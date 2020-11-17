齊動LetZ Goal︱為家庭跑掉90磅　肥佬人生下半場新使命︱Francis

減肥keep fit，大概在盤點都市人開始長跑的原因中，排名最前。尤其隨着年紀漸長，青春與健康不再是必然，不得不多花時間維持強健的體魄，應付工作、家庭等方面的生活。 《齊動 LetZ Goal》虛擬跑團「跑手接龍」的成員Francis，正是因為對於家庭的責任感，令他決心從一個肥了幾十年的240磅「肥佬」，用一年多時間跑步狂減90磅。 還自己健康的身體，才能陪伴子女成長。

《齊動LetZ Goal》「11月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數；今個月我們找來「跑手接龍」虛擬團隊的成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，迎難而上，共同穿越跑季的征途！

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

Francis為了對家庭負責，從一個肥了幾十年的240磅「肥佬」，用一年多時間狂減90磅。（廖雁雄攝）

減肥很難嗎？看過太多成功例子，關鍵很多時都在於決心。說出來好像是廢話，然而這絕對知易行難。怎樣才能激發出一個人的決心，總是比設計任何訓練計劃更困難。每個人的生活背景與人生觀都不同，很難以一條公式說明。然而，當一個人真正找到值得自己傾盡全力的意義時，爆發的潛力難以想像。

而對一個父親來說，實在沒有什麼比家庭和子女更加重要。

以往的Francis絕對是個大肥佬。（廖雁雄攝）

子女總是父親堅定意志的原因

上月我們向「跑手接龍」虛擬跑團招募代表跑手，分享都市中每一個你、我、他的長跑故事。每位跑手在分享自己的跑步經歷前，先要完成10公里虛擬跑，作為參加條件。雖是一個有基礎跑步習慣的跑手，多數都能夠應付的距離。但對Francis，曾經難過登天。時間推回不久之前的2019年初，他依然是個240磅的「大肥佬」。幾十年來都將心力投放在工作上，毫無運動習慣，剛開始跑時一公里的配速，大概是11分鐘左右……

「我自投身社會以後，便再沒有運動過，幾十年來都埋首工作，希望給家庭更好的經濟條件，得到更舒適的生活。唯一算會活動一下身體的，大概是我不時以單車代步。有一次，我如常踩單車外出，突然感到暈眩，感覺到身體不妥，於是找醫生檢查。醫生說我已明顯有「三高」，若再不控制體重，下次見面時應該不能避免長期用藥。我想到自己的子女，尤其是當時才兩歲多的幼子，很希望陪伴、見證他們成長。但是我已年紀不輕了，要完成這目標，卻沒有健康身體，找多掙錢都沒有用。從那一刻開始，我下定決心改變自己的生活方式。」Francis說。

幾十年來都埋首工作，希望給家庭更好的經濟條件，卻忽略了自己的身體。（廖雁雄攝）

減肥與跑步 皆無捷徑

一年內狂減90多磅，除了是體現意志，背後推動他決心完成目標的動力，更是父愛。幾十年來，Francis都形容自己是個生活作息很不健康的人，工作關係需要經常應酬，日夜顛倒平常不過。而且從來沒有「飽」的概念，任何時間只要稍見肚餓，拿起就吃，慢慢便從「少肥」，變成240磅的癡肥。現今這個人生中最Fit的體態，是往日的Francis難以想像的結果。

但要分享減磅心得，Francis卻沒有什麼戲劇性的情節。歸納起來，大概都是兩個主要因素：恆心和紀律。尤其是對一個體重達240磅的人來說，突然起步對身體定必是個負擔， 心態上叫自己放棄的誘因極大。於是Francis便積極在圖書館、網上搜索有效的訓練方法和飲食菜單，咬緊牙關由零開始，沒有任何捷徑。

起步初時，Francis因為體重關係而舉步為艱。（廖雁雄攝）

起步初時，Francis因為體重關係而舉步為艱，於是他找到一個源於日本、名為「超慢跑」的訓練法，簡單理解，大概就是以幾近走路速度，「慢動作」般作跑步的動作，以消耗身體的能量。但是再慢都好，反正他就是每天不間斷地「超慢跑」最少5公里，直至感覺可以跑動為止；配合一星期一次的「欺騙餐」，其餘時間都嚴格限制營養吸收的用餐習慣，大約過了10個月之後，體重已經明顯下降。亦證明跑步減肥這回事，「沒有奇蹟，只有累積」的道理同樣通用。

他說：「我覺得長跑不只是一種運動，而是一種對家庭、對自己負責任的人生態度。因為只有維持健康的身體，才有體驗生活、經營人生的基礎。」

疫情關係必須戴穿跑步口罩練習，意外地，Francis的心肺功能有明顯進步。（廖雁雄攝）

疫情是跑步生涯起步的奇遇

減肥的目標，大概花了一年左右便完成。跑步從一種「目標為本」的手段，變成Francis一種日常的生活享受。從現實中稍稍抽離，出一身汗放鬆一下，這種感覺十分舒適。Francis亦熱切希望得到一點新衝擊，作為一個跑手的人生新階段里程碑。這時他想起了香港最大型的長跑賽事——渣打馬拉松，一個多年來聽就聽得多，卻從未想過自己有能力參與的事情。Francis報名參加2020年的10公里賽事，希望作為跑步生涯正式起步的起點，但是結果應該大家都知道吧。今年的渣打馬拉松因為肺炎疫情而取消，未起步先停步，十分掃興。

「本來打算在今年開始嘗試不同長跑比賽，最後一場都未跑過，沒有使我氣餒，反而覺得是種奇遇。由於我需要為跑步尋找一些目標和衝擊，於是我又搜尋到《齊動Let's Goal》跑步app，每個月贏取虛擬章，看着里數不斷累積，很有滿足感。亦因為疫情關係，我必須戴穿跑步口罩練習，當近月口罩令放寬，可以除罩回運動場跑時，意外發現自己心肺有明顯進步，從往日的11分鐘配速，到今日可跑到4至5分鐘的配速，都是往日想像不到的景象」，Francis說。

從往日的11分鐘配速，到今日可跑到4至5分鐘的配速，都是Francis往日想像不到的景象。（廖雁雄攝）

脫胎換骨的身體狀態，隨之而來對跑步的眼界亦更廣闊；下一步，他希望跑向世界，在人生的下半場，為家庭樹立一個健康的好榜樣，用腳步以另一個角度感受生活。這個起步未必完美，但過程與得著，早已足夠成為Francis跑步生涯的難忘故事。

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」：Level 2-42公里、Level 1-100公里

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

由今年7月開始，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

立即按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，一起跑、一起進步！

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

+ 5 + 5 + 5

松浦彌太郎的跑步語錄

+ 4 + 4 + 4

村上春樹跑步語錄，按圖放大：

+ 7 + 7 + 7

訓犬師Derek Wong教你跑步遇惡犬如何應對：

跑步媒體《Runner’s World》曾就犬隻問題訪問了犬隻訓練專家Karen Peak，並總結了幾個「不」供大家參考。

「儲備心率」計算方法（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

「01測試」跑鞋評測評分（按圖放大）：