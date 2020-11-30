齊動LetZ Goal︱救護員每天跑上班　疫情下不停步為盡使命︱Keung

一場肺炎疫情，打亂了社會上大多數人的日常，對任職救護員的《齊動 LetZ Goal》虛擬跑團「跑手接龍」成員Keung來說，從事這種「高危行業」，更令日常訓練「舉步維艱」。工作上既要顧及家庭與個人健康的風險，卻又希望盡可能維持每天10K的練習，背後全憑一份使命感。

《齊動LetZ Goal》「11月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數；今個月我們找來「跑手接龍」虛擬團隊的成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，迎難而上，共同穿越跑季的征途！

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3年前開始，救護員Keung每天都跑步上下班。（盧翊銘攝）

故事開始前，先分享一點這次訪問的插曲。其實這次訪問，正是因為今場世紀疫情，幾乎無法如期進行，原因是我跟任職救護員的Keung約好了拍攝時間、地點後不久，突然一日，他在Whatsapp中通知我說：「今天我在有保護衣的情況下，曾經接觸到確診新冠病毒的患者。為免給你帶來不必要的風險，這次訪問方面不如之後再約好嗎？」

因為今場世紀疫情，這次訪問幾乎無法進行。（盧翊銘攝）

衡量過後，我總是對香港醫護人員的專業充滿信心，深信他們有足夠衛生知識，避免增加感染自己與他人的風險，所以我們稍經商議，達成共識，保持兩米以上社交距離之下拍攝。訪問從面對面的會談，改成電話通話，在大家都感覺安心、舒服的狀態下完成訪問。疫情下採訪尚且不易，對於Keung，工作與運動，同樣要步步為營。

一般大眾跑手對待日常訓練，尚可採取避開人群的時間、地點等策略。但Keung的工作避無可避，隨時毫無預兆地接觸到肺炎患者，只要稍稍處理不善，代價很可能就是完全禁足的單獨隔離，甚至被感染。長跑內外，每一步都不能輕率，可見過去近一年以來，疫情對服務我們社會上下的醫護員，或多或少造成心理壓力。作為外人未曾體會，難以設身處地地想像。

我對香港醫護人員的專業充滿信心，因此稍經議過後，我們共識保持兩米以上社交距離地拍攝訪問。（盧翊銘攝）

為食，跑

身為消防處救護員，體能是不可或缺的條件。Keung自小從跑步培養出來的體能和習慣，卻是源於「為食」而激發出來的小宇宙。他說：「小時候因為牛奶公司舉行一個青少年長跑比賽，地點由城門水塘或灣仔峽出發，從起點跑約兩公里後折返，全程大約4公里。得獎者除可走上頒獎台捧杯，更重要！是有一張香蕉船贈券，可以到雪糕站兌換。那時我代表學校跑了幾屆，為香蕉船奮鬥！同時開始卻漸漸愛上跑步，亦養成了跑步習慣。」

小時候，Keung開始跑步目標，是為了香蕉船而奮鬥。（受訪者提供）

這種對跑步的熱情，一直延續到成長之後，Keung不但加入了救護員的工作，亦參加過一些部門的長跑賽事，在位位體能強勁的同事間，總算拿過些獎項。後來由於隸屬消防處，身為救護員每年需要參加4.8公里的年度體能測試，Keung卻發現自己一年跑得比一年慢，其中一年更跑足23分鐘才能完成。身為一個自小熱愛長跑的人，這個成績已經不止是工作能力的問題。他不甘讓自己一直退步，決心更認真地重整跑步的訓練，以更有規律的生活模式對待長跑。

揹起背囊跑步上班，也不過40分鐘左右。（盧翊銘攝）

不甘退步 日跑10公里上班

「太太經常開玩笑說，如果有一天，世界上的交通工具都消失了，對我都不會有影響」，Keung笑言。

打從他決心重整跑步訓練以後，「雙腳」就成為他上下班的「交通工具」。他發現從家步行到車站，然後等車、乘車，到站下車再去上班，如無意外大約需要30多分鐘。揹起背囊跑步，途經約20個燈位，也不過40分鐘左右。雖然比乘車慢一點，但衡量過救護員12小時的輪班工作，以及家庭親子時間等因素之後，可以用來練跑的時間本來就十分緊促，上下班的時段，絕對是難得的珍貴時間。

於是由3年前起，Keung便每天都跑步作為上下班的方法，來回穿梭東、西九龍，路線全長約10.5公里。休班時，更可以額外加操，有時到運動場練變速、有時會跑向西貢碼頭來回一圈、又有時會經過大斜路，扎山道、慈雲山跑到斧山道等等，不消半個月，跑完4.8公里的時間便從23分鐘，再次推回16分左右，這亦成為Keung的生活習慣。

救護員也是一種需要體力勞動的工作。（盧翊銘攝）

長跑維持救護員的體能

即使疫症肆虐，Keung不想放棄這個貫徹多年的習慣，背後除了關乎個人對長跑的熱情外，亦關乎對服務社會的關懷。

他說：「很多人都覺得，救護員的工作主要是治理傷病者，及將他們送院治理。但其實它也是一種需要體力勞動的工作，尤其是穿梭唐樓比較多的舊區，沒有升降機，樓梯又窄、又多雜物。甚至到鄉村、山野運送體型較重的病人，還要運送大量急救的器材。如果自己的狀態欠佳，工作時很容易受傷，亦很難一面處理傷病者的狀況，同時兼顧安撫他們及同行親友的情緒、需求等等。面對民眾，人性永遠是最難捉摸，沒有足夠的體能，很難長時間維持繃緊的工作狀態。」

沒有足夠的體能，很難長時間維持繃緊的工作狀態。（盧翊銘攝）

自我要求和責任感令等等信念，使Keung再疲倦也堅持下去，今回疫情卻令他不得不一度停下來。數月前的一個晚上，他收到衛生防護中心來電，說他因為工作時接觸到肺炎患者，被列為「密切接觸者」，隨即派車接他到檢疫中心隔離。入住了單獨房間，不能離開外出，最不習慣的，就是不能跑步。他近乎與世隔絕，只可在房內維持簡單的體能訓練。幸得身邊親人、朋友、同事的支援和關心，感受到滿滿的愛，渡過這般難熬的時間。

疫情之下，一切「所謂日常」都沒有必然，Keung更加珍惜獨自跑步的時光。（盧翊銘攝）

擁有健康的身體 才能繼續抗疫

雖然在正常情況下，處理懷疑或確診新冠肺炎的病人前，救護員都需要穿上全套保護裝備。然而，因為工作性質的關係，他們每天都要接觸大量意外和傷病者，沒有任何百份百的保證。同時，在救急扶危的專業態度下，遇上受傷、患病需要緊急救援的人，還是必須要出動，沒有逃避的選項。若然再次意外接觸事前未知感染病毒的傷病者，便有可能再次隔離。

疫情之下，一切「所謂日常」都沒有必然，令Keung更加珍惜和享受獨自跑步的時光。平日在下班之後，亦會額外先洗個澡，清潔乾淨後，才換上運動衣物起跑。出了一身汗，回家再洗一次澡。流程上雖然更麻煩，但Keung認為保持健康的身體狀態，才能繼續為抗疫出一分力。

近日疫情再次爆發，各位維持跑步生活同時，亦一定要留意衛生狀況，只有保持健康的身體，才能一直跑下去。

只有保持健康的身體，才能一直跑下去。（盧翊銘攝）

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什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

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