【P5S】女神異聞錄5亂戰　50小時爆機評價：劇情足本優質Fans必玩

《PERSONA 5 SCRAMBLE》(女神異聞錄5:亂戰 魅影攻手 / P5S) 「怪盜無雙」PS4/Switch雙平台中文版終於推出。此款遊戲由 ATLUS 聯合 KOEI TEMCO 開發，由 RPG 玩法變成 ARPG 無雙作品，究竟好不好玩？以下就同大家無劇透評測：

（筆者早前已玩完了日文版，圖片方面使用日文版截圖，圖為PS4版本）

並不是傳統無雙 難度更高更有戰略性

雖然 P5S 被認為是「怪盜無雙」，KOEI TEMCO 一方也是由開發無雙的 Omega Force 團隊參與，不過此作與大家認知的「無雙」有頗大出入，與其說是「P5版無雙」，其實比較像「動作版的P5」。它的版圖、敵人佈置、戰鬥規模、攻略方法都跟無雙不同，最基本分別就是玩家要觀看敵人弱點來選擇招式，盡量打出「總攻擊」來令戰局變得對我方有利。面對大量敵人或強敵時，角色的HP可能兩、三下就蒸發甚至死掉(Normal難度)，完全不能像無雙那樣放空腦袋的「割草」。

版圖是分割及關卡型式，類似 P5 原作（遊戲截圖）

P5S 的敵人很強，不找弱點打很大機會苦戰（遊戲截圖）

雖然無法「割草」可能有部份玩家會覺得沒那樣爽，但隨著招式與場地的運用，與及連技及個人的迴避技術，P5S 也能帶來另一種戰勝強敵的爽快感。尤其是活用場地的 Phantom Move 在此作很重要，集偷襲、攻擊、無敵時間於一身(移動時)。在大規模戰鬥時，一次性的機關更要好好決定使用時機。對技術有自信的話亦可看準敵人判定才按迴避，發動Just迴避來自動魔法反擊。面對打不到弱點的敵人，亦可以像原作那樣打異常狀態>Technical或Critical來發動總攻擊，一場戰鬥能狂發動總攻擊也是另一種的爽。

活用Phantom Move可令戰鬥事半功倍，也打得更爽（遊戲截圖）

總攻擊及 Show Time 的攻擊演出也很型（遊戲截圖）

九名角色超有特色

P5S 的可控角色有9個，除了 P5 舊有成員之外還有蘇菲亞及另一位新人。角色的動作設定可謂各有特色，而且與原作的設定非常匹配。像是 Mona 超小隻的，跑步的動畫風與轉轉攻擊很搞笑還可以變車撞、龍司有霸體Buff技超實用，他與春的球棒/大斧可以儲力大幅強化招式、祐介可以連打不斷亂斬、杏可以炎上敵人一邊吸SP、蘇菲亞則玩延遲輸入加大範圍等。筆者尤其愛用真，她的空中百裂拳及空中電單車插地實在很爽，「鐵拳制裁」能動作化也令人滿意。至於我們的 Joker 當然是萬能又強勁，能切換 Persona 而且每種連擊都很實用，5段連技後還可接空中追擊，Combo數非常之多。此作的招式強化 Master Arts 需要玩家使用該角色，隨著戰鬥次數自動學得，固此用得越多便越強及打得越爽。

每位角色都有 Master Arts 不同強化，蘇菲亞Just Catch頗難玩（遊戲截圖）

BAND的育成選擇也很重要（遊戲截圖）

劇情水準以上 台詞精湛、感人及搞笑位滿載

P5S 的故事是發生在 PERSONA 5 之後，但與 PERSONA 5 ROYAL (P5R) 最後的第三學期並沒有關連。遊戲一開始也就直接連接 P5，沒有對一眾角色有任何簡介，故此非常建議先完成 P5 或者 P5R 前半才接這款 P5S。今次怪盜團是在日本到處走遊歷一周，與 P5 的每日安排日程不同，玩家只需要跟著劇情走便可（迷宮也可任意回城而不跳日子）。P5S 的劇情方面確是水準以上，遊戲初期可能會令人感到「好像有點公式」。但中期發展很精彩，兩名新角色都描寫得很出色，更加有感動位，配合聲優出色的演出的確是觸動人心，中後期更有不少出色的對白台詞，精警地洗滌了一些價值觀。而且此作亦有點像 P5R，有針對 P5 未完全探討的命題 -「改心」的正當性來進行補完。至於怪盜團眾人的溫馨日常、搞笑演出、吐槽對白等更是非常豐富，Fans應該會很滿意。

看著怪盜團去旅行吃喝玩樂又多趣事發生，本身已經好有趣（遊戲截圖）

新角色善吉外表一般，但之後各位大概會愛上這位大叔（遊戲截圖）

版圖設計有束縛感 合體系統打折扣

P5S 也是有些小缺點，首先就是版圖設計總是有種束縛感，一些看似可以跳過的地方常常會有些透明牆阻礙，令玩家不時要看小地圖來知道哪些位置有版邊限制。第二便是遊戲雖然也有 PERSONA 合體系統，但是架構比原作簡化不少，依等級已經會自然出現可召喚的對象。因為此作沒有 Commu 系統的關係合體沒有加成，更加令舊玩家有種打折了的感覺。

像是圖中的位置有透明牆，跳不到出去（遊戲截圖）

總結：PERSONA 5 Fans 必玩良作

《PERSONA 5 SCRAMBLE》確實更像一款「動作版的P5」多於無雙，雖然沒有「割草」式的爽快，但動作設計確是無雙那樣，加上融合了PERSONA及怪盜風格的戰鬥，是別有一種爽快感。劇情方面此作比預期足本及出色，不像其他無雙Crossover遊戲那樣隨便堆砌，而更像一款正統的《P5》續作。筆者玩畢遊戲已用了50多小時，爆機後又會多出一些額外任務，而且要再打完才開啟隱藏BOSS及二周目，以ARPG來說耐玩度十足。另外此作的音樂罕有地沒有採用系列御用的目黑將司，而改由多位作曲家擔任。多首舊曲改篇版像《Blooming Villain -Scramble-》改得非常不錯，新曲像《Daredevil》亦很好聽，出來的效果亦令人滿意。

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