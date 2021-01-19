齊動LetZ Goal︱禮物專員有得睇無得食　教你答問題增得獎機會

跑步
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無賽可跑的日子，跑手都習慣更積極自製目標與娛樂。虛擬跑成為日常，例如使用《齊動 LetZ Goal》應用程式，跑完步「sync數據」，收集虛擬章，或者參加不同「挑戰活動」抽獎等等，成為這一年的新常態；

無間斷的跑步挑戰，當然不是自行生成出來，背後卻是一個團隊，為眾一齊動跑手安排的連場好戲，以虛擬科技的面貌，增添日常跑步的趣味，每一步都並不孤單；

來到「每月MinPlay——跑向港馬」虛擬章的「終點」，今次邀請到《齊動》團隊成員由幕後走上幕前，分享一下經營跑步的苦與樂，讓各位團員更了解這個團隊的背後運作。

《齊動 LetZ Goal》「1月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。本月我們「主人家」《齊動 LetZ Goal團隊》親當「領跑手」，一起燃喚初心，共同穿越跑季的征途！

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

身為《齊動 LetZ Goal》團隊，本月便由「主人家」親當「MinPlay領跑手」。（梁鵬威攝）

身為《齊動》團隊一份子的跑手們，即使已經使用多時的老用戶，都未必會了解一個虛擬跑步app背後的運作。「到底我參加了一個怎樣的團隊」、「多少人在協助我營運我的跑步生活」、「挑戰活動主題如何制訂」、「挑選禮物的準則」、甚至「怎樣挑選得獎者」、「會否內定人選等等」。這次我們便找到了《齊動 LetZ Goal》的活動策劃Colton，親自解答這些疑問。

另一幕後英雄：幕後造章師—設計完再跑　紀錄最齊虛擬章圖鑑

Colton負責《齊動 LetZ Goal》的活動策劃。（梁鵬威攝）

記：記者 C：Colton

記：Colton你好。

C：你好。

記：一個app，活動都是參加者自己玩、自己跑罷了，你的工作豈不是「好歎」？

C：其實我主要負責策劃《齊動 LetZ Goal》中，各種大大小小的運作，包括計劃挑戰活動、虛擬獎章、安排禮物和挑選得獎者、解答參加者客戶服務問題、相關網上宣傳、還有一些線下實體活動等等。就是疫情間較少實體活動罷了，基本上都一腳踢。

記：很多人以為大公司，一定很多人分工去營運這個app吧，不是的嗎？

C：當然，總有部分工作會跟同事一齊做，如客戶服務、挑選得獎者，以及開會討論不同活動Brainstorming等等。但執行同運作上，主要都只有我……嗚嗚。例如每個月編定挑戰活動、獎章同宣傳日程，都是我先擬定，給團隊一起討論，看看會不會有其他意見，然後再改。始終《齊動》現時未至很大型，所以亦不會有太多人分工，分來分去都只得我們幾個。

看上千個抽獎者的答案，沒有創意很難令人留下印象。（梁鵬威攝）

記：疫情下營運《齊動 LetZ Goal》會有局限嗎？

C：絕對有，先講虛擬跑活動，由於知道疫情下外出跑步的不便，令跑手練跑次數明顯減少，所以現時的挑戰、獎章都一定要降低里數門檻。其次，連揀選禮物甚至campaign都有影響，例如原先「跑向世界」的campaign，原本想送出不同馬拉松旅遊套票，送參加者到世界各地跑。但大家都明白啦，疫情關係，各國馬拉松都取消，航班又停飛，根本不能如常運作。為此我們便改為送出跟比賽當地有關的禮物，波爾多馬拉松虛擬跑，就送Lafite紅酒等等，都叫感受一下異國的味道吧。

但其實最大影響的，還是實體活動，過去我們會在一些跑步賽事，如渣馬嘉年華中擺攤位，都因為受疫情影響，相繼取消，少了一些渠道宣傳《齊動》，尤其是渣馬、書展這些高人流的活動，變相影響了跟大眾接觸的機會，只能靠online平台推廣。

記：好像不是一件好輕鬆的事……

C：我認為較麻煩的，是要安排不同挑戰的相關推廣，盡量要一個接一個，又不能撞時間，亦要定時定候，記得哪個活動何時開始，何時完結，然後又要處理後續安排。反正，每個活動都有無數瑣碎事要處理，就怕忘記了當中一、兩個事項，影響用戶的使用體驗。再者，就是營運成本問題，要在有限成本內，揀選不同禮物、舉辦不同活動，同時又要吸引到參加者，全都是煩惱。

使用齊動LetZ Goal跑步，好多禮物等待送出。（梁鵬威攝）

記：但總會有成功感的時候吧？

C：對呀，例如我認為最近新出的「慈善跑」新功能，就已經很有意義；這次我們跟《癌症資訊網慈善基金》合作，參加者跑步後，就算只是捐少少，都是親身用腳步幫助病患者，相信未來可跟更多單位合作舉行慈善跑，可以期待一下。其實平日的挑戰活動，有很多我都覺得「好正」，例如新出iPhone、PS5、咖啡機，樣樣挑戰獎品都好吸引，無奈自己「有得睇無得食」，因為員工不准參加呀！不過當得獎者上來領獎時，見到他們用這個app玩得開心，有時還付上一句感謝，都會感到滿足。

記：講到禮物，總是用《齊動》練跑的一大目標，平時你是怎樣挑選禮物呢？

C：通常我們都會圍繞著一個時令主題挑選禮物，例如早前疫情嚴重，我地就送出抗疫禮品，像搜羅了不同防護口罩、噴霧套裝、Switch等等，幫大家居家抗疫。現在我們則嘗試以運動、日常用品為主題，上個月就送出PS5，當時全城都要抽先有機會買到，可謂「有錢都買唔到」，所以我們都幾經辛苦，用盡人脈方成功「班到」一部PS5回來，都是希望，盡量每個月都送不同種類的禮物給大家，保持跑步的動力

禮物專員的悲哀是，有得睇無得食...（梁鵬威攝）

記：有沒有那份禮物，其實你本身都很想要吧？

C：一定是01積分啦，哈哈哈哈哈；但如果是自己挑選的話，就是Theragun Pro按摩槍，一來貴到自己不捨得買，二來打完波會很累，很想要支槍按摩一下。

記：有沒有幻想過無人領獎……然後……

C：不用幻想了，因為要幫《齊動》慳錢，所以當有參加者通知多次，還是未來領獎，都只會安排在其他活動送出去，或者選出另一個參加者，視乎情況。

Colton覺得每次都要看完所有答案，有時都會睇到「悶悶地」。（梁鵬威攝）

記：通常完成活動里數後，還要回答一次問題，才可參加禮物抽獎，怎樣的答案可以吸引到你挑選?

C：嗱嗱嗱，再講多次，挑選得獎者不只我一個，還有其他同事參與，需要經幾重難關。首先，上網抄的答案就一定「出局」，一般而言，我認為有心答就得，不一定要好長才叫有心，但最少不要只得一句，甚至幾個字。這些我實在幫不了他們。然後，由於我每次都要看完所有答案，每次都幾千條，有時都會睇到「悶悶哋」，所以見到生動、有趣、搞笑的答案，一定會加分。建議參加者可以看看這條攻略文：

齊動 LetZ Goal團隊教你虛擬跑遊戲攻略　更大機會贏挑戰獎品

記：舉篇特別難忘的「範文」來聽聽？

C：波爾多馬拉松挑戰那次，參加抽獎的問題是「你最想同邊個去跑波爾多馬拉松？點解？」，得獎者回答最想跟老公去，因為老公總是笑她跑得慢，然後丟低她一個，所以去到波爾多就不怕了，因為老公丟低她回香港的話，她便直接在當地找個靚仔結婚，開展新生活。我們幾個同事都不約而同地覺得，這名參加者今次一定贏，順便見見她真人，想知如此自信，根據從何而來。

得獎者都需要經過《齊動》團隊的幾重難關。（梁鵬威攝）

記：好了，講app講到有點悶了，講講你吧。作為一個營運跑步app的人，你會跑步嗎？

C：日常我會打羽毛球，都打了十幾年，一直都有參大專校隊及相關比賽；跑步對我來說，是一種提升體能、練氣的運動，尤其是投身社會後，本來就少了跑步，一般來說只會比賽才練。但我依然覺得，跑步是一種考驗意志的運動，要不停跑下去。若然意志力不足，想到放棄就會停下，根本完成不了目標。另外它也是種肯付出就一定有回報的運動，只要願意練跑，體能狀態多少都會提升。

記：同事說你跟一些「羽毛球神人」同場較技過？

C：都叫打了十幾年羽毛球，總會對過一些難忘的對手吧，例如之前香港站贏過冠軍的兩位，以前都有機會對過，不過他們一定不會記得了，因為他們從小已經超班，贏人無數，都是天才，我只是凡世間被他們踐踏過的螻蟻之一，哈哈。

希望《齊動》體驗可以更精細，實踐將汗水換成獎賞。（梁鵬威攝）

記：最後，你希望《齊動》的用家會有怎樣的體驗？

C：我當然希望《齊動》用家可以人人有收穫，不論是禮物、積分，還是虛擬章，享受這個跑步app。將來我希望《齊動》的實體體驗可以更精細，類似跑完步後同步數據，就可以到不同店舖換小禮物，未必全部都超級貴重，可能是一杯雪糕、一枝飲品這類。務求人人日常每天都跑得開心，也符合我們的主題，將汗水換成獎賞。不知將來做不做到，但希望會有這一日。

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

今個跑季「每月MinPlay」換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；

立即按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，一起跑、一起進步！

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