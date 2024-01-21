渣打馬拉松2024成績查詢｜非特邀跑手封王　黃尹雋香港最快

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】渣打香港馬拉松2024於1月21日早上舉行，終點維多利亞公園屆時將雲集多名焦點參賽者，包括周潤發、吳保錡等藝人，以及姚潔貞、屈旨盈、黃尹雋、張耀樑等多個著名本地好手。

本文列出三個距離的總成績，以及中午12時50分馬師道「截龍」情況，有人衝上行人路企圖闖關繼續跑，最終被工作人員阻止。



下午12時50分是最後一個「關卡」灣仔馬師道的關門時間，有跑手在「截龍」後到達馬師道，見狀衝上行人路企圖闖關。

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馬拉松總成績

男子組

冠軍 Seroi Anderson Saitoti 2小時12分51秒

亞軍 Stephen Mokaka 2小時12分59秒

季軍 Mekuant Ayenew 2小時13分09秒

女子組

冠軍 Medina Armino 2小時28分47秒

亞軍 Beatrice Cheptoo 2小時29分31秒

季軍 Gadise Mulu 2小時29分46秒



馬拉松本地跑手成績

男子組

冠軍 黃尹雋 2小時23分23秒 總成績第15名

亞軍 張耀樑 2小時25分41秒 總成績第18名

季軍 莊司暘 2小時25分44秒 總成績第19名

女子組

冠軍 姚潔貞 2小時41分09秒 總成績第10名

亞軍 司徒兆殷 2小時49分30秒 總成績第13名

季軍 屈旨盈 2小時50分07秒 總成績第14名



張耀樑（中）及莊司暘（左）完成全馬比賽。（葉詩敏攝）

半馬拉松總成績

男子組

冠軍 孫曉陽 1小時08分06秒

亞軍 林穎璋 1小時08分44秒

季軍 邊岐 1小時09分27秒

女子組

冠軍 蔡欣妍 1小時21分01秒

亞軍 陳敏芝 1小時27分12秒

季軍 饒德玉 1小時27分28秒



蔡欣妍贏得半馬女子冠軍。（楊宇翹攝）

孫曉陽得半馬男子冠軍。（楊宇翹攝）

10公里總成績

男子組

冠軍 陳雨繁 30分58秒

亞軍 余承謙 31分09秒

季軍 梁德洋 31分33秒

女子組

冠軍 曾曉彤 36分46秒

亞軍 尹詩慧 37分43秒

季軍 黃卓寧 38分27秒



曾曉彤贏得渣打馬拉松2024的十公里女子冠軍。（葉詩敏攝）

十公里女子亞軍尹詩慧。（葉詩敏攝）

來自北京的內地跑手陳雨繁在十公里首先衝線。（楊宇翹攝）

十公里亞軍余承謙。（葉詩敏攝）