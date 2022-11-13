跑鞋2022｜Deviate NITRO 2實測　沉穩跑感無懼雨戰最合長課

跑季來了，賽事也回來了。訓練強度與密度都愈來愈高，廠商陸續推出耐用而接近比賽鞋的訓練鞋，讓跑手從練習中習慣高回彈中底的推進效果。

去年加強研發跑鞋的PUMA，「氮氣中底」碳板鞋款Deviate NITRO推出第二代，鞋楦到中底多處改動，唯獨重量無大變，定位傾向供跑手有一對應付比賽及高速訓練的碳板鞋。精英級跑手測試後，更有另一發現。



PUMA Deviate NITRO 2

中底高度（鞋跟 / 前掌）： 38/30mm

中底：NITRO Elite Foam（頂層）、NITRO Foam（底層）

外底：PUMAGRIP 橡膠

重量： 約260g（男裝）／約212g（女裝）

目標用家：中高階／高速訓練／比賽

官方定價：$1599

PUMA Deviate NITRO 2（何偉畧攝）

PUMA Deviate NITRO 2簡介：

品牌去年加強進攻跑鞋市場，以「氮氣中底」為賣點的「NITRO」系列，物料特性堅韌而不易變形，保持高緩震及高回彈。跑鞋規格各有不同，針對不同跑者的需要。各跑鞋之中，Deviate NITRO（下稱DN）為尖端型號，品牌首次生產內嵌碳纖板的跑鞋。

中底兩層物料，下層物料的壓紋通常有幫助推進之效。（何偉畧攝）

品牌在本年上半年推出重量低於200g的Deviate NITRO Elite Racer，較重的DN系列便定位在「可賽可操」的碳板訓練鞋款。次代跟初代的重量分別不大，鞋楦包覆方面下苦功，除了採用高度透氣的網布，鞋領加厚內裡，腳跟對足踝保護更佳，減輕初代偷薄鞋領引致刮腳的問題。

鞋跟部加硬處理。（何偉畧攝）

至於中底，今代在上層加入較輕的NITRO Elite Foam物料，既改良緩震，亦藉着高回彈物料配合新的碳纖推進板PWRPLATE，助跑手應付長距離跑步。外底繼續採用同樣的橡膠，坑紋與分佈重新排列。

外底採用品牌的專屬橡膠物料。（何偉畧攝）

測試路段：（女測試員T曾以3小時12分完成全馬）

1. 跑馬地1k interval（間歇跑） x10

2. 跑馬地大圈x15，合共約21k

3. 運動場2k interval x5，每組之間慢跑400m恢復

4. 5K比賽，當時正在下雨



測試員T試過初代，今代第一印象是鞋帶不易鬆脫。（普利森攝）

試後感

T在去年為本欄測試初代DN，她最後穿起該鞋款跑了近800K，感覺頗深。今回特意邀她穿上第二代，測試之餘對比兩代分別。

穿上二代，首先感覺鞋楦的質料有分別。網布較厚而充滿彈性，鞋領的內裡海綿加厚，牢牢包住腳踝，感覺較初代更接近傳統跑鞋。她指鞋尖上翹較上代減少，企立時感覺穩陣和舒適，穩定性大大提高，「Warm up比平時跑快咗，但跑咗一陣就冇咗回彈感覺，需要調整跑姿把身體重心移前才感受到碳板輕輕推進」。

上代鞋領較薄，快跑時易刮腳，今回鞋領縫上內裡，加強保護及舒適度。（何偉畧攝）

PUMA Deviate NITRO 2：跑感如傳統跑鞋 適合碳板初哥

T首三課測試都在平坦場地，包含不同幅度的斜路。得助於足踝包覆加固，今代在轉彎路段表現相當穩陣，未有腳掌踏不穩或在鞋內游離的。隨着跑步距離愈長，速度逐漸提升。T形容長距離均速表現非常好，比interval更順，「跑至第三圈已不自覺愈跑愈快，非常流暢，推進力比較沉實流暢，沒有其他比賽碳板鞋那麼激進，適合初試碳板鞋的跑手」。

測試其中一課遇上天雨，防滑表現相當不俗。（何偉畧攝）

最後一回測試，T穿起它參加一場5K比賽，碰巧當天下雨，外底的防滑性能非常出色，在濕滑地面中跑過急彎，完全通過測試，較上代更佳。

鞋底坑紋重新編排，多樣紋理加強穩定。（何偉畧攝）

雨戰中過彎穩定 保護設計勝初代

她特別指出穿起第一代的鞋楦物料相對硬身，雖然耐用但堅韌，彈性稍低。在高速跑時，趾頭如撞向鞋楦前端，引致起水泡或脫甲，「穿初代跑接近800K， 一共3次甩腳甲」。

上一代的後跟設計，包括後跟軟墊及薄鞋領，不少用家表示有刮腳之弊，未能達到穩定效果。T指第二代不再有「跑到甩鞋」的感覺，亦再無磨損風險，尤其在高速跑時穩定多了。且鞋帶的紋理減低鬆脫的機會。

前掌不算太闊，鞋楦物料包覆度充足，腳掌隨意伸展。（何偉畧攝）

總結：穩定增加最合長課 重量不減比賽輸蝕

T總結今回DN2在穩定方面更勝上一代，鞋楦包覆及足踝承托都改善。不過，鞋款定位在比賽訓練雙向，始終較重身，推進效果相對較弱，中底改而兩種不同硬度的泡棉構成，腳底觸感雖軟，回彈未見大分別。鞋款相當適合長課或tempo（節奏跑），但講究鍛鍊高速的Interval，中底反應較慢，加速力稍弱，不是最好選擇。講求去盡加速的競賽，亦較輸蝕。

（01美術製圖）

不同品牌都推出賽練皆宜的推進板跑鞋，如本欄早前測試ASICS MAGIC SPEED 2：

ASICS MAGIC SPEED 2：中底物料分為上、下層，硬度與彈性都有不同，冀做到著地時足底舒適之餘，提供充足回饋。（何偉畧攝）

ASICS MAGIC SPEED 2：橡膠外底跟品牌的尖端快鞋相似。（何偉畧攝）

ASICS MAGIC SPEED 2：鞋尖上翹頗為明顯。（何偉畧攝）