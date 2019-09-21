Switch Lite 開箱！上手玩感覺良好　平 Switch 八百蚊點揀好？

【Switch Lite】Nintendo（任天堂）新機上架，宅民黨當然第一時間為大家開箱有平價版稱號的 Switch Lite。Switch Lite 雖然仍沿用「Switch」的頭銜，不過就裁掉本身最大的特色「Switch」，主機和手掣一體化，集中在手提模式上。那實際帶上手後，是否真的比 Switch 有更好的手感呢？馬上睇 Switch Lite 開箱分享！

Switch Lite 定位

Switch 當時推出時，強調主機可以有三種不同的玩法：TV 模式﹑桌上模式﹑手提模式，手掣更可以和主機分離，隨時隨地雙打。不過，當時就有很多玩家表示，Switch 手提遊玩時太重，6.2 吋螢幕令雙手負擔大，久而久之變成了一部家用機。Nintendo 就聽到玩家的聲音，把「Switch」的功能取消，推出專門手提遊玩的 Switch Lite。畫面縮細成 5.5 吋，重量也由約 398g，減磅淨約 275g。

Switch Lite 開箱，當然要玩最新的《薩爾達傳說 織夢島》（陳錦洪 攝）

上手感覺極佳

筆者本來也是比較多用手提模式遊玩，Switch Lite 的大小剛好，沒有以往雙手向內迫才能拿穩主機的感覺，連續玩一個多小時也未有覺得手軟。畫面大小雖然縮成 5.5 吋，但在遊玩時沒有明顯察覺到螢幕細了（當然和 Switch 比較就看得出來）。加上畫面解析度仍然是 1280x720（720P），在畫面上仍保留 Switch 的水平，文字顯示也清晰可見，無須擔心畫面質素下降。

改回十字掣，看上去更美觀（陳錦洪 攝）

十字掣是重點

Switch Lite 最令筆者驚喜的，就是重新用上十字掣。Switch 的方向掣採用了「ABXY」的獨立圓掣，手感和外觀都不太好。Switch Lite 終於把方向掣改回經典的十字掣，不只外觀，按下去的感覺都非常熟悉，遊玩格鬥遊戲的指令輸入也比較順手。「ZL/ZR」也有小改動，變得較軟和有輕微段落感，配合主機的大小，遊玩時的舒適度大增。

隻部機放在一起就知道畫面細了多少，但上手玩時感覺不強調（陳錦洪 攝）

適合單人玩家

由於 Switch Lite 不能連上電視，以及沒有自帶座檯支架，就算支援其他 Joy-Con 進行多人遊戲，遊玩時會比較麻煩。如果玩家不會玩 party game（較多遊戲用到 HD 震動和體感），Switch Lite 的確更適合你，定價 $1490 比 Switch 平上 $850，用來玩個人遊戲或喜歡帶出街玩就最適合不過。