【PS5 Xbox Series X遊戲加價】今年爆發遊戲主機大戰：PS5 對 Xbox Series X 同期推出，機迷引頸以待；有新機也要有護航遊戲，但據遊戲業界頻道透露，PS5 及 Xbox Series X 上推出的遊戲，玩家大可能要捱貴價，因為遊戲廠商聯手定價推高零售價，到底每套遊戲基本開價多少？

▲▲PS5 / Xbox Series X 同期推出，但遊戲會相應上調售價。▲▲

遊戲加價16.7%

據遊戲業界新聞網站報道，美國IDG顧問（IDG Consulting）日前表示，製作PS5 / Xbox Series X 遊戲的第三方遊戲廠商，正考慮提高以上兩款遊戲平台普通版遊戲基本定價；IDG表示，以日前Real Sport網站最新公布、2K Sports製作的《NBA 2K21》確定了PS5及Xbox Series X平台遊戲最新售價，普通版為 US$69.99 / UK£64.99（約HK$585-$627），比PS4 / Xbox One平台遊戲的$59.99 / £59.99 足足上調 10美元/英鎊（上升16.7％）。

據IDG顧問主席兼行政總裁 Yoshio Osaki 接受遊戲業界網站訪問指，自2005年起遊戲售格保持不變，反觀串流影視及電影費用大幅上升。他舉例遊戲軟件售價自2005年到2006年期間，正值PS3及Xbox 360同期推出，遊戲售價 US$49.99加價至US$59.99，但同期包括製作成本、遊戲授權等都在上漲，主機遊戲生產成本在十多年間已經上升200％至300％，但遊戲售價仍維持在US$59.99。而戲院門票售價在十年間上升39％，Netflix訂閱費用上升一倍。

Yoshio Osaki指，即使兩個次世代平台遊戲售價加10美元至US$69.99，仍不足以抵消開發成本：「IDG與主要遊戲發行商溝通，得知其他遊戲發行亦在探索提高次世代遊戲定價的可能性。」

早前PlayStation已公開第五代 PS5 主機相關消息，包括外形、配件及護航作品，以下重溫HK01報道。

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資料來源：GamesIndustry.biz