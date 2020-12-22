齊動LetZ Goal︱虛擬馬只為圓六大夢？　跑過方知跑友情重︱Bella

如果要數2020年的長跑回憶，虛擬跑（Virtual Run）真正成為跑手今年的生活日常。雖然不是全新的事物，卻因為這場世紀疫情，實體比賽停頓，訓練亦舉步維艱，虛擬跑成為唯一「賽事」。「六大馬」之中的倫敦馬、芝加哥馬、紐約馬等，都因為實體賽取消，開放虛擬跑，令本地跑界興起一段「虛擬馬熱潮」。不能出國，個多月內一賽接一賽，過過「六大馬癮」。 但對《齊動 LetZ Goal》跑團「跑將軍團」成員Bella來說，好玩歸好玩，始終是遺憾。尤其是一年前達到BQ（波士頓馬拉松參賽門檻）後，決心在跑步生涯完成六大馬，更抽到今年波馬名額。她卻被迫以這種形式「加速完成」，過程與結果，都與她幻想中的畫面截然不同。

《齊動 LetZ Goal》「12月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。今月我們找來「跑將軍團」團隊成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，迎難而上，共同穿越跑季的征途！

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跑齡不足3年，Bella卻已成功BQ。（廖雁雄攝）

因跑步發現從未想像的自己

六大馬是很多跑手的夢想，圓夢的「能力認證」BQ不可或缺。波馬參賽門檻，成為不少業餘跑手逐夢多年的目標。然而，Bella的六大馬夢，「新鮮」得很，不過去年才燃起。更甚者是，她的跑齡不過3年。純粹在一次機緣之下，2018年隨朋友加入了跑班，才意外發現了一個從未想像過的自己。

「我只不過因為一段閒談而開始了跑步，當時見到一位朋友明顯瘦了，問及原因方知道他在跑步，覺得這種生活很健康又有用。反正，自己又沒有什麼興趣，最多平日行行山，很多時間，不如就試試跟他一起參加跑班吧。在此之前，我從不做運動，對長跑亦毫無概念，連熱身都不會，絕對是什麼都不懂，由零開始。現在這位朋友都已因為工作關係而減少了跑步，而且回復肥胖。我卻發現了一個從未想像過的自己。」Bella說。

Bella用了一年多時間，便從零起步到成功Sub4。（受訪者提供）

從零開始 練跑兩年即BQ！

從2018年開始長跑，真真正正地從零開始，這位OL對配速、長課、Tempo、Interval等等一竅不通。一年多之後，不但早已完成了初馬，而且更在2019年以3小時37分鐘的時間完成柏林馬拉松，達成該年齡組別的BQ。身邊跑友看到，無不咄咄稱奇，形容Bella實在是骨骼精奇，總是好像隨便練一練，就自然會進步了一樣。

然而Bella卻強調，她一直貫徹「沒有奇蹟，只有累積」的長跑法則。這種「光速」進度，「遲來的天份」總會有點關係吧。但是光有天份而不腳踏實地，不展開腳步時，其實不會成功。Bella得以快速實現很多跑手艱辛追趕的目標，我認為原因之一，是她享受長跑的團隊精神。

柏林馬「表現欠佳」下BQ了。（受訪者提供）

「跑步是會上癮的，我上了跑班數個星期已經有這種感覺；很大程度上，是源於每次聚集時見到一張張熟悉的面孔，好多朋友追著同一個目標一起跑時，真的好開心。跑步很辛苦嗎？其實我並不覺得。到後來因為對跑步了解多了，加入了「跑將軍團」一起練長課，從最初荃灣跑入元朗。我以前覺得，這個距離只可坐車。」

「到後來又試過一起到台中參加馬拉松，本來只是想一起跑、玩、吃，完全沒有想過成績這回事。最後在完成比賽想離開之際，要不是大會通知，我都不知道自己竟然跑了一個組別冠軍。亦令我覺得，原來一班人互相推動鼓勵，四處跑、四處遊，可以完成到很多想像不到的事，原來我都做得到。」Bella說。

經歷過這些體驗，Bella嘗試更認真地備戰該年的柏林馬拉松，冒著香港夏天的熱度，直指3小時30分，相當進取。只是因為比賽當日下雨，氣溫太冷需時適應，令最後成績慢了7分鐘，但總算達成了BQ，成為了Bella跑步生涯的強心針。感覺自己有力更進一步，挑戰六大馬，不如就由2020年開始吧。

對出國應戰本案抱著一絲期望，Bella寧願在疫情間早點起床，襯將軍澳海濱人流不多的時間起跑，努力備戰。（廖雁雄攝）

沒有團跑的日子 訓練源自不甘心

結果大家都知道了，2020年一切長跑比賽皆停頓。但由於Bella抽中了波士頓資格，她始終對出國應戰抱著一絲期望，寧願在疫情間早點起床，襯將軍澳海濱人流不多的時間起跑，努力備戰。就算欠缺團練的長跑生活始終難以提升狀態，但亦希望不要倒退。幻想原本4月的賽期延遲了，也許9月也可以吧？跑著跑著，每月基本里數更維持著300公里，跑友都認為她的表現在「逆市上升」，背後最主要的原因，其實都是因為不甘心。可惜六大馬最後還是以取消告終，大多改以虛擬賽或活動形式進行。

「參與過」六大馬的夢想加速達成，心情卻不是味兒。（廖雁雄攝）

沒有比賽，也沒有團練，Bella曾期望過以虛擬賽作為替代品，先在9月跑畢波士頓虛擬馬，10月更幾乎以一星期一賽的頻率，一口氣完成倫敦、芝加哥和紐約虛擬馬。人未曾出國，一定程度上，「參與過」六大馬的夢想好像加速達成，心情卻不是味兒。她說：「我覺得虛擬馬好玩，但始終不是同一回事。疫情關係，不能跟去年一樣，約齊一班『跑將軍團』團友出國應戰，心情完全不同。我深刻感受到，原來我在努力追時間的過程中，能夠跟一班朋友一起分享與經歷，很大程度上是滿足感的來源。現在跑虛擬馬，要是沒有了跑友的伴隨，其實也會失去意義。」

沒有真正跑過波士頓馬，卻取得波士頓馬完成牌，難忘，也是遺憾。（廖雁雄攝）

Bella的首次波士頓馬拉松絕對難忘，相信歷史上都不會有多少跑手，未曾在當地跑過，便取得了完成牌。她甚至買下了一套齊集帽子、跑衣、跑褲、跑鞋等等的2020年波馬限定裝備，作為一次記念。希望容許以舊紀錄再報比賽之下，再次抽中參加名額。

寄望明年，當下還需繼續好好把握。

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

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