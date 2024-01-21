渣打馬拉松2024成績查詢｜非特邀跑手封王　黃尹雋香港最快

撰文：威廉神
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【渣打馬拉松 / 渣馬2024】渣打香港馬拉松2024於1月21日早上舉行，終點維多利亞公園屆時將雲集多名焦點參賽者，包括周潤發、吳保錡等藝人，以及姚潔貞、屈旨盈、黃尹雋、張耀樑等多個著名本地好手。
本文列出三個距離的總成績，以及中午12時50分馬師道「截龍」情況，有人衝上行人路企圖闖關繼續跑，最終被工作人員阻止。

下午12時50分是最後一個「關卡」灣仔馬師道的關門時間，有跑手在「截龍」後到達馬師道，見狀衝上行人路企圖闖關。

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馬拉松總成績

男子組
冠軍　Seroi Anderson Saitoti　2小時12分51秒
亞軍　Stephen Mokaka　2小時12分59秒
季軍　Mekuant Ayenew　2小時13分09秒
女子組
冠軍　Medina Armino　2小時28分47秒
亞軍　Beatrice Cheptoo　2小時29分31秒
季軍　Gadise Mulu　2小時29分46秒

馬拉松本地跑手成績
男子組
冠軍　黃尹雋　2小時23分23秒　總成績第15名
亞軍　張耀樑　2小時25分41秒　總成績第18名
季軍　莊司暘　2小時25分44秒　總成績第19名　
女子組
冠軍　姚潔貞　2小時41分09秒　總成績第10名
亞軍　司徒兆殷　2小時49分30秒　總成績第13名
季軍　屈旨盈　2小時50分07秒　總成績第14名

張耀樑（中）及莊司暘（左）完成全馬比賽。（葉詩敏攝）

半馬拉松總成績

男子組
冠軍　孫曉陽　1小時08分06秒
亞軍　林穎璋　1小時08分44秒
季軍　邊岐　1小時09分27秒
女子組
冠軍　蔡欣妍　1小時21分01秒
亞軍　陳敏芝　1小時27分12秒
季軍　饒德玉　1小時27分28秒

蔡欣妍贏得半馬女子冠軍。（楊宇翹攝）
孫曉陽得半馬男子冠軍。（楊宇翹攝）

10公里總成績

男子組
冠軍　陳雨繁　30分58秒
亞軍　余承謙　31分09秒
季軍　梁德洋　31分33秒
女子組
冠軍　曾曉彤　36分46秒
亞軍　尹詩慧　37分43秒
季軍　黃卓寧　38分27秒

曾曉彤贏得渣打馬拉松2024的十公里女子冠軍。（葉詩敏攝）
十公里女子亞軍尹詩慧。（葉詩敏攝）
來自北京的內地跑手陳雨繁在十公里首先衝線。（楊宇翹攝）
十公里亞軍余承謙。（葉詩敏攝）
十公里季軍梁德洋。（葉詩敏攝）
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