Borderlands 3公布後「神台級」前作反被負評轟炸？又關中國事？

遊戲動漫
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讓一眾Fans等了又等，萬眾期待（也可能是史上最好玩）的Looter-Shooter打寶射擊遊戲系列新作《Borderlands 3 無主之地3》終於公布；本應是普天同慶的喜事，卻因為2K Games和Gearbox的銷售策略，使前作目前在Steam上被大量負評轟炸，到底發生什麼事？

引發不滿的地方在於2K Games決定讓《Borderlands 3》PC版給Epic Game Store獨佔半年，想在Steam或者其他PC平台上遊玩朋友要等到明年4月。此消息一出，馬上在PC遊戲玩家之間引起廣大反動；大量玩家在Steam的Borderlands系列作品中留下負面評價，更有不少貼出以兩隻中指夾住Epic Store文字的圖案以示不滿。

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玩家反應如此大的原因主要是Epic已被中國騰訊收購，憂慮Epic會經Epic Game Store將玩家資料轉交給騰訊以至中國政府。而其實網上已經有不少爆料，指出Epic Game Store的客戶端有如惡意軟體或木馬病毒一樣，經常在用家的PC中存取登錄檔資訊以至該電腦用家的Steam遊戲目錄等，這類根本不需要也不應該獲得的資訊。

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除了資訊安全和私隱疑慮外，另一方面也不少Steam支持者覺得給予Epic Store如此獨佔遊戲，是對一直以來在Steam上系列玩家的背叛等。

無論如何，Borderlands系列始終是極出色的作品，第三集也非常令人期待；如果玩PS4或Xbox One版本就可以不管PC、Epic和Steam之間的瓜葛。

《Borderlands 3》將於2019年9月13日全球發行，支援繁體中文。平台為PS4、Xbox One以及PC，而PC版將由Epic Store獨佔半年後才會登上其他平台。

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