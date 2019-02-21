PUBG Mobile x Resident Evil2 活動介紹：喪屍Boss成食雞關鍵！

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》的熱潮燒足兩個月仍未夠，近日更和《PUBG Mobile》（食雞手遊）合作，在《PUBG Mobile》中推出「Surevive Till Dawn」活動模式。《PUBG Mobile》更把遊戲中的主頁背景改為《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》的「R.P.D.」大門，氣氛十足。

僵屍－破曉生還

「Survive Till Dawn」活動模式在海島中進行，遊玩人數由 100 人減至約 60 人一局。而且和其他的特殊模式相似，甫進入地圖就局限了圈內範圍，加速遊戲的進度。地圖上除了 60 名玩家外，更有著喪屍遊走，只要殺死喪屍就有機會掉落道具（大都是子彈），大量喪屍會掉落倍鏡等。

《PUBG Mobile x Resident Evil2》（官方圖片）

日夜系統

這個喪屍模式加入了日夜系統，經過日段時間後，遊戲會進入黑夜，視野不會和早上般開揚，而且喪屍會發生變化。喪屍在日光時間移動緩慢，不會太主動，攻擊玩家。到了晚上就會暴走，不單止移動速度大增，還會主動攻擊玩家。就算進入房間也沒有用，它們和《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》的喪屍一樣，懂得開門進入室內。當然殺死它們是一個方法，不過喪屍會在地下刷新，基本上沒有殺完的一天，而收槍跑的速度比晚上的喪屍更快，所以還是走為上著。

新建築物：R.P.D.警察局

合作模式的地圖上，在「Y城」旁有一個《PUBG Mobile》本來沒有的建設局，就是「R.P.D.浣熊市警察局」。進入後玩家將會看到很多穿著警察制服的喪屍，而且警察局還原得非常仔細，一些特色物件和結構都非常顯見。想不到的是警察局是這模式其中一個食雞關鍵地方，玩家只要走到女神像下就能拾到 M134重機槍（活動限定），用來清光警察局的喪屍以及 Boss 威廉博士後，可以拾到有如 3 個空投價值的道具，包括吉行服﹑三級頭﹑和多把空投槍等。本來一把 AWM 已經可以把名次推前不少，威廉博士掉下的箱更能提供兩把空投武器，加上重機槍﹑火焰噴射器（活動限定），食雞易如反掌。

R.P.D.在《PUBG Mobile》重現（《PUBG Mobile 遊戲截圖）

+ 8 + 7 + 6

Mr.X（暴君）參戰

遊戲進行一段時間後，會出現「Tyrant 即將來襲」的信息，這時地圖會有一紅點，並寫上 Boss 字眼。玩家行到紅點時，就會見到 Mr.X（暴君）站在數個「T-00」的物件中央，殺死後可以獲得如威廉博士死後的道具箱，同樣具有價值數個空投箱的道具。只要小心Mr.X（暴君）扔石攻擊，以及不要在晚上喪屍發狂時挑戰，要擊殺它的難度不大。

+ 2

合作內容有誠意

不得不說這次《PUBG Mobile》和《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》的合作極具誠意，在活動模式中可以看到很多《Resident Evil 2》的特色，單是「R.P.D.」出現在地圖上已經令玩家非常驚喜。除了活動模式外，更加入了不少《Resident Evil 2》的商城內容，如Ada Wong 的服裝，這個就看看玩家個人的興趣選擇是否入坑了。

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