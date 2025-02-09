渣馬2025︱內地男跑手10公里攜手衝線 來港感受文化：粵語很新鮮
撰文：袁志浩
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【渣打馬拉松 / 渣馬2025】「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）周日（9日）舉行，10公里賽男子組率先衝線，兩位內地跑手同以30分16秒完成賽事，而最快本地跑手則為30分43秒完成的三項鐵人港隊成員黃子圖。
10公里賽男子組率先有跑手完賽，結果兩名內地跑手攜手衝線。兩人同以30分16秒完成，最終成為冠軍的23歲雲南跑手徐國歌，與19歲內蒙古跑手劉艾岩同是首度參與渣打馬拉松，當中後者更是第一次來香港。
徐國歌表示，來港參賽全因這裏環境很好，「（香港）屬於國家的經濟特區，很吸引人的。」至於劉艾岩就稱，「香港一直是中國最發達的城市，想來看一看，感受香港的文化和風情。」
兩人一同衝線，是因為比賽只是第二，他們在國內比賽已認識，今日同以比賽作「練習課」，劉艾岩說：「知道香港賽道難跑，起伏較多，當是下一場比賽的訓練，我們都是正常發揮，沒有拼盡全力。」
天文台預測今日有機會成為歷年來最凍的渣馬，最終氣溫終13度，徐國歌表示今天天氣很好，對於長跑屬完美；但兩人同樣不習慣如此早起參賽，劉艾岩如是說：「第一次起這麼早，賽道挺美，圍着維港，一路跑能看風景。」
徐國歌就感嘆，因為今天比賽時間太早，只能欣賞夜景。不過劉艾岩認為渣馬氣氛佳，「大家都很熱情，每個人用不同方言跟你加油，粵語也很新鮮。」
兩位跑手均非主攻全馬，目前專注5000米、10000米與半馬賽事，並指會參與今年底舉行的全國運動會，徐國歌稱：「全運是國內每個人的目標。」
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