齊動LetZ Goal︱跑步是團體的個人運動　再難都要凝聚鬥志︱Nikel

長跑很矛盾，既是個人的鍛煉，又能彰顯團隊合作的快樂和效率。 勝負於這種運動總會變得很「禪」，既是跑手排名之爭，也是跑手戰勝故我的挑戰。 所以每當有人問及長跑是一種怎樣的運動，愈資深的跑手會覺得愈難解答，因為每個人的目的與領悟都不同，答案自然不同。 《齊動 LetZ Goal》跑團之一「跑將軍團」的隊長Nikel一樣，3年前才開始長跑，其中一個原因，正是喜歡長跑路上，個人付出與收穫更直接的定律。 他沒想過，最後還是發掘出長跑的團隊面貌，並從將軍澳作起點，辦起社區氣息濃厚的跑團，分享長跑路上的快樂。

《齊動 LetZ Goal》「12月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。今月我們找來「跑將軍團」團隊成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，迎難而上，共同穿越跑季的征途！

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3年前的 Nikel，沒有想過自己可以「跑得更遠」。（李澤彤攝）

跑步文化在香港愈來愈濃厚，很多跑手都會按照不同的目的、喜好、性格，跟一班志同道合的跑友組成跑團。這種團隊形式，漸漸成為本地跑手間的日常。但是將時間撥回2017年，這卻是「跑將軍團」隊長Nikel從未想像過的生活方式。

從將軍澳運動場來回布袋澳，是跑將軍團經常跑的長課路線。（李澤彤攝）

跳出Comfort Zone才能嘗試新事物

身高1.85米的Nikel，本是籃球愛好者，雖然只是業餘打私人籃球聯賽，卻非常認真。他的球隊每星期都會有比賽和訓練，還邀請教練任教。直至他決定完全放棄籃球，轉攻跑步之前，球隊還可以在業餘賽中「有獎落袋」。

突然從頭開始，向從未接觸過、妄想可以爭奪獎牌的長跑世界進發，回想起來，Nikel認為或許跟年齡增長和心態改變有關。

「當我開始跑步時，很多朋友都認為我的身高、體重負擔大，不適合長跑，不如繼續打波吧。或許跟人大了，看待事情角度轉變有關係吧，當我在電視上看到人跑馬拉松，覺得好有型。身邊愈來愈多人跑步，反觀自己卻捱不了幾圈。

「人生苦短，人本來就是在種種局限下生活，老套點說，只有跳出自己的Comfort Zone，在有限的時間嘗試新事物，才可知道自己的真正能耐，於是我在2017年第一次參加了渣打馬拉松的10公里賽事，一跑就愛上。」Nikel說。

捱過了，就是風光明眉的布袋澳。（李澤彤攝）

Nikel認為，長跑跟籃球最大的不同，在於跑步場上「付出與收穫」的法則更加直接。一場籃球比賽，要看自己和團隊的狀態、配合，還要等待機會。而且在這個團隊中，只要教練不信任、或覺得不適當，即使球員再認真訓練都沒用，個人和比賽以外需要考慮的因素太多。

但是長跑不同，付出多少，自然得到多少，練習足夠，在賽道上盡情發展發揮就好了。

「我覺得年輕時喜歡籃球，是喜歡它的競爭性，場場比賽有贏有輸，滿足好勝心。但年紀漸長，贏輸看似已經不最太重要，跑步場上，除非是頂尖跑手外，最大的對手就只有自己，慢慢經營，反復不斷鍛煉和進步的過程，可以更了解自己。」Nikel說。

年輕時Nikel喜歡籃球，是喜歡它的競爭性；但由於年紀漸長，贏輸看似已經不最太重要。（李澤彤攝）

長跑是「團體的」個人運動

例如有一次，Nikel參加了廣州半馬拉松，在衝線前幾百米，突然心跳加速，手口麻痹，暈倒在地。醫療人員立即為他急救並送院，這時候Nikel擔心的第一件事，竟然不是生命安全，卻不斷問：「死啦！老婆以後會唔會唔畀我跑步？」

每次經歷，不但令他Nikel更喜歡這種運動，更認知自己的不足，從而思考如何令自己變得更強。剛好這時他在跑班中，認識到一班將軍澳居民為主的跑友，在平日tempo run、interval的練習以外，周末多加一節長課，於是他們約定跑不同的長課路線，開心練跑之餘，亦探索社區。反正愈跑愈多人，不如直接組織一個跑團，凝聚大家的團隊精神吧？

「跑將軍團」就是在這樣的背景下成立。

跑將軍團的成員經常一起訓練、參賽。（受訪者圖片）

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跑團讓跑步生活更加充實

「為什麼一個人跑的距離有限，一班人才可以跑得更遠？因為在一個團隊中，從報名參賽、計劃訓練、互相支持和競爭里數等等，一直都是互相見證與推動。簡單至一段長課，如果自己跑，可以早就累得停下步來，卻因為見到隊友都不停，才可迫出自己也不能放棄的鬥志。一個人在井內，永遠都難以進步，反而跟別人多多交流，既開心又有用。」Nikel說。

加入「跑將軍團」並沒有什麼特別要求，但凡喜歡跑步，希望跟一班志同道合一起練習的話便可加入。跑團亦從一個純粹一起在將軍澳跑長課的團隊，發展更多元。從最簡單的練習和生日飯，到編定不同社區的跑步之旅，穿梭香港的社區與邊陲，甚至聯繫不同跑團合辦私房賽，約定旅跑柏林馬、大阪馬等。

Nikel和這個跑團的忠旨，就是希望以不同方式經營跑步，因為他們都相信，有緣一起跑步，是一件很開心的事，一班志同道合分享練習、出賽、慶祝的經歷，可以令每段過程都更難忘。快樂成為Nikel願意花心機、時間經營這個團體的最大回報。

Nikel cosplay壽司師傅參賽，跟團員一起瘋狂。（受訪者圖片）

人生本來就充滿局限

可惜再快樂的長跑生活，過去一年都被一場世紀疫情弄得支離破碎。一波又一波的疫情，一時必須戴口罩跑，一時運動場封閉。好不容易情況改善，可以團跑短聚，新一波疫情到來，一切又要停下來。

這情況下營運的跑團還有意思嗎？Nikel另有一番見解。

「人生本來就充滿局限，現在的局限就是疫情，我們可以怎樣？我試過為了延續跑步習慣，選擇人少的凌晨3時起床練習，對我而言是很瘋狂的事，卻令我更肯定自己對長跑的熱血，卻非一時衝動。

疫情放在大家面前，這就是現實，無法阻擋。如何分配、安排做到最好，才是我們要思考應變的問題。

實體活動都暫停，但團隊之中互相鼓勵、比拼，這種精神才最重要，現在正好用虛擬的網絡科技，在局限中凝聚團隊的長跑意志，這亦是『跑將軍團』加入成為《齊動 LetZ Goal》虛擬跑團的原因之一，成員可以爭取里數和團隊限定的虛擬章為目標。即使一個人跑步，亦能肩負團隊的意志。」

Nikel喜歡由將軍澳運動場來回布袋澳的路程。（李澤彤攝）

將軍澳來回布袋澳 21公里領略人生起伏

疫情之前，從將軍澳運動場來回布袋澳的路線，一直是「跑將軍團」經常練習的長課路線之一。從運動場出發，經清水灣道、大坳門路跑入布袋澳村，一來一回剛好約一個半馬。沿途人流不多，空氣清新而且風景優美，每5至6公里左右便有士多作飲料補給，即使是夏日，亦是非常理想的長課路程。

但最令Nikel喜歡這裏的原因，是沿路上落豐富，就跟人生一樣，什麼時候是攻是守？捱過了，等待大家的，就是風光明媚的布袋澳。在跑步的自我思考過程中，每一次路段起伏給予肉體和意志上的衝擊，總能成為困局中的新啟發。

疫情或許限制了跑友的聚合，卻阻不了互相推進的意志，今個星期，你會考慮跟跑將軍團「一起」完成一場布袋澳的長課嗎？

跑步路上的起伏，給予肉體和意志上的衝擊，總能成為困局中的新啟發。（李澤彤攝）

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

今個跑季「每月MinPlay」換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；

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