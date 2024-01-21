渣打馬拉松2024成績查詢｜非特邀跑手封王 黃尹雋香港最快
撰文：威廉神
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【渣打馬拉松 / 渣馬2024】渣打香港馬拉松2024於1月21日早上舉行，終點維多利亞公園屆時將雲集多名焦點參賽者，包括周潤發、吳保錡等藝人，以及姚潔貞、屈旨盈、黃尹雋、張耀樑等多個著名本地好手。
本文列出三個距離的總成績，以及中午12時50分馬師道「截龍」情況，有人衝上行人路企圖闖關繼續跑，最終被工作人員阻止。
下午12時50分是最後一個「關卡」灣仔馬師道的關門時間，有跑手在「截龍」後到達馬師道，見狀衝上行人路企圖闖關。
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馬拉松總成績
男子組
冠軍 Seroi Anderson Saitoti 2小時12分51秒
亞軍 Stephen Mokaka 2小時12分59秒
季軍 Mekuant Ayenew 2小時13分09秒
女子組
冠軍 Medina Armino 2小時28分47秒
亞軍 Beatrice Cheptoo 2小時29分31秒
季軍 Gadise Mulu 2小時29分46秒
馬拉松本地跑手成績
男子組
冠軍 黃尹雋 2小時23分23秒 總成績第15名
亞軍 張耀樑 2小時25分41秒 總成績第18名
季軍 莊司暘 2小時25分44秒 總成績第19名
女子組
冠軍 姚潔貞 2小時41分09秒 總成績第10名
亞軍 司徒兆殷 2小時49分30秒 總成績第13名
季軍 屈旨盈 2小時50分07秒 總成績第14名
半馬拉松總成績
男子組
冠軍 孫曉陽 1小時08分06秒
亞軍 林穎璋 1小時08分44秒
季軍 邊岐 1小時09分27秒
女子組
冠軍 蔡欣妍 1小時21分01秒
亞軍 陳敏芝 1小時27分12秒
季軍 饒德玉 1小時27分28秒
10公里總成績
男子組
冠軍 陳雨繁 30分58秒
亞軍 余承謙 31分09秒
季軍 梁德洋 31分33秒
女子組
冠軍 曾曉彤 36分46秒
亞軍 尹詩慧 37分43秒
季軍 黃卓寧 38分27秒
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