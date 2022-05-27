跑步｜半年未尋回歷代冠軍旗　富士通跑隊負擔重新製作費用

今年1月1日，日本舉行了一場供實業團跑隊參加的「新年驛傳」，衛冕隊富士通未能按時交回長達2米、極具紀念價值的冠軍旗，經過一番搜索仍無法尋獲，終要公開謝罪。時隔5個月，這場「鬧劇」終於有定案。



「新年驛傳」全名為「全日本實業團驛傳」，供全國實業團跑隊參加，富士通跑隊去年封王，獲得獎盃與冠軍旗。該面長約2米的旗幟，原定於去年11月需歸還予實業團田徑聯會準備來年賽事，不過富士通未能如期歸還，其後高層平松浩樹在記者會上承認可能丟掉了貴重的冠軍旗，並鞠躬謝罪。

掛上歷屆冠軍緞帶的冠軍旗在富士通跑隊手上遺失。（Twitter）

今屆新年驛傳如常在1月1日舉行，失旗的衛冕隊富士通卻僅得第12名，由汽車製造商本田（Honda）首次勝出。

不過本田勝出比賽後未能獲得冠軍旗，只得到獎盃和獎狀。時隔5個月，富士通仍未能尋回這支極具紀念性的冠軍旗。

由於賽會希望讓今屆冠軍能領到旗幟一段時間，日本實業團田徑聯會在昨日（26日）召開會議，決定重新製作冠軍旗。

富士通失旗後曾公開謝罪。（網上圖片）

據悉，富士通已提出全數承擔重新製作冠軍旗費用，有指需約50至60萬日圓（約3萬至3.7萬港元），並需時約3至4個月，實業團田徑聯會預計在9月再向本田授旗。

在富士通失旗事件後，實業團田徑聯會亦思考如何防止同類事件再發生，有關人士表示：「會要求優勝隊伍定期報告冠軍旗的情況，亦希望企業在今次事件汲取教訓，提高意識。」