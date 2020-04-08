Resident Evil RE3生化危機攻略｜Inferno地獄難度S Rank（有片）

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為最高難度Inferno地獄級S評價打法及通關影片。

↑↑↑↑RE3 Inferno地獄難度S Rank影片（點上圖播放）↑↑↑↑

遊戲一開始只有輔助、標準及硬核三個難度，通關硬核難度後可開啟Nightmare（惡夢）難度，再以Nightmare難度通關（評價不限）便可開啟最後的Inferno地獄難度。如果想在Inferno難度取得S評價，存檔次數不能多於5次，而通關時間則需要在2小時內。

***重要：Gameover時不要選繼續或讀取存檔，而是先回到主畫面再load save，否則Gameover前的遊戲時間會累積下來，令通關時間變長***

Inferno難度和其他難度不同處：

1. 沒有auto save（唯一在遊戲最初逃離公寓爬出窗外時會自動save一次） 2. 敵人攻擊力和侵略性超絕強化* 3. 敵人配置不同（簡單地說就是更多和更噁心） 4. 打字機數量減少（但安全屋仍然安全、儲物箱數量不變） 5. 部份道具位置不同（主要是精緻的箱子） 6. 製作彈藥獲得數量減少

Inferno難度的敵人攻擊力只能以離譜來形容，在沒有鐵壁硬幣的情況下，被普通喪屍擒抱，除非你使用連射手掣或有高橋名人的1秒16發神技，否則一個擒抱就會即死Gameover；而就算能成功保命也會只剩下1滴血。更別提所有敵人都會像發了瘋一樣一見到你就瘋狂攻擊，普通喪屍會連出多次擒抱，Nemesis的移動、攻擊速度也大大提高，會不停用連續普通拳攻擊玩家...

因此打Inferno難度前需要做足準備，簡單地說就是最好有齊全部通關特典商店；如果不齊的話優先度如下（但還是建議刷齊，反正不太難刷）：

最重要：無限火箭炮、S.T.A.R.S.實戰手冊、鐵壁硬幣、腰包 很重要：突擊硬幣 最好有：治療硬幣、開鎖工具、破壞剪 無需要：其他無限武器

一開始腰包未夠多時可不帶治療硬幣，其實治療硬幣用處沒想中大，Inferno難度通常都是連擊到死，大部份情況都是要急救噴霧救命，沒太多時間等硬幣幫你回血

無限火箭炮需要62400成就點數，看起來很多但有1小時快刷無限火箭炮方法，詳見下文：

Resident Evil RE3生化危機攻略｜快刷無限火箭炮方法

至於想在Inferno地獄打S評價只能存檔5次，建議在以下位置存檔：

1. 開通地鐵線路回到地鐵站後 2. 槍鋪 3. 醫院 4. 地下實驗室前保險絲地區 5. 最終Boss前（必須、必須、必須，很重要所以說3次）

流程解說和重點注意位置請看影片。

最終Boss打法：

最終Boss是整個流程中最困難的地方（所以打之前必須Save）；打的時候要帶齊火箭炮、所有Coin（治療可以不帶，除非你那麼多藥）、體術指南及藥。但就算有齊以上東西還是很難打，筆者就死了廿幾次才成功過關，請有心理準備。記得死了一兩次就要回到主畫面再讀檔，不然遊戲時間變長就有機會拿不到S級。

以前拍拍機就玩得多了，今次到自己做被拍的那個...

就算帶上兩個鐵壁硬幣，被Boss的三連拍或多重連拍打到也會即死。記得不能貪刀，躲開一次攻擊後只打一發火箭炮、每次只推一個電池（貪心想多推一個的話會被捕綁技秒殺）。至於躲避攻擊的時機其實還是要自己親身體會過才懂...

最後提提打完最終Boss也是沒有auto save的，如果最後開槍射尼可拉的QTE失敗的話就要再打一次Boss，記得是連打R2、是連打R2、是連打R2（而且要按得非常快）。

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