Resident Evil 2/BH RE2生化危機2重製版：美日版差異大！點揀好

遊戲動漫
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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版 》（另譯：Biohazard RE：2）的試玩已在 PS4﹑Xbox One﹑Steam，三個平台上推出。除了在「1-shot demo」中看到重製後的高水準外，不少玩家也發現了日版和美版的血腥度有很大的差異。那行版的畫面是跟隨美版還是日版呢？那一個版本更血腥呢？馬上向大家分享。

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》的恐怖相信不用筆者多費唇舌解釋，重製後的喪屍更是仔細，在次世代主機下玩家可以享受到舊作沒有的細膩畫面。不過如果買錯了日版就可能會大失所望。

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你會選擇那個版本呢？（Youtube片段截圖）

日版修正分屍畫面

「1-shot demo」為玩家反映了各地區上的差異，日版《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》血腥度大大下降，雖然血跡仍在，但從上圖中已經見到明顯的分別。在美版中，救出大閘外的警官時，他身體的下半部被喪屍強行拉斷，玩家可以見到他的腸臟瀉出體外。但日版並沒有展示出分屍畫面，為警官加回下半身，血腥差異清晰可見。對筆者而言，這不只是血不血腥的問題，日版的修正令《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》整體的恐怖氣氛減低，有點不夠痛快。但如果你是害怕血腥，而又想玩這遊戲的話，日版可能更適合你。

放心！行版夠血腥

從筆者在 PS4 上遊玩的「1-shot demo」和日﹑美版的demo比較所知，行版應該是和美版一樣。換句話說，玩家想要原汁原味的血腥畫面，買行版也就可以了。

語音部分也有不同

同樣，在「1-shot demo」中發現，行版可以選擇的語音語言已經包括英文和日文，這兩種本地玩家最常使用的遊戲語言，同時也有繁體中文字幕，應該已滿足絕大部分玩家的要求。不過，有趣的是今集的《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》將會首次加入普通話語音，你會想聽聽操流利普通話的Leon嗎？（行版將支援3種語音）

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