MHW ICEBORNE攻略 Master級絢輝龍 單人/多人打法心得

Monster Hunter World Iceborne剛迎來了一次免費更新，是次推出的新魔物有Master級絢輝龍（舊稱爛輝龍）和歷戰王溟波龍，以下為Master級絢輝龍攻略。

今次Master級絢輝龍沒有前置任務或劇情，直接去活動任務承接「無終止的淘金記」即可。

Master絢輝龍的裝備性能評測請見另文：

MHW ICEBORNE攻略 Master級絢輝龍 裝備性能評測

來到Master級的絢輝龍由16人協力討伐變回4人普通任務，也取消了調查等級等玩法，直接打到尾討伐便可，簡單直接。但基本打法還是相同，先攻擊胸部或是以火屬性攻擊來令絢輝龍的金屬軟化，打夠傷害就可令牠解放進入下一階段。戰鬥直接由第2區開始，沒有了（也不能前往）第一區的落石和大炮，3區落石也只剩下一顆（建議用眠落石打雙倍傷害，單人的話5發睡眠彈2就足夠），另外最重要是如果傷害不夠或部位破壞數量太少，絢輝龍就會自行離去令任務結束。

最噁心的是絢輝龍一離開時任務會直接結束，連挖角的時間都不給你...

Master絢輝龍難度不高，雖然解放後動作快招式判定也大，但是起手動作很易判斷，要擋還是要閃都很簡單，加上肉質又友善。唯一是非常不建議單人打，因為牠的HP實在太多；單人挑戰時很易因為輸出不夠，會打到最後一區沒有足夠火力斬殺絢輝龍直接離開令任務結束，結果白白浪費了十多分鐘時間，精神污染等級不下於猛爆碎龍。沒有朋友一起打的話請善用救難信號。

來到Master級的絢輝龍多了幾招新招式，但威脅都不算很大。

熔岩飛身壓

兩足站立後像摔角手一樣跳上半空再壓落地面同時熔岩爆發，威力非常高但範圍不大，但注意翻滾很易躲不開，收刀跑/飛撲較安全。

超破壞劈拳

人立後高舉右手或左手再劈往地面，動作很慢要避不難，但如果想用太刀見切或盾斧Guard Point之類的話就要留意時機和其他的攻擊不同。出完這招後絢輝龍會硬直很久，是攻擊好機會。

瘋狂頭槌

連續用頭撞地面幾次，主要是用來反制斬前腳的獵人，注意適時迴避即可。

王之財寶

最後一區才會使用的招式，絢輝龍爬到中間的支柱向天花板噴火，令大量熔岩塊掉落，威力極高（沒體力增加就算近戰也可能被滿血秒殺）。可以望上天來判斷安全位置，但基本上只要走去外圍或者收刀飛撲便可。

舊招式也有所強化，光速咀炮現在有機會連環使出，最多會連噴六七次，連線時對目標以外的人來說是大好輸出機會，單機的話就要注意閃避。另外神龍擺尾的使用機率提高了很多，而且AI極之噁心，當你一倒地時有8~9成機會馬上對你用擺尾來屈起上，沒盾的話就會硬食。

解放後的絢輝龍肉質很易打，用攻戰攻擊更會有額外傷害，所以4人的話會比較輕鬆（單人沒相對沒那麼好出手）；另外也和之前一樣毒對絢輝龍十分有效（單人血量一跳80），可以考慮找個人帶毒武器或使用能射毒彈的弓/弩槍。用徹甲榴彈的話爆角會很輕鬆加上又能暈眩多次（單人已可暈4~5）次，十分推薦找一個人帶徹甲榴彈弩（最好當然是冥赤龍輕弩水了）。但因為近戰輸出會更高的關係，不用帶太多輕弩，最多兩把就好了。

單人（不建議）的話可以用徹甲榴彈打到底，或是解放後換大劍或其他武器繼續打。高手的話可以在10分鐘左右打完，筆者不是高手，solo要打足17分鐘...

輕弩轉大劍

徹甲榴彈

另一新魔物歷戰王溟波龍任務將於5月1日開放，屆時繼續會有宅民黨攻略。