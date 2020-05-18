中國版魔獸世界玩家Reddit發國際求救信 要求網易整頓中國服環境

世界知名MMORPG遊戲《魔獸世界》（World of Warcarft，簡稱WoW）推出至今已有十多年歷史，由網易代理的中國伺服器亦已營運多年；不過即如大家所料，中國服的環境自然不會好得哪裡去，而最近就有玩家實在抵受不了中國服的烏煙瘴氣，在網上大舉撰文反擊，更展開「國際文宣」在外國論壇求助。

這份「國際文宣」最初是於微博及NGA等內地社交媒體及論壇公開，後來翻譯成英文版本發布在外國知名討論區Reddit上，希望外國的WoW玩家可以向暴雪表態，從而間接向中國代理網易施壓，文章得到不少迴響。

Reddit原文連結：Please help us & Save WOW in China!NGA原文連結

內文控訴中國版魔獸世界已被外掛工作室佔據，嚴重影響正常玩家的遊戲環境。作者提到玩時中國服的副本組隊頻道中充斥「現金團」，即收取現金後才會擊殺最後一隻Boss完成關卡（付款可以用內地的各種網上支付方式如支付寶、微信支付等等），令普通玩家難以找到正常的團隊。

可能你會說「不和外掛、收錢的人玩就好了」 - 事情當然沒有那麼簡單。文章提到部份外掛工作室會先假裝是普通團隊，在關卡打到最後一隻Boss時將所有原成員踢走，然後邀請另外29個有付錢的老闆進場再通關，可以想像被踢的守法玩家有多無奈。

更重要是，這些外掛工作室大量使用外掛、Bot（又稱機械人或自動程式）來打怪/採集賺錢，亦會以現金出售遊戲中的貨幣（G），導致遊戲物價快速通漲，普通玩家的收入無法跟上（你要怎麼和24小打怪賺錢的機械人鬥快呢）；文章提到遊戲中部份物品的價格在一個月內上升了50%之多。而且外掛工作室亦常使用機械人（Bot）在各主要城市和頻道以廣告訊息洗頻，令人不勝煩擾。

作者亦提到自己已多次向網回報和檢舉外掛橫行的問題，但只換來冷處理，亦未見網易有積極處理外掛和工作室橫行的問題。

其實在遊戲內使用外掛或以現金交易（例如以出售遊戲中道具換取現金，又或收取現金協助其他人通關遊戲內容等）都是違反使用者條款，而韓國更是直接立法禁止使用外掛。其實不論犯不犯法，只要是有利可圖的東西都會有人去造，本來維持遊戲環境、查禁外掛工作室是營運的責任，但網易就一副懶理的態度；畢竟就算是外掛工作室也需要付月費才能讓角色登入遊戲（再使用bot自動賺錢），以至於網易也可能是同樣態度，覺得只要一直有人（或者外掛）付月費、我有錢賺就好了，玩家們自生自滅就好。

提出「四大訴求」

文章最後向網易提出「4大訴求」：

1. 在NGA或暴雪官方論壇設立專區作正面溝通渠道 2. 僱用熟悉遊戲的GM在遊戲內嚴加巡查外掛等違規行為，盡快由真人客服檢查並處理用戶舉報外掛 3. 封禁嚴重欺詐行為的玩家的所有子賬戶 4. 添加戰網帳號黑名單功能（即該帳號下所有角色都會被黑名單）

Reddit截圖

此公開信在Reddit上獲得不少迴響，大部份網民都對中國玩家的處境表示同情，不過他們也沒有什麼可以實際幫助的地方。（按圖放大外國玩家留言）

+ 2

其實外掛、工作室和幣商一直是困擾MMO遊戲的一大問題，相信只要玩過MMO遊戲，都會有在路過主城時被幣商的廣告洗頻。雖然個人認為這些文宣不會對暴雪或網易的政策構成什麼壓力，除非真的有辦法觸動到大量玩家一同暫停付費，網易見到收入急跌時就可能會做點事了。

所以NGA上有人回覆說「老板也是犯人之一，沒有老板就沒有工作室」，筆者個人很是認同：付錢購買任何外掛工作室提供的服務就是助長他們。這道理其實也可延伸至近年手遊的課金抽蛋、lootbox問題上，其實只要人人都不去抽，這種收費模式就自然不成立了。只是網路也教會了我們，人類的本質就是真香...

NGA其中一個留言回應

另外也可以看看以下這篇PTT的文章，是最近由一位在外掛工作室打工的人所寫，提到目前這些工作室的生態以及這些人的心態；簡單地說就是他們只將網路遊戲視為賺錢的地方，既然錢就在那裡，又不犯法，不拿白不拿啊！其他玩家的體驗和對遊戲環境的影響，他們並不關心，他們並不是來玩遊戲只是來賺錢，遊戲倒閉了就找另一款遊戲，或者乾脆不幹，反正只是賺個外快。

[無用] 工作室小圈圈現況

最後順便再次推廣一下，目前FF14是外掛 / 工作室問題最少的MMO遊戲，趁著PS5、Xbox Series X未出之前先當一會光之戰士吧！

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