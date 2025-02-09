渣馬2025︱姚潔貞半馬封后 負傷最後階段頂住：收慢睇住隻腳去做
撰文：袁志浩
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【渣打馬拉松 / 渣馬2025】「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）周日（9日）舉行，「媽媽跑手」姚潔貞擊敗比自己更年輕的跑手，以1小時15分09秒贏得半馬女子組冠軍。
去屆渣打馬拉松，姚潔貞的產後第一場全馬，跑出2小時41分09秒令人仰望的佳績；今年這位「媽媽跑手」轉戰半馬，最終以1小時15分09秒完成，力壓黃卓寧與屈旨盈，成為今屆女子組冠軍。
「雖然不是全馬，仍很緊張，始終是全城焦點。」姚潔貞賽後依然一臉輕鬆。她認為今日濕度及溫度皆有利做出好時間，「乾爽，上線後發現不太大風，加上賽道有點改動，跑了3至4公里後的一個上斜位轉了第二個方向上，逆風的地方少一點，幾好跑。」最終她衝破1小時16分鐘，做出個人本地最佳時間，對成績感到滿意。
然而姚潔貞一直受腳傷困擾，她表示賽前最後一周特意減少訓練量，而傷處到最後階段一度有「反應」，加上又受丈夫陳家豪「騷擾」，「最後1公里他愈講愈多，叫我衝呀，愈講我愈無力。（腳傷）只能盡量頂住，收慢少少，睇住隻腳去做。」
被問到即使身為兩女之母，仍然能擊敗比自己更年輕的跑手，她如是說：「我已經讓了（她們），沒她們如此自律，盡力吧，用其他方法，我之前不會舉重，但現在會舉，因為身體重了，就要靠力量型去抵消。」
姚潔貞透露，下月底或會參加在內地舉行的亞洲馬拉松錦標賽，但要視乎田總選拔結果；若落選則會按原定計劃，到德國漢堡參加一場歐洲錦標賽，「全運會可能是今年最主要賽事之一，希望代表香港出賽。」但她肯定不會參加今月尾的全運會全馬測試賽，因為她預計在短期內會做俗稱「打啫喱針」的小手術，減輕減輕膝關節壓力及減慢軟骨磨蝕。
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