齊動LetZ Goal｜幕後造章師：設計完再跑　紀錄最齊虛擬章圖鑑

跑步
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跑步路上，沒有人是孤軍作戰。過去一年疫情肆虐，跑手不得不戴上口罩，獨自走到人煙稀少的路徑上跑。但只要訓練過後，拿出手機，使用《齊動 LetZ Goal》應用程式「sync數據」，可以參加不同「挑戰活動」，或者「收集虛擬章」等等。

程式背後最起碼有一個團隊，在這段時間為眾跑手訂立一個又一個長跑目標，以虛擬科技的面貌，繼續經營跑步。參與其中，大家就是這個團隊的一份子。

來到「每月MinPlay——跑向港馬」虛擬章的「終點」，本來是作為2021年渣打馬拉松的倒數企劃。比賽延期，多少是個遺憾。我們亦找來幾位協助營運《齊動》的團隊成員，分享一下在這個「特別」時間中，經營跑步的苦與樂，讓各團員更了解這個團隊的背後運作。

《齊動 LetZ Goal》「1月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。本月我們「主人家」《齊動 LetZ Goal團隊》親當「領跑手」，一起燃喚初心，共同穿越跑季的征途！

身為《齊動 LetZ Goal》團隊，本月便由「主人家」親當「MinPlay領跑手」。（梁鵬威攝）

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「每月MinPlay—跑向港馬系列」虛擬章全圖鑑：（按圖放大）

「每月MinPlay—跑向港馬系列」虛擬章 - 1月Level 1維園終點

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「一句話激嬲設計師」，大概是每位設計師的日常。要應付多位同事、合作單位、老闆無限的「意見」，「字體撐大啲、圖像縮細啲、換過隻色……唔係！都係原本個樣最好」。類似對話每月每日不斷重複（當然包括我，哈哈~），EQ低一點都受不了。

事實上，人人「有把口」就懂設計的話，世上就不用設計師這種職業。《齊動》設計師阿深，每日就是在這樣的「屈辱」中工作，至今已製作過百個虛擬章，為一眾喜愛收集獎章的跑手，帶來起動的目標。作為這些虛擬章的「生父」，這些鼓勵他人持之以恆的圖騰，其實亦成為了改變他運動生活的動力。

作為這些虛擬章的「生父」，令阿深希望盡量用腳步，記錄回這些心血。（梁鵬威攝）

記：記者 深：阿深

記：阿琛你好。

深：你好。

記：總是要你不斷修改「MinPlay章」的設計真是不好意思。

深：算吧啦你~

記：好吧…其實你記得自己為《齊動 LetZ Goal》設計了多少個虛擬章嗎？

深：我想…大概都已經超過150個了。

「日本山之日」虛擬章：（按圖放大）

記：你平日如何構思這些虛擬章？

深：其實每一次，都先要視乎相關同事交帶什麼主題吧。知道了這次的題目是什麼，然後便尋找相關聯繫到的元素，給自己多點靈感，再圍繞表達範圍慢慢構思，可以用怎樣的形態，展現虛擬章的結構。盡量從參加者的視覺想像，到底各位在跑完一定里數後，獲得那些虛擬章時，怎樣才會感覺有趣、好玩。

記：題目都定下來了，會否太悶了，還有發揮的空間嗎？

深：由於每次虛擬章的題材都不同，總會有發揮的空間。目標是令每個跑手達成目標後，取得虛擬章時會有會心微笑的感覺，其實還是可以充滿玩味的。

應付多位同事、合作單位、老闆無限的「意見」，EQ低一點都受不了。（梁鵬威攝）

記：要在小小的虛擬章內，展現一那麼多訊息，其實會很困難嗎？

深：絕對！很多時，大家在構思虛擬章，都會有很多天馬行空的想法，希望放入其中；但要知道，始終一部手機的屏幕，本身的面積已有限。顯示出來的虛擬章就會更細小。如果加太多太複雜的圖形、文字，拿放大鏡看都看不清，所以在設計虛擬章時，同時就要考慮到它的面積局限，不能太複雜，盡量簡潔，讓人清晰地掌握當中表達的訊息。就以「每月MinPlay——跑向港馬」的虛擬章為例，要令人一眼就分辨到熟悉的地標，反而最為困難，所以每一次，我都要在搜集相關地標的資料上，花多一點時間，選擇合適的角度，盡量令人一看就明白。

記：對唔住囉…

深：算吧啦你~

「香港古蹟日章」虛擬章：（按圖放大）

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記：言歸正傳，這麼多虛擬章之中，有沒有你特別喜歡的設計？

深：嗯，當下立即回答的話，我會想起「日本山之日章」、「香港古蹟日章」，都是我較喜歡、印象較深的設計。另外，其實「每月MinPlay——跑向港馬」系列的虛擬章，我都很喜歡。

記：為什麼會特別喜歡這些設計？

深：大概是我日常都會去行山，或者輕輕跑山吧。這些多少跟山野、或者宣揚保育訊息的虛擬章，在設計與好玩的層面外，額外增添了一層社會意義。而港馬MinPlay章，本來亦想聯繫到香港最大的長跑盛事，甚富香港特色，可惜是延遲了，本來的一些想法都不得不取消。

跑步是阿深訓練詠春以外，作為搏擊體能上的輔助。（梁鵬威攝）

記：其實你本身會跑步嗎？

深：除了行山之外，其實我亦有學習搏擊，本來為了輔助我在搏擊運動上所需要的體能，我間中會去跑一跑步，作為輔助訓練的環節；現在跑多了的原因，卻是因為工作，為了在這個軟件上取回自己的作品，留下多點紀錄。始終每個虛擬章都是自己心血，進一步提高了我跑步的誘因。這份工作多少改變了我的運動模式，平日盡量抽時間跑一會，最起碼都對身體有益。

記：會希望進一步在跑步上取得突破嗎？

深：現今很多跑手都會參加跑會，一班人一起跑是個普遍方式，亦更容易進步，但在我心目中，始終覺得跑步是種個人運動，能夠好好訓練心肺外，亦是個訓練恆心、耐性的運動，這已是我在這種運動當中最希望收穫的得著。

營運《齊動 LetZ Goal》，需要一個團隊的合作，（梁鵬威攝）

記：你希望跑手取得你設計的虛擬章後，會有怎樣的體驗﹖

深：很多時，我們除了以里數、地標、節日、節氣等作為虛擬章主題外，亦會採用一些時令的話題，幽一幽默；而虛擬章作為跑手每次完成一個目標時的象徵，我希望各位成功取得一個章之後，除了本身的成就感之外，細味當中的訊息之後，亦能會心微笑。有事打開《齊動》的獎章頁，看到這些虛擬章，亦能更形象化的回想到，每個人在不同階段的跑步畫面，喚醒一直以來在路上堅持的感覺，從而作為跑下去的目標與動力之一，這樣我便十分滿意了。

《齊動 LetZ Goal》虛擬章圖鑑：（按圖放大）

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任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

今個跑季「每月MinPlay」換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；

立即按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，一起跑、一起進步！

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