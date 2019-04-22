隻狼Sekiro Speedrun突破25分鐘！空中游乾水、穿牆入壁神乎其技

隻狼雖然難度很高，但當然難不倒一眾技術高明的Speedrunner，已有不少玩家在積極研究如何最快打爆隻狼，而最近就有外國玩家成功將隻狼修羅結局爆機時間壓縮到25分鐘以內。

創下此紀錄的是外國Speedrunner兼遊戲實況主Distortion2，其實在隻狼推出以來Distortion2就十分積極於隻狼Speedrun，驚為天人的鬼形部skip也是由他所發現。他也是目前隻狼Speedrun世界紀錄保持者（按speedrun.com記錄），而在過去一星期Distortion2幾乎每天都在打破自己的紀錄，由最初30分到現在壓縮到25分鐘內。他本人則表示應該可以再快個30~40秒。

緊隨Distortion2其後的是台灣神人、暱稱六師傅的Qttsix；不過以六師傅的技術如果有心打，要壓進25分內亦肯定不是問題。

今次時間大突破是因為又發現了新的Glitch「空中游水」，使得可以skip的部份再次增加，因而可更快爆機。此Glitch是有名的火牛skip位置旁邊可以掉落到水中，然後以特定方式移動及跳上跳落後（估計是為了混淆遊戲對玩家是否處於水中的判定），便可以在空中「游乾水」，「游」到任何地方。而Distortion 2就利用此Glitch直接「游」到獅猿看守著的洞穴後面直接取得白花，跳過整個崩落峽谷以及獅猿本身。同時也可以「游」上金剛山幻廊捉馬騮，略過整個金剛山和平田宅第。

最後順帶一提隻狼將在4月23日更新至1.03版，主要是修復一些bug（但應該沒修改以上Speedrun用到的glitch），以及增強（因為性能不佳而）較少人使用的忍具及奧義。

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