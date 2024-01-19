渣打馬拉松｜黃啟樂肯雅提升水平添信心　中國跑手亞錦賽爭標大熱

渣打香港馬拉松將於周日（21日）舉行，今屆賽事並同場舉行亞洲馬拉松錦標賽，大會今日（19日）舉行賽前記者會。去年曾到肯雅特訓的港將黃啟樂，坦言即使傷患回復僅8成狀態，「仍比以前100%的自己好」，有信心突破個人最佳成績。



應屆渣打馬拉松海外及本地精英跑手今日出席賽前記者會，今屆亞錦賽共23男13女子跑手競逐，港隊派出3男3女出戰。其中黃啟樂是第二次在渣馬跑全馬賽事，將與精英跑手女友羅映潮一起挑戰個人最佳成績。他笑道：「都挺開心的，因為其實看她準備都幾充足，比上次首爾更加好。作為教練或者另一半，都挺期待她的成績。希望在終點不用等很久就能看到她衝線，因為站得久都會累的。」

馬拉松亞洲錦標賽香港代表名單：



男子：紀嘉文、黃啟樂、張耀樑

女子：屈旨盈、黃美欣、黃詠研



今屆亞錦賽共23男13女子跑手競逐，港隊派出3男3女出戰。（黃寶瑩攝）

2023年對黃啟樂是一個急速也是豐富的一年，他在年初取得半馬冠軍後，遠赴不同地方比賽包括布拉格、韓國、德國等，更在5月的布拉格馬拉松把個人全馬最佳成績（PB）刷新至2小時25分31秒。

他在去年7月赴肯雅特訓兩個月，明白休息的重要，「在肯雅練習過於進取，加上休息時間不足，過量訓練令自己的腰至臀部的肌肉，長期處於繃緊的狀態。現在學會放慢節奏和讓自己有充足休息。」

黃啟樂在去年12月柏林馬拉松受腰傷影響未能完成賽事，他返港治理後逐漸恢復狀態，仍期望在周日跑出個人最佳時間，「狀態都提升了，自己覺得狀態回復8、9成了，雖然因傷患而訓練受影響，但是我對自己很有信心。我覺得自己在去完肯雅訓練後，已經提升到第二個水平，只是身體狀態表現不出來。所以，就算8成狀態，足夠好過以前100%的自己，有信心突破自己的最好成績。」為港出戰的他滿有信心說。

黃啟樂（右三）認為狀態不俗，有信心能突破個人最佳成績。（黃寶瑩攝）

渣馬2024繼續有「萬金先生」及「萬金小姐」的「馬拉松特別獎勵計劃」，分別在3小時（Sub 3）及3小時30分內（Sub 330）完成馬拉松的香港男、女挑戰組跑手，將獲得特別獎金1萬港元。阿樂坦言這吸引了更多人挑戰全馬，作為教練的他也有提醒學生要量力而不要麻木衝「萬金」目標，「要想一下自己能不能做到，如果基礎做不好很容易受傷，馬拉松始終需要周詳計劃訓練。相反，有些人其實一早有能力去做『萬金』，只不過很多藉口或者是害怕，但是『萬金』給了他們推動力嘗試馬拉松或在香港挑戰馬拉松。」

紀嘉文將在亞錦賽跑生涯最後一場全馬，「在香港代表香港跑別具意義，希望發揮得好。」（黃寶瑩攝）

非全職運動員的黃詠研首度代表香港，直言獲額外動力爭取佳績。（黃寶瑩攝）

中國跑手爭標大熱

同場兩名中國隊代表是今屆亞錦賽奪冠大熱，24歲男將黃永政在去年3月無錫馬拉松跑出2小時10分49秒最佳個人時間，此時間亦是今屆23名男跑手中最快個人時間。至於女將李應美在前年受傷一度休養8個月，去年復出僅跑兩場馬拉松比賽，10月在北京跑出2小時32分47秒年度最佳成績，是蒙古跑手希什格賽漢後今屆女跑手第二快。

從未來港參賽的黃永政指知道渣馬這條「魔鬼賽道」具一定難度，把目標時間定為2小時13分，李應美則期望能踏上頒獎台。