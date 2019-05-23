Mario Kart Tour 公測試玩推出！課金位極多、手機版不再技術向？

《Mario Kart Tour》 作為任天堂最新的手機遊戲，當然受到不少玩家的期待，畢竟《Mario Kart》（孖寶賽車）不一隻歷久不衰的技術向「另類」賽車遊戲。美國率先在 Android 平台上，推出《Mario Kart Tour》Beta 版。雖然玩法沒有什麼大變（現有系統已足夠好玩），但美國有部份玩家指，遊戲內有極多課金位於，甚至已經超出了技術向遊戲的範疇，成為課金戰士的戰埸。

回收舊埸地

《Mario Kart Tour》可說是一隻把歷代《Mario Kart》集大成的遊戲。當中收錄的角色﹑跑道﹑卡丁車和滑翔傘，暫時都是以往作品引繼下來的。特別是跑道，玩家可以玩到練習用的「 Toad Cup」﹑超任的「Choco Island 2」﹑3DS 的「Toad Circuit」和 GameCube 上的「Dino Dino Jungle」等，換言之《Mario Kart Tour》會為玩家一次過帶來歷代眾多的埸地，甚至將來推出專屬手機版的全新跑道。雖然跑道多樣化，不過從 Beta 版中看來，跑道比以往主機上的短，每埸的時間也因此縮短，這也比較適合在手機版的遊玩。

單手操作遊玩，最多 8 人同時遊玩（resetera 討論區圖片）

手機版遊戲操作

《Mario Kart Tour》的玩法基本上和主機版一樣，先選擇角色﹑卡丁車和滑翔傘，再進入其中一個埸地和其餘 7 名來自全球的車手比賽。完全不操作時，角色就會自動加速向前。只要用手指向左或右撥，就可以轉彎。向上推就會煞車，玩家可以用來操作飄移加速。道具系統也是必備的元素，只要按角色下方的道具欄，即可以使用道具，基本上可以單手操作。

金幣系統

和主機上的系列作一樣，玩家能在比賽中拾到金幣，以往金幣越多能提高車速，現在並未清楚《Mario Kart Tour》中的金幣會或增加車速，可以知道的是玩家必須收集金幣來購買道具。玩家不能直接買入金幣，只能透過比賽中收集。另外可以利用寶石（課金貨幣）購買「金幣模式」（coins rush mode），只有自己一人收集賽道上的金幣。5 粒寶石可以得到雙倍金幣；25 粒寶石可以得到十倍，這是第一個課金位。而且，筆者看來這個「金幣模式」是一個非常沉悶又單純的收集系統，沒有競賽下，不如用小遊戲（捉鬼／打氣球）來進行金幣收集，可能更加有趣。

暫時未見有《Zelda和《Splatoon》等合作角色（Google 圖片）

體力制系統

一般競技遊戲都是使用「真人體力制」，只要你想玩就可以不斷進行遊戲，沒有體力或遊玩次數限制。不過《Mario Kart Tour》加入了體力制系統，玩一場要使用一顆心，而一顆金要大約 15 分鐘才能回復。當然玩家也可以使用寶石回體，這又是另一個課金位。作為一隻競爭遊戲，用體力限制玩家的遊玩次數有點奇怪。現在更似是和玩家說，每埸遊戲不是和其他玩家爭取名次，而是收集埸地的金幣。變成一隻收集角色﹑車和其他道具的遊戲，被體力限制的競技遊戲實在「唔夠過癮」。

居然有屈角出現？

《Mario Kart》勝負一般都是取決於技術，入彎﹑捷徑和道具使用時機，當然也有一點抽道具的運氣成份影響變數，但核心還是玩家的技術如何。而來到《Mario Kart Tour》，玩家要使用寶石（課金）抽角色和卡丁車等元素，這些元素都分有 UR﹑R﹑N 等，手機遊戲常見的等級。你以為高稀有度的角色就只有高一點的能力值？沒這麼簡單，不同的角色對於各個埸地都有其優劣勢的地方，如「Morton Koopa Jr.」在沙漠埸中，可以一次過抽到三個道具，而且在開始時就已經有蘑菇加速，但同一角色到第二個埸地就沒有這些優勢。Beta 版的 UR Spotlight 角色為「Ｍetal Mario」，他有著多個地圖的優勢，換言之玩家想在不同的跑道上勝出，就要不斷抽高稀有度的專屬角色和車等，課金味極濃。不過，目前的評價也只停留在美國地區的 Beta 版，實際推出後可能會有所改變。筆者覺得，抽角色不是問題，但要平衡到技術和角色能力，不要單純使用「屈角」就是一場「easy game」，同時也可以考慮取消體力制，讓玩家可以隨時和朋友來多幾埸有趣的《Mario Kart》比賽。