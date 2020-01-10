《少女與戰車》最終章1+2 4DX版影評：滿分神作！一定要睇！

大半年前已在日本上映的《少女與戰車 最終章》第二部，近日終於在香港以1+2形式4DX上映，以下為觀後感。

利申：是次為筆者第一次看4DX電影，如果不計很小的時候在海洋公園玩過一兩超動感影院的話。筆者很早就已看了《少女與戰車》TV版，但是劇場版一直拖到最近才補完（當年在香港也有上4DX，但各種原因下沒有入場）。

什麼？你沒看／聽過《少女與戰車》？

《少女與戰車》（Girls and Panzer，一般簡稱少戰或GuP），是由水島努監督的電視動畫，於2012年播出。故事概要因為我懶的關係引用維基百科就好了；相信大家都知道維基百科 = 完全劇透，未看的朋友還是不要直接點進維基頁面比較好。

這是一個將使用戰車（坦克）的運動「戰車道」與花道、茶道等項目並稱為大和撫子技藝的世界。學校全都建設在巨型航空母艦上，自成一個可自給自足的小城鎮。 因為討厭戰車道而轉學到沒有戰車道的大洗女子學園的西住美穗，剛轉學過去就馬上被學生會要求選擇戰車道的修行，還被要求在全國大會中出場。 然而，隊伍中聚集的成員全部都是超個性派－花道本家的大小姐五十鈴華、熱衷於戀愛的武部沙織、對戰車無比狂熱的秋山優花里、早上起不來的優等生冷泉麻子。希望與朋友們一起快樂的度過高中生活的美穗，到底能否如願呢？

《少女與戰車》，近十年最好看的動畫之一

《少女與戰車》很好看：這裡的好看不是指那些近年很流行的異世界穿越、後宮、龍傲天或是超展開作品等等，而是說它結結實實地是一部由劇情、角色形像塑造到表達手法都非常出色的一部佳作。雖然筆者看的動畫不算很多（一年也就看幾部TV番組），但也可以非常肯定地告訴你《少女與戰車》是近十年最出色的動畫之一，誰不看誰損失。

3D和2D的結合也是做得十分出色

如果將可愛的女中高生和坦克車等軍武狂熱要素排除，其實《少女與戰車》是一個很王道的作品，它有齊「Jump三元素」友情、努力和勝利：為了拯救即將被廢除的母校，女主角要帶領一王從來沒開過戰車的同學，駕駛著不論數量還是性能都遠遜於大會其他對手的戰車，克服無數困難，絞盡腦汁以少擊多、以弱勝強，取得一場又一場不可能的勝利，最後成功嬴得大會冠軍。

每一場戰車對戰都是精彩絕倫，每部戰車的3D動畫之細緻度、流暢度和鏡頭運用都是業界頂級，而且水島努能夠在緊湊的戰鬥中適時插入令人忍俊不禁的幽默橋段，刺激肉緊同時娛樂性十足，看完之後令人心情非常好。

每場比賽都有多個名場面

《少女與戰車》還有一個特點是它的世界觀其實很荒唐，大部份登場角色如果放在現實世界裡，更是只會覺得她們像個白痴：像是自稱凱撒的人啦，任何時候都想著突擊的人啦，在戰車裡面喝紅茶的人啦...等等。在《少女與戰車》的世界裡，彷彿每個人、每間學校都是為了營造、維持個性和形像而活。

但是在你意識到並接受那個帶點荒唐的世界觀之後，這些個性就會顯得異常可愛；也因為這些強烈的個性，再加上各部外觀和特性各不同的戰車，使得整套作品裡每個角色都非常易記和入腦。就算她們只能分到很少鏡頭、幾句對話也好，只要看過一次就不會忘掉。相信大部份有看、喜歡《少女與戰車》的人（不計狂熱的粉絲啦），其實都唸不出大部份角色的名字；但若說「排球部」、「歷史女」、「汽車部」、「兔子隊」等代號（個性形像），你都會記得她們是誰、駕駛的是哪部坦克。

《少女與戰車》劇場版其實就是動漫版的復仇者聯盟

而2015年的《少女與戰車》劇場版（今次的是最終章）更是將整個系列推上巔峰：劇情很簡單，就是雖然大洗嬴了冠軍，但政府並沒有履行撤回廢校的承諾；後來在角谷會長用盡方法下，大洗爭取到最後一個機會，就是和大學選拔隊來一場比賽，嬴了的話就會正式撤回廢校。

然而比賽條件卻是一面倒：大學選拔隊是首屈一指的強隊，成員經驗豐富實力強悍，更有足足30輛戰車，相對大洗學園只得8部。而且局方更刻意將比賽條件定為殲滅戰（將對方所有戰車擊破才算勝利），擺明是想對大洗趕盡殺絕。

就在這看似絕望的情況下，比賽正式開始前的一刻，過去（TV版中）和大洗對戰過的各個學園的戰車部學生，原來早以「臨時轉校」的形式加入大洗，駕駛著各自的戰車前來幫忙。感覺就如「Avengers, assemble」一樣：每個小隊就像是一名英雄，戰車就是她們擁有的超能力。可以想像那個時刻是有多激動人心呀...

劇場版就是超級英雄大集合，不同性能的戰車各施各法，展盡渾身解數爭取勝利

然後就劇場版就為大家上演一場精彩絕倫，堪稱動畫史上經典之作的超史詩式坦克大戰：不單3D動畫的水準比TV版更進一步，戰鬥情節安排更是極為出色，每個小隊、每部戰車都分配到足夠的鏡頭和表演機會，可當成是《End Game》最後一場大戰的感覺，精彩到剛看完馬上就想再看一次。總算明白當年4DX劇場版在香港上映時，為何所有入場的人都極力吹奏、要「N刷」睇完又睇了。

劇場版精彩得隨便截個圖都是名場面

劇場版精彩得隨便截個圖都是名場面

「戰車」可能是最適合4DX的題材

一樣是《少女與戰車》，在家看和在4DX影院觀看的感受大大不同，主要是《少女與戰車》的題材和4DX實在太合襯了，以至於讓人覺得其實4DX這東西就是為了《少女與戰車》而存在的。

戰車行駛時的震動，子彈、炮彈在身邊刷過時的風聲，炮彈打在車身時造成的劇震等，全是只有4DX才能帶來的臨場感。雖然動畫中一直以輕鬆活潑的手法來演繹戰車對戰，但被4DX震過之後，便發現原來絕對不是那麼輕鬆。

同時水島努也十分「識玩」，不論劇場版還是最終章，都加入不少第一身視點的長鏡頭，例如過山車或是戰車的追逐等，明顯就是用來做4DX效果（也確實做得很好）。不過其實無論用幾多筆墨來描述，都及不上親身試一次，所以我只能建議你快點去看。

劇場版和最終章的分別：一氣呵成 VS 薪火相傳

雖然最終章第二部在日本上映已是大半年前的事了，但為了還未看的人，以下不討論最終章1+2的劇情，簡單講講感想好了。

最終章1+2非常好看。但客觀地說，2015年的劇場版要比最終章1+2還要好看一些。主要是劇場版屬「End Game」式的背水一戰壯烈戰役；而最終章除了戰車道對戰外，也講很多世代（即將）交替、一眾角色的成長，以及和戰車道有關的人們如何因戰車道而改變。畢竟作品中的時間也會推移，高中生會畢業，學生會以及戰車部也需要交棒。

繼續高校的米卡曾經說過「戰車道包含了人生中一切重要的事物」，當時感覺只是一句sound bite，到現在看最終章時，就真的有這種感受了。人活下去的目標、人如何面對的過去和將來、人與人之間的關係以及給下一代人的傳承，都有在最終章裡透過戰車道好好展現出來。

在劇場版中十分活躍的知波單學園，來到最終章迎來了完全的蛻變和進化；如果是一直有追看系列的觀眾，大概會有「終於長大了」的感動...

畢竟是最終章，不少地方都呼應了前作，很多地方都是有看TV和劇場版的人一看便懂能會心微笑（阿銀說讓旗幟在心中飄揚那一幕更是笑破肚皮）。

戰鬥場面也是一樣精彩，雖然不像劇場版般30對30那麼大場面和史詩式，但是戰情的鋪排和戰術運用依舊令人入迷；BC自由學園戰最後在花園內的一段追逐戰又是經典。

不過最終章預定全部有6部，所以直接拿1+2和劇場版來比是有欠公允；再說最終章1+2本身也是非常好看。另外濱口史郎的音樂也是應記一功（其實一直以來都是）。

總結：滿分神作 無可挑剔

最終章分開6部上映，老實說如果每集獨立去看的話，可能會有些尷尬（在戰鬥的途中斷掉真是很吊癮啊...）；但香港將兩部放在一起上映感覺好得多，全程緊湊無冷場，不足兩小時的片長體感卻像3小時以上。如果真的硬要找一個缺點出來，那大概就是製作實在太慢了，下一次上映不知道又要等多久了...

總言之《少女與戰車》系列絕對是難得一見的佳作，還未看的朋友請把握時間盡快補番然後去看4DX最終章，以上。