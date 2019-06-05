勇者鬥惡龍X 啃老玩家兇殺案 角色最後位置成聖地 網民極盡挖苦

【勇者鬥惡龍X / DQX】相信有留意遊戲新聞的讀者都會知道幾天前（6月1日）發生一單駭人聽聞的兇殺案：日本一位76歲前高官熊澤英昭，親手殺害自己44歲、長年家裡蹲且啃老的兒子熊澤英一郎，亦是《勇者鬥惡龍X》的知名玩家。

此案件之所以引起哄動除因案情嚴重外，更因為被害者熊澤英一郎是一位相當「出位」的玩家，經常在網路上「炫富」、發表貶低窮人或其他玩家的言論等，在勇者鬥惡龍X玩家群之間無人不識。至於有關案情詳情就不再重覆，如果未曾看過相關報導，可參看以下文章：

據報導指出，熊澤英昭殺害兒子之後冷靜地報警自首；而案件發生後電腦仍然處於運作狀態，於是被害人熊澤英一郎的遊戲角色「ステラ」仍然維持登入（當然因為操作者已不在的關係角色只是站在原地不動），引來無數玩家圍觀。更有人非常諷刺地不停對這個角色施展遊戲中的復活魔法「ザオラル」，教人哭笑不得。

到6月2日，遊戲中的ステラ角色已經下線（大概是因為警方取走電腦或遊戲主機取証），而ステラ最後登入的位置剛儼然成為了遊戲中的「聖地」，直到最近仍然有不少玩家專程到該處「朝聖」，又或為亡者（也可能是向亡者的父親）祈禱等。

順便一提另一樣很諷刺的事情是，熊澤英一郎在被害前約3小時在推特Twitter上發文，內容是「Xenosaga的主題曲歌詞告訴人一樣很好的事情，就是沒有人可以獨自一人生存」（誰も一人では生きられない）。

發出如此嘲諷的言論的人卻引來如廝下場，自然引來大量網民的黑色幽默回應：（按圖放大）

+ 3 + 2

另外，雖然不知道熊澤英一郎說的主題曲是哪一首，不過就有人很「應棍」地貼出機動戰士高達劇場版第三部《めぐりあい宇宙》的主題曲《めぐりあい》，因為其副歌最後一句歌詞正正就是「誰も一人では生きられない」（下面影片約1分50秒處），和熊澤英一郎的推文內容完全一致。

確實可以引起這麼一宗事件的遊戲，別說是在DQX或是MMORPG之中，大概綜觀整個遊戲史也是絕無僅有；也請記得玩遊戲不論投入時間還是金錢都應有所節制，以免樂極生悲。至於筆者個人對此事，只能想起子華神的一句金句：「Buffet不妨食過份，出貓豈容太高分」。