《迷霧國度：傳承》戰棋遊戲台灣獨立遊戲公司開發　展開集資計劃

【迷霧國度：傳承 PC / 戰棋】台灣獨立團隊赫米兔工坊睽違五年，再次推出 PC 單機新作《迷霧國度：傳承》（Myth of Mist Legacy），並宣佈展開集資計劃，要帶給玩家久違的台灣自製戰棋遊戲。

《迷霧國度：傳承》是自前作《迷霧國度》發展出的系列新作，玩家將扮演天選英雄，穿梭於夢境及現實兩個世界，尋找任何可能的蛛絲馬跡，拯救曾經繁榮的永恆之城。團隊身為忠實的戰棋粉絲，在作品中除了復刻各種經典元素，更加入許多獨特玩法，期望帶來耳目一新的作品。

本格派的設定，帶玩家認識戰棋遊戲的美好（gamebase提供）

你好大我不怕，特殊戰鬥系統讓你智取敵人

在傳統回合制的戰棋基礎上，《迷霧國度：傳承》發展了「地形破壞」與「戰場事件」兩個系統，讓玩家能選擇自己的策略戰法，做到全然自由的搭配。舉例來說，當在戰場上遭遇強大敵人時，過去遊戲常得避開，甚至是回頭練功再戰，但有了「地形破壞」系統，玩家將可透過魔法攻擊或機關設定等「戰場事件」的配合，顛覆數值上的戰力差異，進而取得勝利。因此，攻擊力不再是全然的決定性因素，如何做到智取敵人，更可能是一條成功捷徑喔！

雙世界系統，解開交錯的王國命運

在《迷霧國度：傳承》中，除了原本的主線世界外，其實還隱藏着「夢世界」這條支線。在夢世界中，玩家得抽絲剝繭收集每條得來的線索，進而發掘整個世界的謎團。而夢世界中的行動，以及獲得的相關物品，也將影響主線劇情的發展，甚至在戰鬥過程發揮重要影響力。因此，如何遊走於兩個世界，找到拯救迷霧世界的鑰匙，都考驗着玩家的調查與判斷能力。

多變職業與天賦設定，每個英雄都有天命

除了英雄本身具備的特質外，在《迷霧國度：傳承》中，玩家還能在6個初始職業和12個進階職業中，搭配建構獨一無二的隊伍。遊戲中，每個職業都有三條專屬的天賦樹，透過技能和天賦的搭配，加上武器、裝備套裝和道具等要素，玩家將能自由地打造專屬於自己的英雄。

耗費五年的匠心之作，共同為台灣發聲

時隔五年再出發，團隊在歷經職場工作後又再次聚首，為的就是打造出內心想要的經典戰棋遊戲。更重要的，團隊認為遊戲是一種傳達文化的方式，因此在這次集資計劃中，除了本身的遊戲開發外，也將與諸多台灣優秀的文化創作者聯名，希望讓更多人認識台灣土地的文化實力！更多細節將在粉絲頁逐一公佈，歡迎有興趣的玩家加入我們！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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