今次預算跟往年一樣，「由於現在日圓疲弱，所以不是太建議去外國，會由他們自行決定地點。」不過被問到預算額是多少時，他則笑着回答：「這個交由你們想像了。」

報道續指，原晉不時出演電視節目及演講，成為當地紅人，他正是從這些收入當中自掏腰包讓學生去畢業旅行留下美好回憶。他的妻子原美穗是學生宿舍管理人，把獎勵的款項交到他們手中時，寄語他們好好珍惜今次旅行：「比起去哪裏，跟誰去更加重要哦。」

不管最終旅行地點是哪裏，相信都能留下美好回憶。（青學大官網）

至於要去哪裏，青學大的學生仍未有最終定案，除上述的夏威夷和威尼斯外，還有關島、沖繩的宮古島、石垣島等等。經理人片桐悠人表示隊內有人想去關東近郊的高級溫泉旅館，「不過，除了箱根」。（註：除是箱根驛傳比賽地點外，由於地理位置關係，箱根也是東京人常去的溫泉勝地）