馬拉松最美麗鬥士Hannah Gavios　戰勝性侵夢魘　撐拐杖越過終點

走出人生低谷，跑出屬於自己的一頁，就像美國女跑手Hannah Gavios，她曾於2019年紐約馬拉松以11小時2分鐘跑出PB（個人最佳）——是的，那從日出到日落的11小時，是她跌落懸崖、經歷性侵、終生殘廢，然後逆境自強、積極康復的人生奮鬥史。



Hannah撐着拐杖一步一步完成紐約馬拉松的畫面，一度成為IG熱話。事實上，她已不是首次以傷健跑手身分完成「紐約馬」，2018年，她已在這條從Staten Island走到中央公園的賽道上，以11小時20分完成42.195公里；翌年她再接再厲，結果比之前一年快了18分鐘，以11小時2分完賽。

衝過終點一刻，儘管其他參賽者早已離場，夜幕低垂，Hannah卻不孤單，在近百支持者歡呼下，戰畢意外後的第2場紐約馬拉松。

Hannah就這樣以11小時2分完成2019紐約馬拉松，更跑出個人最佳戰績。（Hannah Gavios IG）

日曆翻到2016年，在越南教授英語的Hannah，趁着假期獨自前往泰國Railay Beach旅行。某個晚上，她準備回酒店卻迷路了，以為碰上好心人為她帶路，豈料惡賊Apai Ruangwong將她引到漆黑的樹林，意圖性侵。Hannah也不是好欺負之輩，她先拳打臉頰，再咬對方耳朵，然後逃走，可是慌不擇路，墮下150呎懸崖，禍不單行的是被Apai Ruangwong找到，已因墮崖重傷的她慘遭蹂躪，最終翌晨被當地村民發現，在泰國醫院住了18天後，返回美國就診。由於脊椎受創，Hannah從此半癱，最初從醫院回家，足足4個人才能把她抬起，她看看雙腿，全是萎縮的肌肉，母親甚至難以接受現實而暈倒。

那一天Hannah會飛？（Hannah Gavios IG）

Hannah不甘於這樣的人生，她積極復健，先學習用拐杖走路、上樓梯，甚至瑜伽、運動攀登、武術、健身……「普通如走路、上樓梯，我都要付出極大努力，但這些付出令我成為更強的人。」Hannah如今憶起康復之路，輕描淡寫，但她2017年曾經回到泰國，就在慘劇發生之地不遠，她也曾被夢魘困擾，「當我看到懸崖，的確勾起那回憶，但最終我克服了，我知道，現在所有人都好了」。

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誰說傷健人士就不能跑馬拉松？（Hannah Gavios IG）

在眾多運動中，Hannah之所以選擇跑步，更連續兩年出戰紐約馬拉松，她道出原因：「坦白說，意外後，當我見到別人跑步，我很痛苦，因為這是我本來也能做的事。」結果，這個紐約皇后區居民卻做出許多人也做不到的事，甚至她意外前也未曾跑過馬拉松，沒想到翻過低谷卻是驚喜的一頁。「我知道自己很強，但沒想過是這樣的強，我真的不知道自己是個怎樣厲害的鬥士！我現在很有創意，經常在不同範疇挑戰自己，突破極限，改寫『正常』兩字的意思。」

柳暗花明又一村是老掉牙的人生哲理，你覺得老套，卻又真的每天都在上演。長跑世界，那些一組5粒的破紀錄數字，的確令人拍案叫絕，但在冰冷數字背後，活生生的故事更值得我們記住。

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