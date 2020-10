齊動LetZ Goal︱別讓60歲成為局限　跑過了自有答案︱史丹利店長

引用余光中先生的詩句:「人到中年切莫在風裏回顧,一天星斗對滿地江湖。」短短兩句,已道出年華漸老時勿困於半生得失的信念,反而要常懷期盼的豁達態度。 Weak Ends Here成員史丹利店長的跑步生活,正是這種人生觀的代表,今年踏入60歲,店長由當初為戒煙而開始跑,跑着跑着,就跑了30多個全馬,不同形式的路賽、山賽數之不盡,到了今天踏入長跑生涯的第10年,還是充滿熱情地探索跑步的可能性,年齡,怎會是種局限呢?

「齊動LetZ Goal」10月MinPlay回復正常里數,定下42公里和10公里的里數目標,並找來「Weak Ends Here」團隊4位不同年齡層的成員作為「領跑手」,藉分享他們對跑步的態度,一起燃喚初心,今個跑季重新起步、繼續歷程!

人生不同階段,總會對長跑有不同感悟,本月便跟Weak Ends Here中4位不同年代的成員分享各自的跑步態度和堅持下去的原因。(黃舒慧攝)

不少年輕人都很怕跟前輩傾談,怕那些誇誇其談的「威水史」、「食鹽多過你食米」的世故,總是令人困惑。但跟史丹利店長談跑步的話,則完全不用擔心這種煩惱。因為他的「跑步威水史」並非過去式,而是剛剛相反,每個星期六早上,店長都會跟一班大部份都比他年輕的Weak Ends Here成員聚在一起,一起訓練、一起探索長跑人生的可能性。從來都好奇心極重的他,依然好奇一個60歲的跑手,下一步還可為自己有什麼驚喜與成就。

10年前,史丹利店長煙不離手。(黃舒慧攝)

煙不離手改變全馬跑手

如果是剛認識史丹利店長的跑友,或者會覺得這位跑過30多個全馬比賽的跑手,每星期都過著規律的長跑生活,周六早上出席Weak Ends Here的跑步課,跟大多數比他年輕的團員一起練習,生活一定從來都很健康。但其實店長的煙齡比他的跑齡更長,10年前成功戒煙並開始跑步前,他已吸了30多年煙,而且年少氣盛的他,生活燈紅酒綠,喝酒如喝水,回想起來,還是覺得生活習慣太不健康。

「很多人都問我是不是遇上什麼困窘,才決意改變生活習慣。其實是沒有的,只是覺得人到了一個年紀時,自覺在適當時候做適當的事,會更事半功倍。50歲戒煙之前,我已經試過戒煙失敗。但這一次我只是做了一個簡單的動作,將袋中和櫃桶內最後香煙丟進了垃圾桶,半年之後,就再沒有想起吸煙的慾望。」店長說。

,曾經,史丹利店長未想像過自己會跑步,對馬拉松更是毫無認識。(黃舒慧攝)

尋找跑步的動力

史丹利店長認為很多人戒不了煙的原因,是因為感到生活中失去了寄託,成功戒煙的他亦認為自己需要尋找一種新寄託,於是家住沙田的他想到了運動,在城門河一帶踢單車,健康之餘,亦避免進食取代了香煙而「發福」。但那時候的他並沒有想過跑步,要不是單車意外被偷了,以及游泳池在秋冬季閉館,他都未必會踏出第一步。

「我覺得跑步是一件很難持續的事,從來都未想像過自己會跑,馬拉松更是毫無認識,要找一個理由跑步很困難。直到一次,我見到沙田區將會舉行一場跑步賽,令我想到,如果我參加比賽,不就有個原因繼續跑嗎?於是我便上網報了一個10公里的比賽,開始了,總不能讓自己半途而廢嘛。如是者,我就像一隻驢子般,將比賽當成紅蘿蔔,一直走下去。」店長說。

,店長以為自己只會跑一次全馬。現在,單計全馬已經跑了30多次。(黃舒慧攝)

煙癮戒了 卻患上跑癮

跑步對人的改變不單在於體格上,及至心理與觀值觀上的看法,很多時亦會隨着跑步修行越深而改變。10年前店長很大程度上是為了健康而跑步,跑多了,更發現跑步不止令人更健康,而是思想上都出現改變。他留意到,跑步多的朋友大多更加心境平和,連物慾都減低了,這種付出與收穫對等的簡單法則,十分美好。接觸了跑步的店長,甚至感到好奇,到底跑一個馬拉松,這麼久、這麼遠,是怎樣的感覺呢?到底這種超過30公里後,10公里、半馬賽事皆完想像不到的痛苦,是怎樣的境界?

「不如試一試,不就知道了嗎?」店長這樣想。

You never try, you never know(永不嘗試就永不知道),是史丹利店長的一句口頭禪,這種對任何事物都充滿好奇的心態,讓他在10年前發現了自己的另一個面目,生活模式亦走出了從前在固有圈子中的隨波逐流。那時候他覺得可以完成一個馬拉松,透過訓練和意志超越人類基本體能的距離極限,已是一項成就,亦覺得自己只會跑一次。現在,單計全馬已經跑了30多次。而且對跑步依然充滿渴求,希望繼續探索跑步生活的可能性。

大約一年多前,史丹利店長首次參加跑團。(黃舒慧攝)

60歲的新開始

10年跑齡間,史丹利店長絕大多數時間都是一個人在城門河岸練習,不是他不喜歡跑團的熱鬧或者教練的指導,而是一個很現實的問題。每天工作時間橫跨早上11時至晚上9時,令他多年來只有早上有空閒時間練跑,加上坊間大多數跑班、跑團都是黃昏後聚集,彷如注定了他與團跑無緣般,長跑生涯孤身上路。直至約1年多前,店長認識了跑團Weak Ends Here,團隊一大特色,就是在周六的早上結集,罕有地適合他的訓練作息,於是令他願意嘗試改變以往的訓練模式,向一班平均年齡只有30歲上下的團員「學習」,看看自己到底可以「跑到那裏」。

他說:「最初加入的時候其實有點猶豫,團員們都這麼年輕,我都60歲了,很怕自己跟不上。最後發現,的確是跟不上的。但期後又覺得,『老野』跑得慢都很正常,拳怕少壯嘛。最重要是不怕醜,跟那些快腳練習,咬緊牙關追貼大家的步伐,開開心心的氣氛中,亦總有進步。」

跑團的訓練,正是一種手段,作為他探索人生歷練的本錢。(黃舒慧攝)

跑步世界很大,總有無數的目標、無數的旅程等待發掘。相對於跑步對體能的要求,能夠以「常青」的心態對待跑步,一直保持熱情,難度其實更大。總是充滿好奇心的店長,很擅長從細微的改變中發掘新樂趣,然後繼續營運一種生活。正如他在馬拉松以外,亦在數年前接觸到越野跑,喜歡它在穿梭上野的過程中,走過很多平日未曾想像過的境地。環富士山、勃朗峰的比賽路線,都是普通旅行不會去的地方,同樣是另一種滿足好奇心的探索。

「越野賽的40公里,跟路賽的40公里完全不同?」

「百公里的比賽,跑了十多、二十小時,又是怎樣的一回事?」

種種問題,店長都充滿濃厚的興趣。60歲不是一個局限,反而因為家庭與人生的負擔更少了,令他可以嘗試得更開懷。跑團的訓練,正是一種手段,作為他探索人生歷練的本錢。尤記得兩年前,店長在專欄文章《中佬跑者的自白 50歲才懂的事》中,提到自己正迎向60路跑手時的心態時道:「誰人都不會預知50歲時遇到什麼情況,60歲將會是怎麼模樣。管他的,活到老學到老,劇本邊活邊寫,重新認識自己,寫一段好劇情,迎接60歲的來臨,做一場好戲給自己看!」

今時今日還是貫徹始終。跑步令人凍齡,這種說法,在史丹利店長身上果然表露無違。

「Weak Ends Here」是「齊動LetZ Goal」其中一個團隊,今月定下團隊限定的私鬥、私練,作為互相推動的動力。

雖然團隊以外的齊動跑手,不能參加該團隊的活動,但亦鼓勵任何跑手跟Weak Ends Here成績一起努力,不妨以「42公里/10公里MinPlay」作最低目標,為不同的跑步目標繼續努力。

