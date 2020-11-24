齊動LetZ Goal︱40歲起跑一年掃廿多獎牌　告慰癌亡父母︱Eddy

男人四十，來到不惑之年，經歷過生命中的得與失，總結起五味人生的體會，對個人目標與發展方向，理應更加清晰。 《齊動 LetZ Goal》虛擬跑團「跑手接龍」成員Eddy就在這個關頭，以跑步運動重整生活步伐，改變往日不是忙於工作，就是夜蒲的生活。40歲之時，展開長跑的征途，挑戰各個本地賽事，以一個又一個獎牌，向相繼因肺癌而離世的雙親證明：「現在的我，真正懂得向自己的生命負責。」

《齊動LetZ Goal》「11月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數；今個月我們找來「跑手接龍」虛擬團隊的成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，迎難而上，共同穿越跑季的征途！

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往日Eddy的生活不是忙於工作，就是夜蒲。（黃寶瑩攝）

隨著近年長跑文化在香港愈見普及，香港人不論老幼，紛紛穿起跑步鞋。恒常地練跑，作為一種健康的生活態度，追求健康、快樂或者自己我挑戰的成果。但是，一個過去從未參與田徑，甚至極少運動的人，步入中年突然「戚起條筋」，希望挑戰一些中小型長跑賽事，並劍指台上的獎項。大概很多人都覺得，這種想法有點不切實際，太過看輕長跑運動的難度吧。

偏偏2018年開始跑步的Eddy，接受跑班訓練後一年，不斷在一些本地小型賽事中登上頒獎台。縱使自言絕非什麼驚為天人的成就，但他跑齡尚短，生活作息亦不太健康，已是180度的轉變。每一個獎牌背後的動力，是為了向因癌病離世的父母證明，他已不是過去那個叫他們擔心的自己，願他們在天上得以安息。

父母都離世了，沒有太多家庭生活，很多時只得自己一人。Eddy決定用這些時間做點運動，消磨時間，生活也健康一點。 （黃寶瑩攝）

改變源自兩次悲痛

10公里PB37分鐘、半馬1小時23分，雖然絕非本地頂級跑手的時間，但對大眾跑手來說，這肯定是出色的成績。想在本地小型長跑比賽中競爭獎項，大概都需要在年月間下點苦功。而做出這些時間的Eddy，當時跑齡大概只有1年多。而且，以往從未跑過步。投身社會的十多年來，早已甚少運動，生活就是工作，以及一星期兩、三晚的燈紅酒綠。改變，源自生命中的兩次難以承受的痛。

早在Eddy中學的90年代，他的母親就因為突如其來的肺癌而離世，對這個家庭來說是個「反高潮」。她去世前一年，Eddy父親才因為服務香港的卓越功績，得以遠赴英國受勳，兩口子還在順道旅遊當地，整個家庭一起分享著榮譽與快樂，怎會想到不久以後，出現如此噩耗。詎料十多年後，同一噩夢再次出現，父親竟然遭遇同樣的命運。看著父親離世前對抗病魔的苦痛，Eddy想起一直以來，父親對自己生活不健康，頗有微言。或許是時候改變一下自己的生活，即使父母已經再沒機會看到。

女皇為Eddy父親扣上MBE勳章的時段。 （受訪者提供）

健康生活由長跑開始

「父母都是不煙不酒的人，卻雙雙因肺癌離世。我爺爺卻吸煙吸到80歲，身體還是好好的，於是我開始想，會不是體格的問題所影響？反正父母都離世了，我又沒有女友，沒有太多家庭生活，很多時只得自己一個，不如做點運動消磨時間，生活也健康一點 」，Eddy說。

或許因為母親的不幸，Eddy父親生前尤其希望他生活習慣規律一點，早睡早起、注意健康，生怕兒子弄壞身體。但是Eddy始終無聽過他的話，十多年來，經常在下班後跟朋友流連酒吧，每星期大約玩兩、三晚吧。想到這裏，只有後悔。他想起小時候隨父親踢足球，這是Eddy曾經最積極參與的運動，但投身社會工作以後早已沒有這習慣，而且約齊人又難。於是，他又想到電視上經常看到「渣打馬拉松」的畫面，氣氛很熱烈很有趣，不如以此為目標吧。

現在的Eddy，一星期隨時可以跑足七日。（黃寶瑩攝）

坐言起行，Eddy立即買齊跑鞋、運動手錶等裝備，沿著家附近的青山公路，開始跑起來。往日未有留意的青公風景之中，放空心情，暫時放下喪父之痛與工作上的煩瑣。跑著跑著，竟然試過在不自覺間跑了30多公里，對一個從未接受過長跑訓練，連追巴士都會氣來氣喘的人來說，是從未想像過的驚喜。

「我沒想過我竟然有這一面，或許我有能力做出更好的時間？」Eddy心想。

改變作息習慣，早睡早起，發現精神顯著好轉。父親的建言是正確的。（黃寶瑩攝）

將癌症慈善賽獎牌獻父母

如是者，Eddy漸漸習慣了一個人的跑步生活，幾乎每天都到青公練跑。為了維持這個習慣，他刻意改變作息習慣，早睡早起，發現精神顯著好轉，更有動力起來，迎接每天的生活。父親的建言是正確的。

到了2018年尾，Eddy在朋友的建議下，嘗試參加了「港島10K」。比賽氣氛熱烈，他跑出了當時最快的41分。40歲的前夕，他發現自己的長跑天份，而且隨着年齡增長，更有耐性與耐力，忍受每一次長距離的旅程。Eddy很想知道自己的真正能耐，為了得到答案，2019年參加了荃灣體聯的跑班，接受有系統的訓練課程，改變不良的跑姿等等。不過訓練了一個星期，立即取得長跑生涯的第一個獎項。

荃灣體聯的教練吳Sir，令Eddy的長跑生涯走上了另一層次。（黃寶瑩攝）

但談到最有意義的一次，要數到年中由癌症資訊網慈善基金主辦的「越跑越友慈善賽」。賽事為助癌症病患者而舉行，令Eddy極期望參加這場比賽，並在拜祭父母的時候許下心願，誓要贏取獎項，獻給他們、紀念他們。

然而，比賽舉行時間正值開季，Eddy的表現大大失準，跑到最後1公里時，前方還有十多人，心想大概沒有機會了。體力消耗得七七八八，放慢腳步也是人之常情。他的腦海中默默想起父母，頓時找到了盡力堅持下去的理由，可是完賽時間還是超過40分鐘。他本來已經收拾行裝準備離開，幸好在場朋友及時通知，他在分齡組別位列第3，奪得獎牌。Eddy認為這是父母在天上的眷顧，讓他找到最後1公里的力量，實現了賽前的目標。

小小獎牌，意義重大。（黃寶瑩攝）

他說：「去年我最後共收穫廿多個獎，雖然並非什麼國際或田總舉行的大賽，也比較少長跑名人參與，但總算能夠在幾百人中脫穎而出，站到頒獎台上，我已覺得很有滿足感。奪得這些獎牌的成就，雖然遠遠不及爸爸的MBE勳章，卻是我努力得。我肯定爸爸媽媽泉下有知，會為我遲來的改變感到自豪。」

珍惜自己最愛的人，別讓自己後悔。（黃寶瑩攝）

子欲養而親不在，總令人萬分後悔。或許這個改變來得遲點，Eddy總算還了父母的心願，以更健康的生活對待自己的人生。今年他取得了田總認可的領袖証書，接下來亦會進修教練課程，希望身體力行地回饋這個令他受益匪淺的圈子。說到底，我們跑步還是希望得到有健康的身體，以更充沛的力量追逐不同的目標，卻也別忘記陪伴身邊每個最愛的人。

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齊動LetZ Goal「每月MinPlay」：Level 2-42公里、Level 1-100公里

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

今個跑季「每月MinPlay」換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

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