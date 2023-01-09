東京直擊｜大迫傑進軍香港　開辦跑班及教練班　年底訪港親自教跑

給香港跑友的重大喜訊：

大迫傑正式進軍香港，他的企劃Sugar Elite今年開始在香港開辦訓練班，大迫傑更會親自來港。大迫傑經理人小林涉及體能教練五味宏生，下月渣打香港馬拉松前將會來港，舉行記者會公布詳情。

01體育東京直擊



大迫傑今天聯同港澳台獨家代理人驛傳體育管理有限公司（下稱EKIDEN）在東京新宿司開記者會，公布進軍香港以至大中華區的消息。他的企劃Sugar Elite今年開始將在香港舉辦各種活動推廣長跑，訓練班是首要項目，第一炮是青少年長跑班及「train the trainer」教練培訓班，最快今年第二季開始。

【東京直擊大迫傑‧】大迫傑將在香港開跑班，年底更會親自訪港。（EKIDEN提供）

香港跑友們期待成為大迫傑的學生嗎？（Getty Images）

青少年訓練是Sugar Elite的初衷，大迫傑接受《01體育》專訪時表示：「暫時退役那後段時間，我對長跑反思了很多。除了自己爭取成績，也學懂看得更闊，從更廣闊的層面與地域去看長跑，希望透過不同活動，將長跑的價值和精神帶給年輕選手。」

【東京直擊大迫傑】大迫傑今天與驛傳體育管理有限公司創辦人兼CEO譚溢昇（右）及經理人古川公士（左）在新宿召開記者會，宣布進軍香港。（EKIDEN提供）

除了青少年訓練班，「train the trainer」更是「香港限定」，這個獨家参教練培訓班亦開創了Sugar Elite的先河。EKIDEN創辦人兼CEO譚溢昇透露：「Sugar Elite本身沒有教練班，今次是特地為香港舉辦，我們希望為香港的長跑教練培訓投放更多資源，增加長跑教練人數，提升整體質素。」這個教練培訓班同時與日本跑步協會（Japan Running Association）合作，教練培訓範疇仔細劃分，由長跑知識、體能、營養到心理皆牽涉其中。

【東京直擊大迫傑】大迫傑在短暫退役期間，對長跑有了不同的反思。（EKIDEN提供）

除了在香港開辦訓練班，香港跑手亦有機會到日本跟隨大迫傑及Sugar Elite受訓，據悉已有跑手獲選，稍後將出發日本為年內大賽練兵。

至於廣大跑友最關心的問題：大迫傑會否來香港親自教班兼揀蟀？他亦在專訪中揭盅：「會。雖然在記者會中只說了我們會揀選香港跑手去日本受訓，但另一方面我亦會到香港。我對香港長跑認識不深，所以想親自感受一下，看看香港長跑水平，希望能與大家一起跑步。」雖然訪期未定，但預計大迫傑將於年底來港。

大迫傑以Sugar Elite進軍香港的大計，青少年訓練班及教練培訓班的首炮詳情，將由經理人小林涉及體能教練五味宏生下月來港舉行記者會公布。大迫傑接受《01體育》專訪詳細內容，將於日內推出，跑友們密切留意。