全球排名第一桌遊Gloomhaven電子版 Steam Early Access試玩報告

世界排名第一的桌遊（boardgame）《Gloomhaven》（幽港迷城）電子版的Steam Early Access已經推出；如果你從未聽過這個遊戲、不知道這有什麼好特別介紹，下文告訴你《Gloomhaven》有多「架勢堂」非玩不可。

《Gloomhaven》，全球公認目前最好玩的桌遊

也許大家未必那麼熟悉Boardgame，但《Gloomhaven》這隻遊戲你真的要認識一下，它實在大有來頭；在2017年推出後，它馬上就登上了權威性桌遊排行榜兼資訊網站「BoardGameGeek」（簡稱BGG）的排行榜首位，超越了《Through the Ages》歷史巨輪、《Twilight Struggle》冷戰熱鬥、《Agricola》農場主等屹立不倒的經典桌遊。而《Gloomhaven》的排名並不是一時熱度，推出兩年後的現在它仍然穩站BGG綜合排行、主題遊戲排行及策略遊戲排行榜的第一位，足見《Gloomhaven》不論遊戲性還是美術設計，均是獲全球boardgame玩家一致認可的超高水準遊戲。

綜合評分高達8.9、在多個排行榜均為全球第一的Gloomhaven。

實體版《Gloomhaven》造工非常出色，就算不太玩boardgame也很有收藏價值：

+ 3 + 2

電子遊戲式boardgame回流出電子版

到底《Gloomhaven》是怎麼個玩法，又為何那麼好玩呢？你可以當《Gloomhaven》是一副「有圖板」的《龍與地下城》（D&D）：D&D這類TRPG有一套規則，寫有角色能力、戰鬥規則、怪物能力等等，玩家在這套規則下創造一個角色進行冒險。TRPG大都沒有既定劇情和遊戲目的（當然可以玩別人預先寫好的劇本），玩家要自行創作情節、決定自己（的角色）想做的事情；只要符合規則，玩家的遭遇和能做的事情完全可以天馬行空。自由度高，但也考驗玩家的想像力和投入角色扮演的能力。

而《Gloomhaven》則是有圖板有劇本的TRPG；它既有一套自己的戰鬥系統和遊戲規則，同時已安排了大量地圖及劇本，玩家選好角色之後就可以在地圖中探索展開冒險，就像「用一副棋來玩電腦RPG遊戲」一樣，玩家在永遠都會有目標不會失去方向。同時因為實棋有精美的圖板和道具，比單靠玩家想像力的TRPG更容易令人（尤其是不擅長角色扮演或即興的玩家）投入。

現在這副「像是電腦遊戲般的桌遊」回流至Steam出電子版，等如有電腦幫你處理開棋、看說明書、執token等繁瑣事情，對沒平常接觸boardgame的朋友來說較親切，亦省去很多麻煩（很多人都不是沒有興趣玩boardgame只是懶得執棋，就像很多人都不抗拒煮飯但是討厭洗碗一樣）。其實boardgame、電腦game也不用分得那麼細，好玩就行了。

戰鬥系統神設計超好玩

《Gloomhaven》最令人稱頌之處是其戰鬥系統，說是近年其中一個最出色的遊戲設計也不為過。但如果要仔細講解遊戲玩法及戰鬥系統恐怕再多寫幾篇文都不夠，以下盡量簡單介紹其玩法和設計：

《Gloomhaven》的戰鬥和育成系統結合了TRPG、SRPG及卡牌遊戲等多種設計，組成了獨特又具深度的玩法。戰鬥時地圖為六角形格子的戰棋遊戲，而遊戲並沒有RPG般的「攻擊」或「技能」等指令，取而代之玩家的攻擊和移動全部由卡牌決定，也可以說卡牌就是玩家的技能。

例如這張牌，上格是一個攻擊力3的兩格的範圍攻擊，下格則是移動3步，而且可以跨過障礙物（Jump）

每個回合玩家均要選出兩張卡牌；每張卡牌都分上下兩格，分別代表不同行動，一般來說上格是攻擊和回復，下格則是移動。卡牌左上方的數字代表行動值，用來決定這個回合中敵我雙方的行動順序（敵人也有自己的專屬卡牌），數字越小就越早行動。

回合開始時為每個角色選兩張卡牌。兩張卡牌各有一個行動值，玩家要選其中一個作為該角色本回合的行動值，以之調整行動順序。

選好卡牌之後敵我雙方跟據行動值輪流行動，輪到玩家時須在兩張牌中分別選其中一格來行動（或者Pass），而一張牌選了上格時，另一張就只能選下格，反之亦然；既不能兩張牌都選上格或下格，也不能同一張牌選兩次。也可以先簡單理解為「移動和攻擊各一次」。

例如這裡，因為我選了第一張牌下格的移動能力，所以另一張牌就只能選上格的範圍攻擊（不能選的格子變暗了）

有些卡牌有多於一個效果，行動時按文字記述由上至下執行。例如圖中第一張牌的下格「Move 3 Push 1」，就要先移動3格然後才將敵人擊退；不能倒過來先擊退敵人再移動。

用完的卡牌就會進入棄牌區，直到玩家進行「休息」（Rest）指令才可以重新使用。但是每次休息時都需要除外一張卡牌（該卡牌今次戰鬥中不能再使用），換言之每次休息後可用的卡牌都會變少。如果玩家在戰鬥中用光卡牌角色就會力盡倒下；隊伍中所有角色都力盡時就Gameover了。

這裡就顯出遊戲的戰術性了：每張卡牌在休息之前都只能使用一次，使得每張卡牌的運用時機都十分講究；如考慮續戰力，就應該用光所有卡牌才進行休息（因為休息需要除外卡片，也就是說一次戰鬥中休息次數有限；如果沒用光卡片前就休息，玩家的總行動次數便會減少）；但休息之前卡片會越用越少，如此一來又可能陷入手上的卡片未能處理目前戰況的窘境。另外也需要考慮敵我的行動順序，不一定是越快越好，有時讓敵方先行動反而更有優勢，例如最簡單就是等敵人聚集在一起再使用範圍攻擊。

選好牌之後便可知道敵人今回合的行動；按理說玩家可以查看敵人擁有的卡牌（預先知道敵人有哪幾種行動模式），但Steam中無法這樣做，可能只是因為未來得及實裝。

整個系統集SRPG及卡牌遊戲的設計於一身，同時又保留了TRPG其中一個核心玩法「隨機性」，敵人數量、位置和行動以至雙方造成的傷害都有一定隨機性；但這些不確定性又不是橫蠻無理、而是可以在一程度內控制和預測；這使不單使玩家在構思戰術時需要考慮不確定性，而在費煞思量想出最佳操作後，仍然需要一點祈禱結果不要太壞，那種結果介乎確定與不確定之間的刺激，一邊玩一邊禁不住為之驚艷。

除了卡牌本身攻擊力不同外，在決定最終傷害時還會有一個隨機調整（modifier），結果可能是傷害加減、爆擊或是Miss，其實是TRPG modifier的變體只是由擲骰變成抽卡，有玩過TRPG就會知道這設計有多傳神。

事實上，你也根本不用理會Steam版《Gloomhaven》原本是不是一個boardgame，單純當它是一個設計極出色又獨特的SRPG遊戲來玩也很好。而《Gloomhaven》在好玩的同時遊戲難度也非常高，筆者玩最易的normal難度，但是在第二場冒險中就已經戰鬥失敗了；幸好雖然遊戲難度高但並不harsh，戰鬥失敗只會將你丟回去起始城鎮；而且遊戲基本上沒有時間限制，玩家可以反覆刷怪賺錢升級，練強角色之後才進行任務。

信我，normal已經很不容易的了（至少在你完全熟職遊戲機制和角色特性前）...

Early Access Build極原始 有興趣亦可遲些才入坑

雖說遊戲本身設計精妙驚為天人，但是Steam上面目前這個Early Access的版本相當原始，不單沒有教學（是假設所有買game的人都玩過實體版嗎？），遊戲模式亦只有單機冒險模式，戰役和最重要的多人連線Multiplayer功能仍未實裝（官方已保證會有多人連線功能，但要到明年遊戲正式推出時才能實裝）。加上遊戲目前只得英文，如果不是本身懂得遊戲規則或者是對boardgame相當熟悉，恐怕單是要弄明白遊戲到底如何運作已要花很大一番功夫。

其實遊戲的Text和卡牌描述等算是做得頗直感，對熟悉boardgame的人來說不難理解，但如果不是的話就...會比較吃力

另一方面，由於遊戲仍處在Early Access Build非常早期，簡單說就是相當多bug，介面、說明亦十分不完善，筆者個人就遇上不止一個嚴重bug，在一次戰鬥失敗後資料異常無法繼續進行遊戲，只能重新開始；另外也試過選好卡牌輪到自己後卻不能執行行動（怎麼點擊都沒反應），結果又是卡死需要重置任務...

在主畫面選繼續遊戲之後給我這個畫面，然後就回到主畫面無限輪迴

嘛，畢竟所謂Early Access其實就是願者上釣，好聽可以叫先玩為快，難聽點就是玩家付費幫開發商測試遊戲；「畀錢debug」就是這麼一回事。除非像我這種boardgame迷一定要先試為快，否則不妨等官方更新幾次之後才入坑；但無論如何，若然你喜歡boardgame、RPG或SRPG遊戲，都絕對要持續留意這隻《Gloomhaven》，找個時間體驗一下全球boardgame迷一致讚好的神作吧！