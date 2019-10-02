《忍者亂太郎》作者尼子騷兵衛中風後健康欠佳　33年漫畫連載告終

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【忍者亂太郎 連載告終】「Sor西一巴星落Yuki」，又一童年回憶提早同大家講拜拜！《忍者亂太郎》自1993年起電視動畫化，陪不少港人成長。作者尼子騷兵衛健康欠佳，體力不繼，其長青漫畫作品《落第忍者亂太郎》將於今年11月30日發售最後一冊，結束長達33年的連載。官方昨日（10月1日）於《朝日小學生新聞》發出公告，並向尼子騷兵衛致謝。大家還有機會睇到亂太郎、小丸、新丁他們自忍校畢業嗎？

現年61歲的尼子騒兵衛（本名片根紀子）1986年起於《朝日小學生新聞》上以季節限定的方式每日連載《落第忍者亂太郎》，故事發生在日本戰國時代，出身普通忍者家庭的亂太郎為不負父母期望，決意成為精英忍者而進入忍術學校，跟小丸、新丁等夥伴以及老師弄出不少笑話。93年經NHK改編為電視動畫，因當年NHK對「落第」二字敏感，動畫避諱取名《忍者亂太郎》。一路播放至今，目前已累積共26季、逾2000集。《忍者亂太郎》也改編成劇場版動畫、真人版電影、電子遊戲、舞台劇等衍生作品，深受大眾歡迎。

《忍者亂太郎》講日本戰國時代普通忍者家庭出身的亂太郎為不負父母期望，決意成為精英忍者而進入忍術學校，跟小丸、新丁等夥伴以及老師弄出不少笑話。（網上圖片）

尼子騷兵衛《落第忍者亂太郎》第1期及最新一期單行本封面：

今年1月尼子騒兵衛因阻塞性腦中風而入院做手術，原先預定於4月再開的連載亦因休養而要延期。由於身體康復狀況欠佳，即使編輯提議以精華回顧的方式繼續連載，尼子騒兵衛認為繼續每日連載有難度，最後親自決定中止長達 33年的忍者校園故事。一丁班三人眾亂太郎、小丸同新丁渡過N個暑假、冬天假和農假仍是一年級，甚至有傳聞稱他們如果升到二年級，就是漫畫完結之日。讀者有機會在最終話見證這一幕乎？

官方除了於《朝日小學生新聞》宣告終刊外，也將於11月30日發售《落第忍者亂太郎》完結紀念版，並徵收擁躉作品在年底刊登。

官方於《朝日小學生新聞》發佈消息，向作者尼子騷兵衛致謝，並表示尊重她的決定。

11月30日發售《落第忍者亂太郎》完結紀念版，並徵收擁躉作品刊登。

11月30日在日本發售的單行本最後一冊為65期，隨書附送32頁完結紀念特裝版小冊子，收錄作品配音員專訪、幕後花絮及背後設定資料等內容。

特裝版小冊子正在製作中，實際封面可能有所不同。

官方表示尼子騒兵衛已病情已好轉，恢復順利。預定2020年4月開展每月一回的新連載。往事不如煙，過去是過去，曾經是曾經，回憶永不老。再聽下光GENJI主唱之《勇氣100%》，大家都耳熟能詳的主題歌：

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